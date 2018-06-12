Анатолій Коваленко: нинішня київська влада не має права на існування

Для київської влади вигідне протистояння між Секретаріатом і Кабміном. Не знаю, як Шустер розсаджує політиків – чи на їх прохання, чи у нього якісь свої міркування... Позицію свого лідера я дізнаюся не тільки при особистих зустрічах, а і з преси. На запитання УНІАН відповів депутат Київради, колишній голова Печерської райадміністрації столиці Анатолій Коваленко.

Анатолію Андрійовичу, як ви прокоментуєте останні події в Києві, пов`язані з відстороненням Леоніда Черновецького з посади голови КМДА, а також рішенням Верховної Ради про призначення перевиборів київського міського голови?

Я свою позицію висловив давно і вважаю, що київська влада – і мер, і Київрада, – які допускають ухвалення сумнозвісних рішень щодо зелених зон, Жукового острова, Труханова острова, не має права на подальше існування. Тому я підтримую ідею дострокових виборів київського мера і складу Київради...

Що стосується подій, які зараз відбуваються, то я нічого нового тут не скажу. У Києві твориться бардак. Але для київської влади, крісло під якою захиталося, вигідним є з`ясування відносин між Секретаріатом Президента і Кабінетом Міністрів. Мені здається, що висновки тимчасової слідчої комісії ВР по Києву як нейтрального органу є найбільш об`єктивними. Хоча маса порушень з боку нинішньої столичної влади знаходиться на поверхні, це бачать всі.

Повертаючись до останнього засідання Київради, яке відбулося 13 березня. Радівилівський райсуд Рівненськой області нібито прийняв ухвалу, якою припинив дію рішення з`їзду БЮТ про дострокове припинення повноважень і відкликання 15 депутатів Київради. Тоді секретар Київради Олесь Довгий відзначив, що таким чином участь виключених депутатів у засіданні сесії є легітимною. У той же час народний депутат від БЮТ Андрій Портнов заявив про фальсифікацію цієї ухвали Радівилівського районного суду. Ви бачили цю ухвалу суду? Депутатам Київради її видали на руки для ознайомлення?

На жаль, першу сторінку нам так і не роздали. Мені вдалося ознайомитися з ухвальною частиною, якщо це було рішення суду, де було видно половину печатки і підпис судді. Але я не знаю, чи дійсно це підпис того самого судді.

На момент проведення сесії, минулого четверга, говорити про те, що це рішення було недійсним, думаю, ні у кого з депутатів підстав не було. Якщо ж рішення було недійсним, то київська влада в особі голови Київради і її секретаря повинні негайно подати у відставку. Це моя позиція, тому що таким чином вводити в оману весь депутатський корпус і киян – це вищий ступінь нахабства.

А виходячи з того, що з порядку денного сесії були виключені питання власності, землі, думаю, що промерськабільшість сумнівалася в легітимності сесії. В той же час, я не можу на сьогодні прокоментувати, чи було засідання Київради легітимним, у мене немає відповідних документів.

А, може, Довгий зняв питання землі і власності через те, що сумнівався в існуванні більшості в Київраді? Які настрої були в сесійному залі 13 березня? Ви спілкувалися з депутатами, може, відчули якісь зміни щодо сформованої раніше «більшості Черновецького»? Ні. На жаль, поки не запрацює імперативний мандат, настрої депутатів Київради кардинально не зміняються.

І Ваша фракція (Народної партії Литвина) також залишається на колишніх позиціях і підтримує «більшість Черновецького» в міськраді? Ви берете участь у засіданні фракції, можливо, там з`явилися якісь нові віяння?

Я в останні три тижні був у відпустці і на засіданнях фракції не був присутній. А ось на засіданні Київради я не відчув ніяких змін в позиціях і настроях депутатів фракції Народної партії, які як і раніше, до мого глибокого жалю і всупереч моїм закликам, «розділяють» позицію промерської більшості.

