Бурштинова проблема для нового президента. Як Зеленського на Житомирщині зустрічали

Про незаконний видобуток бурштину мешканці Житомирщини знають не з преси. Навіть у кореспондента УНІАН вдома лежить купка сонячного каменю з Олевщини, від старателів. Ще коли губернатором області був Сергій Машковський, він полюбляв провести рейд в Олевських лісах та показати знищені мотопомпами землі…

Тоді про «бурштинову лихоманку в Україні» було написано чимало. Правоохоронці звітували про кількість затриманих старателів, влада говорила, що видобуток бурштину слід узаконити, створивши для цього комунальні підприємства. І ось, новою владою зроблено спробу вкотре навести лад у «бурштиновій сфері» - ця тема знову набула актуальності, а першими кроками стали кадрові рішення.

Призначати нового голову облдержадміністрації замість Ігоря Гундича, якого 24 червня було звільнено з посади голови Житомирської ОДА, 12 серпня в Олевськ прибув глава держави Володимир Зеленський. Окрім призначення нового керівника області було підняте питання нелегального видобутку бурштину.

Вже зранку столична преса поширила інформацію про те, що Зеленський «їде боротися з бурштиновою мафією». Дізнавшись про візит Зеленського, у центрі Олевська на Свято-Миколаївській вулиці перед будівлею, де розташовані районна рада та райдержадміністрація, зібралося більше тисячі людей.

«Дозвольте мені представити нового голову Житомирської обласної державної адміністрації Бунечка Віталія Івановича. Я вас вітаю», - відкрив Зеленський нараду з активом області.

Перед нарадою з гелікоптера президент оглянув на Житомирщині місця, пошкоджені незаконним видобутком «сонячного каменю».

«У мене є статистика, що обсяг «чорного ринку» бурштину експерти оцінюють в 500 млн доларів на рік, і загальний обсяг втрат – десятки мільярдів гривень», - сказав він.

«Легалізація ринку бурштину та надання спецдозволів у законний спосіб вирішить цілу низку надважливих питань для нашої держави. По-перше, це – культура надрокористування. Дуже важливо, аби після видобутку бурштину на цих територіях, росли ліси, розвивалось сільське господарство. По-друге, це - надходження в бюджет. З видачею спецдозволів на користування надрами бурштину ця сума може значно зрости», – розповів голова Держгеонадр Олег Кирилюк.

Місцеву владу він просив не затягувати з погодженнями для законного надання спецдозволів через систему електронних торгів: за останні 5 років Держгеонадра отримали 100 відмов від облрад, а офіційно по всій країні налічується всього 19 спецдозволів на видобуток бурштину у трьох областях.

За словами глави Нацполіції Сергій Князєва, треба посилити кримінальну відповідальність за порушення правил охорони надр та внести зміни до Кримінального кодексу в частині віднесення цього злочину до категорії тяжких або особливо тяжких. А ще - ввести кримінальну відповідальність за збут нелегально видобутого бурштину.

«Зараз до відповідальності притягуються лише старателі та перевізники, тобто рядові виконавці, а особи, які займаються незаконним скуповуванням бурштину, його зберіганням та реалізацією, такої відповідальності уникають», - вважає Князєв.

Заслухавши свіжі дані про цю проблему, глава держави закликав Князєва звільнити керівників райвідділів поліції у Олевському та Овруцькому районах Житомирської області.

«Зробимо… ми підійдемо до цього питання швидко та ефективно», - відповів Князєв.

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Розкритикувавши роботу місцевих силовиків у боротьбі із незаконним видобутком бурштину, Володимир Зеленський запропонував звільнити свої посади начальнику Головного управління Нацполіції у Житомирські області В’ячеславу Печененку, а потім і начальнику облуправління Служби безпеки України полковнику Віктору Панасюку. Дісталося від президента і прокурору області Любомиру Війтовичу, якого не було на нараді, оскільки офіційно він у відпустці, а також - начальнику Житомирського облуправління лісового та мисливського господарства Андрію Курінському. Його очільник держави змусив подати у відставку саме через бурштин, винищені землі та пошкоджені ліси Олевщини та Овруччини.

Продовжуючи цю тему, не стримався і новопризначений голова облдержадміністрації Віталій Бунечко, повідомивши, що в же з перших днів роботи ініціюватиме аудиторську перевірку всіх лісгоспів області на предмет «вакханалії, яка там відбувається».

Оскільки розмова про бурштин вийшла досить відвертою, не змовчали і активісти. Дехто з них розповідав, з якими боями нелегали дістають сонячний камінь і як старателі змушені й досі віддавати частину заробленого бандитам. Дехто, ще за старою звичкою, намагався спілкуватися із Зеленським на підвищених тонах (якщо влада нічого надалі не змінить) та диктувати якісь свої умови. Останнє викликало у глави держави обурення і він спитав, чи це погрози, та зауважив, що «погрози не пройдуть».

Підсумком наради стало те, що Зеленський доручив змінити голів управлінь СБУ в Рівненській, Волинській та Житомирській областях та голів дев’яти районних відділів поліції у цих регіонах. А заступник голови Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук нагадав, що Україна має чи не найбільші у світі за поклади бурштину, однак його лише переправляють через кордон, а державний бюджет втрачає величезні надходження.

Не заперечують проти цього і місцеві активісти. Так, у залі на милицях був присутній місцевий борець із незаконним видобутком бурштину журналіст Олександр Ніколайчук, якого чотири роки тому саме в розпал «бурштинової лихоманки» жорстоко побили бандити за те, що викривав місцеву мафію.

«Як бачите, продовжую лікуватися після нападу, незаконний видобуток ведеться, як і раніше, однак вже далеко не в таких масштабах. Його не забороняти треба, а просто зробити законним, легальним, і дати людям можливість працювати», - розповів він УНІАН.

Коли нарада закінчилася і Зеленський вийшов з приміщення, його зустріли вигуками, оточили, фотографували.

«..Схоже на те, що нове керівництво країни вирішило оголосити війну «бурштиновій мафії». Серйозно це, чи ні, - поки що незрозуміло, стане відомо згодом», - ділилися думками старателі.

Оскільки це вже далеко не перша така спроба влади, тільки кадровими рішеннями не обійтися. Можливо, новому парламенту нарешті вдасться прийняти пакет законів, які регулюватимуть видобуток бурштину і дадуть можливість легально його добувати. Нагадаємо, проект Закону України «Про видобування та реалізацію бурштину» ще у 2015 році був ухвалений Верховною Радою в першому читанні за основу, проте вже у лютому 2017 року Радою його погоджено не було… Хоча в ньому визначалися умови легалізації бурштинового бізнесу, регламентувалися і спрощувалися дозвільні процедури…

Зараз же тисячі старателів фактично працюють поза законом. А на Житомирщині від окремих нардепів часто доводиться чути, що деякі їхні колеги просто не зацікавлені в ухваленні таких законів, оскільки «кришують» цей нелегальний бізнес та мають від нього чималий зиск.

Зоя Юхимчук