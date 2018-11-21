ЄСПЛ розгляне засекречення вироку суду щодо конфіскації грошей Януковича

В «Центрі протидії корупції» наполягають, що рішення Краматорського суду щодо спецконфіскації 1,5 млрд засекретили незаконно.

Громадська організація «Центр протидії корупції» заявляє, що Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду заяву щодо засекречення вироку Краматорського міського суду Донецької області, яким сумнівно конфіскували 1,5 млрд доларів режиму колишнього президента Віктора Януковича.

Про це УНІАН повідомили у «Центрі протидії корупції»

«Ми вважаємо незаконними засекречення всього тексту вироку суду і вимагаємо ці рішення скасувати, а сам вирок оприлюднити у Єдиному реєстрі судових рішень як того вимагає закон», - зазначає виконавча директор ЦПК Дар’я Каленюк.

«Ми переконані, що вирок незаконно засекретили, щоб приховати від суспільства те, як вкрали ці 1,5 млрд доларів за часів Януковича, та хто з чинних та екс-високопосадовців були співучасниками цього злочину», - додає експерт.

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Вона нагадала, що ще у жовтні 2017 року ЦПК подав до суду на генерального прокурора Юрія Луценка та прокурора сил АТО Костянтина Кулика, які засекретили своїми рішеннями відомий вирок Краматорського суду.

Проте, зауважила Каленюк, від вимог до Луценка ЦПК був змушений відмовитися. Вимогу ж до прокурора Кулика суди навіть відмовилися розглядати по суті.

«Не дивно, адже вирок дуже скандальний - незаконно засекречений і приховує причетність соратників президента Порошенка до схеми. Суд відмовив ЦПК навіть у відкритті провадження щодо оскарження постанови прокурора Костянтина Кулика, якою вирок засекретили вперше», - наголосила вона і додала, що рішення залишили в силі й вищі інстанції, які мотивували це тим, що ЦПК не є стороною у кримінальному провадженні та не має підстав оскаржити рішення в адміністративному суді.

«Тому, не погодившись із такими висновками українських судів, Центр протидії корупції звернувся до Європейського суду з прав людини», - підсумувала Каленюк.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня 2017 року секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов і генпрокурор Луценко заявили про набрання законної сили рішенням суду про зарахування до держбюджету 1,5 млрд доларів, заарештованих на рахунках Януковича і його оточення. Служба фінансового моніторингу України виявила 42 компанії-нерезидента, близькі до Януковича, і в червні 2014 року заблокувала на рахунках 19 таких компаній 1,5 млрд доларів.

11 січня 2018 року заступник генпрокурора Євген Єнін прокоментував матеріал видання Al Jazeera, в якому містилося посилання на рішення Краматорського суду, що уможливило конфіскацію 1,5 млрд доларів, викрадених у держави Януковичем і його спільниками.

«Дуже рекомендував би ретельно проаналізувати саме першоджерело інформації, а саме інформацію, оприлюднену телеканалом Al Jazeera», - зауважив він і наголосив, що рішення суду є законним, але деталі процесу він розкрити не може.

Заступник генпрокурора зауважив, що це рішення суду є не єдиним, яке дозволило конфіскувати викрадені кошти.

У публікаціях ряд ЗМІ йшлося про те, що компанія Investment Capital Ukraine, яка належала Валерії Гонтаревій до її призначення на посаду голови НБУ, допомагала Януковичу вивести з країни 1,5 млрд доларів у період з 2012 по 2014 рік, виступаючи посередником з купівлі облігацій у доларах від імені восьми кіпрських компаній.

Нацбанк не згоден із звинуваченнями на адресу свого керівництва. Як пояснили в НБУ, державний «Ощадбанк» залучив компанію ICU як ліцензованого брокера для проведення угод з нерезидентами, при цьому у фінустанові підтвердили надходження грошових коштів і проведення фінансового моніторингу цих компаній. За даними НБУ, всі документи і виписки з рахунків у державному банку повністю відповідали вимогам чинного законодавства.

Водночас, як пояснили в НБУ, в середині 2014 року з'явилася інформація, що ці компанії-нерезиденти можуть належати «злочинній владі», після чого регулятор ініціював арешт цих рахунків.

Гонтарева заявила, що її практична діяльність у компанії ICU головним чином була спрямована на управління активами і що вона не мала відношення безпосередньо до брокерської діяльності.

Своєю чергою Луценко пояснив, що рішення Краматорського суду щодо спецконфіскації 1,5 млрд доларів Януковича було засекречено, щоб не розкривати учасників злочинної схеми з 500 підприємств, і щоб вони не протидіяли слідству в інших кримінальних провадженнях.