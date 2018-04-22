Віхи тижня: інфляція, невдоволення Росії і передвиборчий атракціон у Києві

Оригінальний подарунок до святкування 100 днів уряду Тимошенко зробив Держкомстат. Як стверджують статистики, інфляція в першому кварталі склала 9,7%. Ситуація виглядає, як мінімум, образливою, адже президент Ющенко закликав, а прем`єр обіцяла не допустити виходу інфляції за однозначний показник за підсумками року. Втім, Юлія Володимирівна зберігає олімпійський спокій. Під час «години запитань уряду», яка вперше пройшла в стінах парламенту, лідер БЮТ зазначила, що Кабінету міністрів за три місяці вдалося зробити неможливе, а для приборкання інфляції знадобиться півроку. Обіцянка звучить красиво, але непереконливо.

Якщо боротьба з інфляцією може розтягнутися на декілька місяців, то вільні кошти уряду Тимошенко потрібні вже сьогодні. Компенсаційну тисячу гривень одержали, за словами прем`єра, вже 4 мільйони 700 тисяч вкладників Ощадбанку, але операція матиме сенс лише в тому випадку, якщо фінансово облагодіяти вдасться максимальну кількість співгромадян. Встановлення ціни державного пакету акцій «Укртелекому», який підлягає приватизації, в 12 мільярдів гривень - єдина утіха для Юлії Володимирівни. Решту практично всіх джерел майбутніх доходів - продажу обленерго, стратегічних підприємств на зразок «Турбоатома» і КГЗКОРа - президент особисто блокує. Отже, закликаючи звільнити таки Валентину Семенюк-Самсоненко з поста голови Фонду держмайна, Юлія Тимошенко була не зовсім щирою. Саме президентські рішення зв`язують уряду руки.

До речі, соціалісти вельми оригінально заступилися за свою соратницю, висунувши на позачерговому з`їзді партії Валентину Семенюк-Самсоненко кандидатом у президенти. Мабуть, це був найкращий спосіб довести, що у Олександра Мороза немає президентських амбіцій. Зате Сан Санич пообіцяв координувати зусилля з лівоцентристами і негативно оцінив перспективу підвищення прохідного бар`єру на парламентських виборах.

Якщо Віктор Ющенко чинить тиск на уряд і прем`єра в економічних питаннях, то Віктор Балога став гнівним голосом Банкової. Шеф президентського секретаріату видав максимально повний перелік гріхів глави уряду, що включає порушення коаліційних зобов`язань, загравання з політичними опонентами і прагнення розпалити конфлікт з главою держави. Віктор Іванович навіть звинуватив Юлію Володимирівну в прагненні очолити земельну мафію. Якщо врахувати, що уряд дуже наполегливо прагне встановити власний порядок проведення земельних аукціонів, то в звинуваченнях Балоги є раціональне зерно. Та і сам Віктор Ющенко порівняв урядову схему продажу землі з Тендерною палатою.

Куди цікавіше, ніж використання прем`єром некоаліційних політичних сил для проштовхування необхідних рішень виглядає небувале єднання БЮТ і Партії регіонів навколо ідеї реформування Конституції. Парламентським гігантам поки не вдалося зареєструвати постанову про створення тимчасової спеціальної комісії, покликаної напрацювати зміни до Основного Закону. Якщо вірити вітчизняним політичним прикметам, між реєстрацією комісії і початком процесу конституційних змін може пройти зовсім небагато часу. Розуміє це і спікер парламенту Арсеній Яценюк. Арсенію Петровичу неприємна можливість створення навіть ситуативної конституційної більшості, адже так і до заміни спікера парламенту недалеко. Закликаючи не змінювати Конституцію з кондачка, парламентський голова не стільки бореться за інтереси президента Ющенка, скільки захищає власну політичну перспективу.

Але не варто поспішати з прогнозуванням парламентського апокаліпсису. За законами жанру більшості політичних сил необхідно спробувати свої сили в умовах максимально наближених до бойових. Тому дострокові столичні вибори якраз стануть у пригоді, а список претендентів на мерське крісло поповнюється претендентами, які разюче відрізняються за рівнем популярності і наявністю шансів на перемогу. Потихеньку підтягуються важкоатлети: компанію боксерові Кличку вже склали перший віце-прем`єр Турчинов, колишній мер Омельченко (йому невідомі недоброзичливці «в навантаження» створили клон іменного виборчого блоку), діючий градоначальник Черновецький. Киян впродовж шести тижнів (якщо не буде судового рішення про перенесення дати голосування) чекає не тільки небувалий атракціон кандидатської щедрості, але й сувора правда життя про претендентів на право управляти столицею. З іншого боку, за будь-якого результату столичної виборчої кампанії політична реструктуризація в масштабі країни навряд чи стартує раніше осені.

Тим часом українська еліта дістала прекрасний привід для консолідації. Представники російського керівництва наввипередки роблять агресивні заяви на адресу нашої країни, при цьому не вибираючи виразів. Раніше випади подібної тональності собі дозволяли хіба що політичні маргінали, але язик не повертається віднести до них президента сусідньої держави, главу її зовнішньополітичного відомства і начальника Генерального штабу Росії. В цьому випадку питання не стільки в майбутньому вступі України до НАТО (це дійсно віддалена перспектива), скільки в національній повазі. Хочеться вірити, що заява українського МЗС, яке намагалося обсмикнути росіян, знайде підтримку і серед вітчизняних політиків.

Євген Магда