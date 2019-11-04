​​​​​​​Аферист часів Черновецького. Як і чому у велику столичну політику повертається Денис Комарницький

Гучний обшук у самому центрі Києва. Спецзагін Служби безпеки виламує двері, затримує людей, які готувалися до приходу правоохоронців - палили документи (дим стоїть стіною) та викидали із вікон техніку… Все це відбувається в офісі людини, яка колись була дуже відома в столиці, але згодом відійшла у тінь. Мова про Дениса Комарницького. Пам’ятаєте такого?

«Денис Комарницький – член легендарної команди Леоніда Черновецького, яка в 2007-2010 роках достатньо активно займалася грабунком Києва. Це був найгірший період в історії місцевого врядування», - вважає журналіст і громадський діяч Ігор Луценко.

«Це дуже специфічна особистість, яка знаходиться в корупційних потоках Києва вже багато років», - додає народний депутат України VIII скликання Юрій Левченко.

«Основною ціллю так званої київської влади, завідомо обговореною, зі створенням вертикалі, розподілом ролей, було отримання особливого прибутку шляхом пограбування міста і його жителів. Під цю вертикаль і були набрані люди», - згадує народний депутат VI скликання Кирило Куликов.

У свій час він був головою слідчої комісії з розслідування порушень законів України головою КМДА Черновецьким та його депутатами. Куликов розповідає про схеми та оборудки молодої команди космічного мера: «Комарницький був одним з керівників цієї злочинної організації (а це була саме злочинна організація). Він займався тим, що розподіляв між депутатами фракції - за конкретні голосування - комусь землю, комусь гроші, комусь ще щось (в залежності від їх інтересів)».

На власному досвіді познайомився з методами роботи тоді ще чиновника Комарницького і журналіст Ігор Луценко. Він згадує, як у 2010-му депутат разом із тітушками захоплював книжковий магазин «Сяйво» у центрі Києва: «Тоді приїхала частина опонентів, зокрема Комарницький, трошечки навіть в стані алкогольного сп’яніння. В магазині «Сяйво», наскільки я зрозумів, вони готувалися влаштувати дорогий ресторан».

Та це далеко не всі таланти пана Комарницького. Експерти стверджують, саме цей молодий пройдисвіт вигадав легендарну схему підкупу виборців, яка привела Черновецького до влади.

«Комарницький, зокрема, був відповідальний за формування сітки підкупу виборців, піраміди підкупу виборців, завдяки якій Черновецький переобирався і яку потім використовували багато одіозних особистостей після цього», - говорить Юрій Левченко.

Ось, наприклад, на цьому відео пан Комарницький (у синьому) особисто контролює виборчий процес на 223 окрузі у 2012 році.

Відео: Сергій Грішин

Підозр і звинувачень щодо цього персонажа з команди Черновецького завжди було багато – і оборудки з державними грошима, і рейдерські захоплення, і розбазарювання комунального майна. Його навіть судили!

У 2012 році зчинився чималий скандал, коли Комарницький побив адвоката Івана Гранцева, відібрав у нього валізу з 20 тисячами доларів і судове рішення, яким було накладено арешт на нерухоме майно АТЗТ «Книга». «Вирок щодо нього був по особливо важкій статті «розбій», але отримав він два роки умовно», - згадує Кирило Куликов.

Пан Куликов переконує, що тоді Комарницький банально домовився з владою Януковича і легко відбувся від справедливого покарання: купив собі свободу за награбовані у киян мільйони.

«Влада Януковича абсолютно спокійно домовилася з Комарницьким, який контролював усі активи підприємства «Київміськбуд». Комарницький всі ці активи повідписував», - розповідає Куликов.

Повідписував та повністю зник з інформаційного простору. Наче розчинився у повітрі. Але не зник з тіньових фінансових потоків у столиці.

«Після того, як в місті Києві змінилася політична забарвленість, Комарницький також знайшов собі «роботу» - став абсолютним бізнес-партнером Столара», - говорить депутат Київради Святослав Кутняк.

З ним погоджується і Юрій Левченко, згадуючи, що Комарницький керував КП Дирекція шляхо-транспортних споруд. «І в цьому контексті він відповідав за багато дерибанних проектів, таких як, наприклад, сумнозвісна велика кільцева дорога, подільсько-воскресенський міст – чорна діра, в яку постійно вбухуються сотні мільйонів».

Тендер на ремонтні роботи цих двох об’єктів у КМДА тоді виграла нікому невідома компанія Еко-буд-трейд, офіційно кінцевими бенефіціарами якої є Максим Половко і Євген Расторгуєв. Неофіційно – Денис Комарницький.

«Комарницький є одним із бенефіціарів Еко-буд-трейду, в цьому я впевнений», - переконує Юрій Левченко.

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І це не просто чутки. Адже саме через ймовірний зв'язок Комарницького з Еко-буд-трейдом на днях до нього з обшуками завітали із СБУ.

«Комарницький був частиною всіх цих корупційних скандалів, особливо є пряма прив’язка до компанії Еко-буд-трейд. Там є, за що проводити обшуки... Первинна документація, яка була на ці проекти, потім роздувалася щомісяця», - розповідає Святослав Кутняк.

Але все це – лише початок. За інсайдерською інформацією, саме Денис Комарницький зараз є тіньовим смотрящим за Києвом. Тобто він бере під контроль прибуткові комунальні підприємства, департаменти КМДА і масштабні інфраструктурні проекти.

Дениса Комарницького називають бізнес-партнером медійного ресторатора і народного депутата Миколи Тищенка. Зокрема, за словами Юрія Левченка, Тищенка і Комарницького пов’язує ресторан «Коін». Причому, ресторан розташований в бізнес-центрі, в якому основним власником є… Степан Черновецький.

ФОТО 7 / Дениса Комарницького називають бізнес-партнером медійного ресторатора і народного депутата Миколи Тищенка

Окрім цього, сестра Миколи Тищенка – Юлія – є кінцевим бенефіціаром фірми Експрес-К, яку, за даними «Грошей», також пов’язують із Денисом Комарницьким. Компанія неодноразово вигравала державні тендери. І заробила на цьому понад 12 мільйонів гривень.

За словами Святослава Кутняка, в усій цій історії найбільше шкода киян: «Вони просто залишаються заручниками ситуації. Вони можуть зі сторони дивитися, як одні рєшали прийшли на місце інших рєшал, як просто змінюються потоки. От і все».

Ксенія Костенко, Тетяна Стежар