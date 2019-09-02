Нова Рада. Хто і як буде боротись за процвітання країни

На минулому тижні своє перше засідання вже провела нова Верховна Рада. «Гроші» вирішили познайомитись ближче з народними обранцями і дослідили, хто з них наймолодший чи найбагатший. Останні для деяких фракцій далеко не дивина.

Найперше впадає в очі декларація нардепа з фракції «Опозиційна платформа - За Життя» Ігоря Абрамовича.

Політик настільки утаємничений, що в інтернеті навіть фотографій його немає. Не відомо і чим він займається. Втім, з декларації дізнаємося, що цей маловідомий обранець у свої 35-років заробляє майже 30 мільйонів грн на рік. Шалені гроші!

Абрамович володіє газовидобувною компанією «Укргаз Інвест» разом з іншим політиком, екс- «регіоналом» Віталієм Хомутинником, який був депутатом п'яти скликань Ради, але цього разу мандат не отримав.

Чого тільки немає у декларації новообраного депутата Ігоря Абрамовича: 13 квартир, люксовий автопарк (з лексусів, мерседесів, порше), і колекція швейцарських годинників, вартістю з квартиру в Києві. У дружини – вишукані прикраси і сумки за 10 тисяч доларів.

Як вдалося Ігорю Абрамовичу заробити усі ці мільярди у такі молоді роки? Чи розраховує, маючи мандат, примножити капітал?..

А ось в лавах «Європейської Солідарності» нові обличчя розкішними статками поки не похвалилися. Фракція майже в повному складі проігнорувала подання декларацій. Тож, почесний статус «найбагатшого» за собою зберіг мастодонт української політики Петро Порошенко. Дохід п’ятого президента за останній рік при владі – на головній в країні посаді - виріс в 90-то разів і склав близько 1,5 млрд грн.

Найбільші надходження Порошенка - дивіденди. 1,1 млрд грн він отримав від компанії Rothschild Trust Schweiz AG і 400 млн грн від ПАТ Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд Прайм Ессетс Кепітал.

У власності колишнього президента 15 об’єктів нерухомості, в тому числі розкішний маєток у Козині, кілька земельних ділянок, чотири квартири. Йому належить автомобіль Mercedes-Benz Vito 116 CDI 2010 року випуску, а його дружині Марині Порошенко - Jaguar XF 3/2 Lv8 2008 року.

Є свій «олігарх» і у фракції «Батьківщина». Від цієї політичної сили в Раду пройшов Андрій Пузійчук. Родина нардепа – справжній клан забудовників. Його батько Віктор Пузійчук та брат Віталій – масштабні забудовники і підрядники. Сам Андрій раніше був активним гравцем будівельного ринку і володів будівельною компанією.

Декларація нардепа – вражає: 30 земельних ділянок, ексклюзивні годинники, дорогі ювелірні прикраси, хутро. Справжня розкіш!

Ділитися секретом свого успіху і збагачення пан Андрій не бажає. Лише розповідає, що землю придбав чесно, укладаючи відповідні договори у нотаріуса. А гроші заробив: «Ви бачите мою біографію. Все відкрито».

Втім, скільки б багатіїв не потрапило до нової Ради, своїх попередників у розкоші та багатстві вони навряд чи переплюнуть, – переконують політологи.

«Думаю, це буде один з найбідніших парламентів за деклараціями. Якщо ми зважимо всі декларації цієї Ради та попередньої, то попередньої будуть багатші… Великого бізнесу в цій Раді стало менше в зв’язку з тим, що не пройшла частина «Опозиційного блоку» і БПП», - говорить політолог Руслан Бортник.

Деякі нардепи, схоже, взагалі бідні, як церковні миші. До Верховної Ради прийшли голі та босі. Як от, наприклад, депутат Тетяна Грищенко, яка перемогла на одному з мажоритарних округів.

Згідно з декларацією, разом із чоловіком та двома дітьми має невеличкий будинок у Житомирі. Офіційно безробітна, доходу – не має і живе за рахунок пенсії чоловіка та заробітної плати доньки, сумарний дохід яких складає на рік всього 70 тисяч гривень.

«Люди з нульовими деклараціями серед депутатів є. Питання в тому, як вони дожили до 30-40 років? По декларації, в них немає на хліб і воду. А це значить, що вони приховують свої статки, або приховували», - розповідає Бортник.

