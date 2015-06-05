Порошенко: ніколи не допущу проведення референдуму про від’єднання Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко сьогодні під час прес-конференції за підсумками першого року президентства.

«Питання щодо від’єднання Донбасу – це провокація. Я, як президент, як Верховний головнокомандувач, як гарант Конституції є гарантом територіальної цілісності України. Ніколи не допущу проведення референдуму з питанням про від’єднання Донбасу», - заявив він.

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«А от щодо режиму місцевого самоврядування. Якщо це буде потребувати конституційних змін є відповідна конституційна процедура, яка включає до себе і референдум і тут я як гарант Конституції забезпечу вільне волевиявлення громадян, щоб усі українці мали можливість висловитись як вони бачать майбутнє Донбасу, але я підкреслюю, обов’язково у складі України», - додав Порошенко.