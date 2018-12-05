Хворий: Янукович не виступив в суді з останнім словом (відео)

Адвокат Януковича Олександр Горошинський заявляє, що його підзахисний перебуває на лікуванні в Ізраїлі.

Колишній президент України Віктор Янукович, якого звинувачують у вчиненні державної зради, не вийшов сьогодні на зв’язок з Оболонським районним судом Києва, де розглядається його справа.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Янукович мав виступити у суді з останнім словом.

Його адвокати заявляють, що він ще хворіє.

Як відомо, суд кілька разів переносив виступ екс-президента з останнім словом, востаннє це було у зв’язку з нібито його хворобою.

Адвокат Януковича Олександр Горошинський заявляє, що його підзахисний перебуває на лікуванні в Ізраїлі і тому не вийшов на зв’язок з Оболонським райсудом Києва.

Після того, як головуючий у справі суддя Владислав Дев’ятко констатував, що Янукович не вийшов на зв’язок з судом, слово взяв адвокат Горошинський.

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«Долучаю до матеріалу справи медичні довідки. Зокрема, довідку медичного центру, що Янукович поступив на лікування. Я надаю відповідь на адвокатський запит, де керівник лікарні відповідає, чи можна проводити відео-конференцію в стінах цієї лікарні. В медцентрі повідомляють, що у них не передбачено подібних заходів. У медичному закладі заявили про неможливість цього. Також надаю відповідь ізраїльського лікаря з приводу захворювання Януковича», - сказав адвокат.

Також Горошинський просить суд зупинити судовий розгляд справи Януковича до його одужання і допитати з приводу хвороби його підзахисного ізраїльського лікаря.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада Оболонський райсуд Києва у справі про вчинення Януковичем державної зради задовольнив клопотання сторони захисту і переніс засідання на 5 грудня. Адвокати екс-президента заявили, що він перебуває на лікуванні і тому не зможе виступити в суді з останнім словом, як це було заплановано раніше.

18 листопада адвокат Горошинський заявив, що екс-президент перебуватиме у лікарні близько трьох тижнів, і не виступить 19 листопада з останнім словом у суді у справі про держзраду.

Довідка УНІАН. Януковича звинувачують у державній зраді, пособництві представникам влади Росії в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України. Прокурори просять призначити Януковичу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.