А ось для старих облич нова Рада є рятівною. Принаймні, поки існує депутатська недоторканість. Серед таких, наприклад, впливовий бізнесмен, який, як вже раніше розповідали «Гроші», фактично керує Києвом, Вадим Столар.

«Всі знають, що це – «сірий кардинал», і без нього не вирішується в Києві нічого», - говорить депутат Київради Прохор Антоненко.

«Це людина, яка дійсно є мером міста Києва. Це та людина, яка керує містом, коли нема Кличка, коли є Кличко або якщо треба вирішити будь-яке питання», - говорить народний депутат Борислав Береза.

Ще донедавна саме через Вадима Столара проходили чи не всі призначення у прибуткові департаменти Київради. У цьому особисто переконався і наш авторитетний експерт у галузі містобудування - Віктор Глеба. «Мене запрошували в офіс до Вадима Столара на співбесіду… Я зрозумів, до чого все йде, і не мав ні бажання, ні можливостей кудись там піти», - розповідає він.

Архітектор пригадує, як, свого часу, він міг отримати дуже впливову посаду. Але вже тоді чудово розумів, як за це доведеться розраховуватися.

«Все, що проходить через дозвільну систему, це все робить та команда, яку завів Вадим Столар. Звичайно, що це такий бек-офіс мерії», - вважає журналіст Юрій Бутусов.

Про що саме іде мова? «Такий вид бізнесу, що у Києві без хабаря ти, в принципі, не можеш нічого оформити. Встановлені тарифи, їх всі знають. Наприклад, перепланування хочеш зробити, якщо в тебе службове приміщення, - 20 доларів за метр», - пояснює Бутусов.

Тобто, тіньовий смотрящий побудував цілу систему, аби власноруч неформально керувати столицею - її багатомільйонним бюджетом та її коштовними землями. «Інтереси Кличка у всьому, але керує містом не Кличко. Кличко – «весільний генерал»», - розповідає Віктор Глеба.

Втім, мер Києва Віталій Кличко зв'язок із новообраним депутатом, одіозним Вадимом Столаром завжди заперечував: «У мене кукловодів немає… Стосунків зі Столаром у мене немає. Кличко - самостійна одиниця і я працюю виключно в інтересах міста і киян».

Але нещодавно в мережі буквально вибухнуло відео, на якому Віталій Кличко проголошує душевний тост на честь дня народження Вадима Столара: «Добре, що всі друзі зібрались. Вадиме Михайловичу, дякую тобі, що зібрав всіх друзів. Пропоную тост за друзів!»

Зв'язок, який так старанно приховувався мером, тепер точно підтверджується. Тож невже мер нахабно брехав? І що тепер, після публікації скандального відео, він скаже про компрометуючі зв’язки?

«Я дуже часто вітаю багатьох, якщо потрібно». – «Два місяці тому ви сказали, що ви з ним не зустрічалися». – «Ну, як не зустрічався, якщо він… цьому відео багато років».

Тобто цій теплій дружбі, яку Віталій Кличко намагається оберігати від зайвих очей, за його ж словами, вже багато років.

«Він має бути прохолодно налаштованим до великих забудовників. Але голова столиці їде в іншу країну, в Монако, і святкує за одним столом з цим забудовником, п’є за нього тост», - обурюється народний депутат минулого скликання Юрій Левченко.

А що ж на це скаже тіньовий мер?

«Знаю його, гарна людина, мер міста. По-моєму, правильно?», - говорить Столар і посміхається.

Тобто йому смішно від власних слів. Тож, чи правду говорить він – питання риторичне.

Столар розповідає, що спілкувався з Кличком лише коли був депутатом київської міськради. «Іноді бачу його в ресторанах, на якихось святах… Завжди спілкуюсь, здороваюсь», - говорить він.

Вадим Столар у доброму гуморі і пояснити це просто: він нарешті пройшов у парламент 11-м номером в списку проросійської «Опозиційної платформи - За життя» кума Путіна – Медведчука.

Наче хамелеон, Столар вже багато разів міняв політичний окрас. Тому не варто звертати уваги на партію, яка провела його до Верховної Ради. Ідеології в нього не має. На першому місці – бізнес.

«Він буде, як народний депутат, погоджувати і лобіювати законодавство, яке буде ще більше полегшувати для забудовників їхню злочинну діяльність, оцю вакханалію, яку ми маємо», - вважає Юрій Левченко.

