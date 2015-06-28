Заступник міністра внутрішніх справ Згуладзе розповіла про свою зарплату

"Зарплата - сім з лишком тисяч. У мене ж немає звання та вислуги. На жаль, грузинська вислуга не зараховується", - сказала Ека Згуладзе в інтерв'ю DT.UA.

Читайте такожЗгуладзе: "Ми набирали людей, які вміють поважати і себе, і інших"Також вона повідомила, що знімає квартиру в Києві, а свою квартиру в Тбілісі – здає в оренду.

На питання про те, чи буде вирішуватися житлове питання для співробітників патрульної служби, Ека Згуладзе відповіла, що "для міліціонерів об'єктивно немає достатньо житла". "Вони не будуть привілейованими. Це неправильно і нечесно. Але якщо буде можливість, то пріоритетній групі ми постараємося допомогти. Пріоритетна група - це біженці, багатодітні", - зазначила заступник міністра.