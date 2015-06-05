Порошенко: ніколи не допущу проведення референдуму про від’єднання Донбасу
Президент України Петро Порошенко виключає можливість проведення референдуму про від’єднання Донбасу, проте допускає можливість проведення референдуму щодо режиму місцевого самоврядування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко сьогодні під час прес-конференції за підсумками першого року президентства.
«Питання щодо від’єднання Донбасу – це провокація. Я, як президент, як Верховний головнокомандувач, як гарант Конституції є гарантом територіальної цілісності України. Ніколи не допущу проведення референдуму з питанням про від’єднання Донбасу», - заявив він.
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«А от щодо режиму місцевого самоврядування. Якщо це буде потребувати конституційних змін є відповідна конституційна процедура, яка включає до себе і референдум і тут я як гарант Конституції забезпечу вільне волевиявлення громадян, щоб усі українці мали можливість висловитись як вони бачать майбутнє Донбасу, але я підкреслюю, обов’язково у складі України», - додав Порошенко.