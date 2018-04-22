Конституційна реформа: чи об`єднається БЮТ з Партією регіонів?

У п’ятницю Президент Віктор Ющенко закликав лідерів парламентських фракцій завершити роботу над концепцією нової редакції Конституції України в Національній конституційній раді. За словами Президента, концепція може бути винесена на засідання Конституційної ради в третій декаді квітня, після цього у вигляді законопроекту мають бути напрацьовані конституційні зміни, які мають розглядатися у Верховній Раді за наявності висновку Конституційного Суду, з подальшим винесенням на всеукраїнський референдум для остаточного рішення.

Як нам здається, Президент попросив парламент поквапитися. Як на це мають відреагувати політичні сили? Чи почули вони заклик Президента? Чи матиме цей заклик політичні наслідки? Про це ми опитали експертів, які зібралися на круглому столі в "Главреді".

Олег Медведєв, радник прем’єр-міністра:

ПРЕЗИДЕНТ МАЄ ПОЧУТИ ДУМКУ ІНШИХ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ

Перспективи ухвалення Конституції без участі парламенту на референдумі не існує.

Проведення такого референдуму технологічно можливе. Але за всіма наявними соціологічними даними він не зможе його виграти, не зможе провести свій варіант Конституції через референдум без погодження з іншими ключовими політичними силами – БЮТ і Партії регіонів. Такий референдум просто перетвориться на референдум довіри Президентові.

Навіть якщо об’єднаються “Наша Україна” з БЮТ і проводитимуть його разом, то навіть у такому разі громадська підтримка й відповідно його легітимізація буде недостатньою, щоб говорити про Конституцію як довготривалий проект. Конституція, прийнята без участі Партії регіонів, буде неповноцінною. А прийнята без Партії регіонів та БЮТ тим більше буде неповноцінною.

Тому, якщо ми хочемо отримати стабільну Конституцію, яку поважатимуть усі політичні сили і які після зміни конфігурації влади не вимагатимуть її переписування, то це та Конституція, яка стане спільним продуктом Верховної Ради та Президента.

Щодо участі БЮТ у конституційному процесі, то ми почули заяву Президента, але важливо, щоб і Президент чув думку інших політичних сил.

Віктор Мусіяка, член ради Українського форуму:

БЮТ І ПАРТІЯ РЕГІОНІВ МОЖУТЬ ДОМОВИТИСЯ ПРО ЩО ЗАВГОДНО

В ініціаторів так званого конституційного процесу починається розуміння, що наполягати на референдумі – це йти по копаному, це не дасть жодного результату, хай би що там казала Марина Іванівна (Ставнійчук) та інші. А кажуть вони, нагадаю, приблизно таке: “Ми не збираємося обминати парламент”. Але вони не обійдуть Верховну Раду, винесуть свій проект, розуміючи, що вона нічого не прийме. І буде так, як казав Президент у своєму газетному опусі: тоді йдемо прямо до народу, на референдум... Але які для цього підстави?

Так, є рішення Конституційного Суду, але вони теж неоднозначні, там теж сказано, що не має права ніхто прямо виходити на референдум, щоб Конституцію затверджувати. І те, що відбувається в парламенті, – це новий поворот...

Раз Президент достатньо послідовно йде в процесі підготовки нового тексту й виносення його на всенародне затвердження, то політики розуміють, що там не буде місця ані БЮТ, ані “Регіонам”, і тому вони приймають рішення про створення Конституційної комісії. Далі процес розвиватиметься таким чином. Суб’єкти парламентської діяльності готуватимуть зміни до Конституції, де буде передбачена чи не буде передбачена посада Президента. Або, якщо її і буде передбачено, то обирати його пропонуватимуть у парламенту.

Нас чекає новий сплеск політичних баталій. Хотілося б, аби в Президента було достатньо розуміння, що не слід починати внутрішню боротьбу з більшістю парламенту. Тим більше що БЮТ і Партія регіонів можуть домовитися про що завгодно. Навіщо з ними боротися, якщо з ними треба домовлятися? Єдиний шлях – домовлятися. А не так, як Президент – знову посадив їх і закликав: нічого не треба влаштовувати, ніяких інших комісій, у нас є Національна конституційна рада, працюйте. Уявіть, що всі ці сили об’єднаються навколо якоїсь ідеї, то й голови обладміністрацій (навіть якщо їх за тиждень всіх поміняти) нічого не зроблять, якщо вони впруться.

Ігор Коліушко, політолог:

ТЕ, ЯК ВОНИ ЗАРЯДИЛИ ЦЮ КАМПАНІЮ, СВІДЧИТЬ: ТАКА КОНСТИТУЦІЯ НЕ МАЄ ШАНСІВ

Спосіб, у який Президент почав конституційну реформу, є безперспективним з точки зору поліпшення Конституції.

Величезне значення має технологія прийняття Конституції. Щоб вона була дієвою, не має бути сумнівів у її легітимності. А те, як сьогодні про це говорить президентський Секретаріат і те, як вони зарядили цю кампанію, свідчить: вона не має шансу на прийняття.

Якщо Президент таки внесе проект Конституції в парламент, там одразу ж створять тимчасову Конституційну комісію, вона візьме цей проект, перепише його як схоче, проголосує за нього – і вся інтрига.

Теоретично ми можемо отримати Конституцію ще до виборів. Але практично цього не відбудеться. Швидше за все, змін найближчим часом не відбудеться. Референдум – це катастрофа. Він справді стане референдумом довіри Президентові... Одна частина України проголосує “за”, інша не проголосує... Одна частина визнаватиме Конституцію, друга не визнаватиме.

Якщо ми виносимо Конституцію на референдум, то величезне значення має, хто готує проект цього документа. Якщо це робить консультативно-дорадчий орган одного політика (навіть якщо це Президент), то в мене такий підхід викликає сумнів.

Маша Міщенко