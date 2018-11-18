Януковича виписали з інституту Скліфосовського і перевезли в елітну медустанову

В оточенні екс-президента повідомили, що у Януковича травма некритична.

Віктор Янукович був виписаний з Інституту швидкої допомоги імені Скліфосовського в Москві.

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Про це кореспонденту ТСН повідомили в медичному закладі. За словами співробітниці Інституту, він надійшов і виписався з приймального відділення. Більше інформації не надали.

Факт травмування також підтвердили в найближчому оточенні президента-втікача. Там переконують, що дійсно травма серйозна, але не критична. Він зараз нібито проходить лікування в одній з московських лікарень не для простих смертних.

Адвокат Януковича Олександр Горошинський зазначив, що провів коротку зустріч зі своїм клієнтом у стінах медзакладу і переконався в його госпіталізації. Таким чином Янукович не буде брати участі 19 листопада в засіданні Оболонського районного суду Києва з останнім словом, адже "немає можливості самостійно пересуватися, підніматися з ліжка". "Я єдине, що можу сказати, що це спортивна травма. Безумовно, що не буде мати можливість вийти на зв'язок з судом за станом здоров'я", - додав Горошинський.

Після втечі в Росію Віктор Янукович давно перетворився на людину-фантома. Час від часу він скликає в Ростові-на-Дону чи Москві прес-конференції, де якось навіть визнав, що особисто просив Путіна ввести війська в Україну.