Ваш лідер Володимир Литвин у телепрограмі «Свобода Савіка Шустера» сидів на боці коаліційних сил – Народної самооборони, БЮТ... Можна сказати, що позиція фракції у ВР визначилася? Я не чув офіційної заяви лідера нашої партії про те, що вони прилучилися до коаліції чи до опозиції. Думаю, поки позиція фракції грунтується на програмних принципах Народної партії, які були задекларовані у виборчій програмі Блоку Литвина. Це на сьогодні я можу сказати точно і щиро.

А то, що на "Свободі..." Литвина на цей раз посадили з боку коаліції, а минулого разу - з боку опозиції – нічого не означає. Я не знаю, як Шустер розсаджує політиків – чи на їх прохання, чи у нього є якісь свої міркування. Я це коментувати не беруся. Хоча для себе я відзначив, що представники коаліції позитивно відреагували, що Литвин сидить з їх боку. Хоча сам він ніяк це не коментував.

Народні депутати обговорювали з депутатами Київради проблеми столичної влади, підтримку її дій чи можливість її зміни?

Наскільки мені відомо, активних обговорень цієї проблеми між київською фракцією і фракцією у ВР не було. І якихось не те що вказівок, а посилів з боку «старших товаришів» щодо нашої позиції ми сьогодні не маємо, окрім повідомлень ЗМІ і інформації, яку я черпаю з різних інтерв`ю лідера нашої партії.

Давайте зупинимося на проблемах Києва, зокрема, пов`язаних з екологією. Ви багато говорили про це і раніше. Знаю, що за ініціативою депутатів Вашої комісії нещодавно в Києві пройшла виставка «Острів Жуків – спадщина майбутніх поколінь». Звідки прийшла ідея таким чином привернути увагу громадськості до того, що заповідник може бути зруйнований і втрачений для киян?

Ідея ця належить художникам, які впродовж багатьох років навесні, восени, взимку малюють Жуків острів. Знаючи про його проблеми, вони запропонували організувати таку виставку.

Не зважаючи на різні відгуки в пресі, здається, в цілому крок, який був зроблений, щоб ще раз привернути увагу громадськості до Жукового острова, вдався. На жаль, не у всіх художників вистачило громадянської позиції, сміливості, оскільки спрямованість цієї виставки була як би опозиційною по відношенню до нинішньої київської влади і тому, що вона робить з Жуковим островом.

Художники, які взяли участь у виставці, представили прекрасні роботи. Багато громадських організацій підтримали проведення заходу. Беззаконня і бедлам, які відбуваються на Жуковому острові, не повинні бути непоміченими. Всі вдають, що ніде нічого не відбувається. У прес-релізах Секретаріату Президента сказано: до нас письмово ніхто не звертався. У відповідях прокуратури: справа знаходиться на розгляді, не знаю, скільки місяців. Читаєш відповіді інших зацікавлених організацій – і знову: або до них ніхто не звертався, або справа знаходиться на розгляді.

Мета ж виставки по Жуковому острову – це якраз повернути лицем і громадськість, і власть імущих до цієї проблеми. Якщо людина на своєму місці, вона повинна відразу реагувати.

І що, була якась реакція на виставку з боку керівництва міста? Ніякої.

Що далі робитиме екологічна комісія по Жуковому острову? Ми підготували проект рішення Київради. Сподіваємося все-таки на те, що прокуратура опротестує ухвалене міськрадою рішення, згідно з яким площа заповідника острова зменшилася до 196 га. Всі розмови навколо того, що з цим потрібно змиритися і «танцювати» від 196 га – це розмови від лукавого. Потрібно відмінити рішення Київради, затвердити площу заповідника місцевого значення, оскільки це було позначено сесією 1999 року, – 1 тис. 630 га, а потім, виходячи з цього, ухвалювати всі інші рішення – як розподілити землю між безпосередньо природним заповідником і рекреаційною територією. Потрібно зафіксувати площу ландшафтного заповідника саме в такому розмірі. Це позиція комісії, ми її визначили своїм проектом рішення, і він знаходиться зараз на розгляді земельної комісії Київради. Також цей проект повинна розглянути комісія з містобудування і архітектури.

Що робити, якщо проект не пройде ці комісії? Ми вже звернулися в комітет з довкілля охорони Верховної Ради, який очолює депутат Анатолій Семинога від БЮТ. Маємо надію, що Жуків острів не буде втрачений для киян безнадійно.

