МЗС України чекає від Москви пояснень, як російські військові опинились на Донбасі

15:29, 19 травня 2015
Політика
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Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту МЗС Росії у зв’язку із затриманням на території України двох російських військовослужбовців.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.

"Сьогодні на адресу МЗС Росії була направлена офіційна нота протесту, оскільки затримання цих двох військовослужбовців - Єрофеєва та Александрова - є наочним доказом всіх тих порушень міжнародного права, які відбуваються з боку РФ в контексті її агресії проти України", - сказав він.

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За словами Кулеби, українська сторона наголошує, що перебування російських військ на території України і їх участь у бойових зіткненнях з силами АТО ставить під сумнів намір російської сторони щодо добросовісної імплементації Мінських домовленостей. "Це вже є не просто аргументом, а доконаним фактом, що російські війська присутні на території України, і ми чекаємо адекватних і аргументованих пояснень Російської Федерації, як це сталося", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли у полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

Тим часом у Кремлі відмовилися від захоплених на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив позицію Москви, "що ніяких російських військових на Донбасі немає", але Міноборони РФ вимагає їх звільнення.

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