На додачу, після усіх викриттів, в тому числі програми «Гроші», пану Столару просто життєво необхідно захистити себе від підозр. «Мандат завжди створює більше можливостей. І в плані захисту, і в плані комунікацій. Мандат – це як квиток в дорогий клуб», - говорить Руслан Бортнік.

І в цей клуб Столар прийшов не сам. Як пишуть ЗМІ, він просто купив у списку партії Медведчука ще кілька місць для своїх «помічників» і компаньйонів. Серед них, наприклад, Ігор Кісельов – помічник Столара, його екс-колега по турфірмі матері «Яна Лакшери тур» - Наталія Приходько, кураторка ДАБІ Тетяна Плачкова і ще кілька людей. За кожного з них і за себе смотрящий за Києвом Столар, як вважають експерти, міг заплатити бенефіціарам «Оппозиційної платформи - За життя» по 5 мільйонів доларів.

Та воно того вартує.

«Він буде використовувати свій новий статус для того, щоб продовжити просування своїх бізнес-проектів по Києву і не тільки по Києву», - вважає Левченко.

«Вадим Рабинович надав в принципі кілька місць в списку опозиційної платформи для київської команди Столара, і звичайно що це політичний статус і це такий певний захист для людей», - говорить Юрій Бутусов.

«Він і його команда суттєво впливають на бізнес в Києві і це може бути банально елементом захисту», - додає Руслан Бортнік.

Втім, захищатися від справедливих підозр правоохоронців Столару і компанії вже днями може стати значно складніше. Адже така омріяна недоторканність, за якою вони напевно й пішли за великі гроші у Раду, ось-ось може бути скасована.

За прогнозами експертів, головні скандали цього сезону будуть точитися зовсім не через гроші та декларації нових депутатів. На порядку денному – діяльність самої Ради.

«Колишня Верховна Рада і парламент, який був до неї, мали ефективність прийняття законопроектів близько 8-10%. Тобто, зі 100 законопроектів приймалися в остаточній версії 10-ка, максимум», - нагадує політтехнолог Анна Бикова.

Що ж стосується нового скликання, лише в перший день роботи нової Верховної Ради було зареєстровано 167 законопроектів. І, оскільки «Слуга народу» має «монобільшість» і не потребує підтримки інших партій, політологи зауважують, що, на відміну від минулого скликання парламенту, прийняття рішень буде швидким.

Це підтверджує, наприклад, голосування у першому читанні за зняття депутатської недоторканості. Якщо закон приймуть – а це можливо вже навіть завтра – то, аби почати розслідування проти депутата, слідчим органам не потрібно буде для цього жодних дозволів.

Але тут є підводні камені. «Існує високий ризик, що ці матеріали будуть потрапляти не до суду, а будуть приноситись депутату, кластися на стіл зі словами: «Це тека на тебе, а це - твоя позиція. Обирай», - говорить політолог Руслан Бортник.

Аби такого не сталося, у парламент був поданий цілий пакет законопроектів, які стосуються боротьби з корупцією. Починаючи від конфіскації майна, кримінального покарання за незаконне збагачення і закінчуючи антикорупційним судом.

Не менш важливі – законопроекти економічні: про боротьбу із контрабандою, внесення змін до митного кодексу, відтермінування штрафів для власників «євроблях»...

Та поки парламентська більшість зосереджена на економіці, проросійські сили на чолі з кумом Путіна Віктором Медведчуком починають у стінах Верховної Ради гру на користь Кремля. Власне, Віктор Медведчук, ніколи не приховував своєї симпатії до Росії, і не лише не визнавав Федерацію агресором, а навіть більше – святкував там День Незалежності України. Як він зізнався «Грошам», «відпочивав з сім’єю в Геленджику і повернувся 25-го серпня».

Тож у новій Верховній Раді «Опозиційна платформа» найперше внесла на розгляд проект постанови про «повернення миру в Україну». На думку експертів, за гучною назвою приховується провокативний зміст. Тут і про автономний статус неконтрольованих територій Донбасу, закон про вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей. Але найбільший цинізм - закон про амністію для бойовиків, фактично це означає, виправдати тих, хто направляв зброю проти українських військових.

Куди ж рухатиме країну нова Верховна Рада? Чи витримають спокусу владою нові політики? Сезон стартує вже завтра.

Анна Чайка, Тетяна Стежар