До речі, що стосується діяльності «старших товаришів» з Блоку Литвина у ВР, то зареєстрований законопроект голови Шевченківського району і одночасно народного депутата Віктора Пилипишина про присвоєння рангу держслужбовців лікарям і викладачам. Що Ви скажете із цього приводу?

Насправді ця ідея належить Литвину. Вона була озвучена в 2005 році, коли Литвин ще був головою Верховної Ради. Потім ця ідея одержала свій розвиток у виборчій програмі Блоку Литвина на виборах в 2006 році. На жаль, тоді партія не пройшла у ВР.

Таким чином, це ініціатива не депутата Пилипишина, а підтримка ідеї нашого лідера, ідеї Народної партії і спроба її реалізувати. Якщо йдеться про реалізацію партійної програми, передвиборних партійних обіцянок, то це має перспективу, якщо це піар окремо взятого депутата, щоб звернути на себе увагу в Києві, – тоді перспективи немає ніякої. Що це конкретно, я поки прокоментувати не можу. Хоча, звичайно, саму ідею підтримую.

Анатолію Андрійовичу, розкажіть про роботу Вашої комісії і пріоритетні напрями, якими Ви займаєтеся.

На кожному засіданні розглядається, крім текучки, мінімум одне-два більш глобальних для Києва цікавих і важливих питань. Ось на останньому засіданні ми розглянули питання про прибережні захисні смуги в чотирьох районах Києва. По шести районах відповідні проекти вже затверджені, залишилися Голосіївський, Дніпровський, Дарницький і Деснянський.

Це дуже важливий для міста документ. Зараз він проходить інші комісії Київради, і ми виноситимемо його на затвердження сесії Київради.

Ми постійно займаємося такими проблемами, як ситуація на Бортницькій станції аерації і на 5-му полігоні. Для розгляду в комісії запланований великий перелік питань про присвоєння статусу сквера, статусу природоохоронної зони ряду територій столиці. Завершуємо розробку нової програми охорони навколишнього середовища до 2011 року і т.д.

Програма підготовки Києва до проведення Євро-2012 включає залучення ще одного острова – Труханова, де заплановане будівництво Молодіжного центру. Як фахівець з екології можете прокоментувати, що це за будівництво?

Я не можу цього коментувати, тому що ми не бачили проекту. Але те, що це буде капітальне будівництво головного корпусу, – це однозначно. Секретар Київради Олесь Довгий запевняв, що проектна документація узгоджуватиметься з комісією з питань екологічної політики. Сподіваємося, саме так і буде, тому що питання будівництва на Трухановому острові не вирішене до кінця. Просто цей об`єкт потрапив в Програму заходів підготовки Києва до чемпіонату Євро-2012 всупереч застереженням, які висловлювали і екологи, і депутати Київради. Питання було проголосоване промерською більшістю при активному лобіюванні з боку секретаря Київради.

Що це за будівництво – капітальне чи ні – і які наслідки воно спричинить з погляду екології, ми можемо сказати тільки тоді, коли матимемо проект і коли проведемо його екологічну експертизу. На сьогодні цього проекту немає. Просто малюнок і макет. Коли ж проект з`явиться, ми обов`язково проведемо його екологічну експертизу. Хоча в цілому, повторюся, я проти будь-якого будівництва, тим більше капітального, на Трухановому острові. Цей шматок живої природи потрібно обов`язково зберегти для майбутніх поколінь киян.

І останнє запитання: в світлі рішення Верховної Ради про перевибори в Києві – Ви балотуватиметеся на посаду мера?

Скажу відверто, цей бардак, який ми спостерігаємо останні два роки, мене як киянина не влаштовує. Більше того, знаючи міський механізм зсередини, пропрацювавши майже два десятки років у виконавчій владі столиці, я бачу, що робиться не так я як потрібно робити, щоб було краще для Києва і киян. А з приводу мого балотування – це не тільки моє рішення – я член Народної партії. Якщо партія доручить мені цю місію, я зроблю все, що від мене залежить, щоб виправдати довіру не лише своїх однопартійців, але й жителів Києва, які заслуговують кращої влади.

Розмовляла Інна Андаліцька