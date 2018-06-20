Янукович розпочинає чистку в Регіонах

Новий-старий лідер Партії регіонів Віктор Янукович на суботньому з`їзді оголосив про початок грандіозної чистки у рядах партії. «Велике прибирання», за словами лідера , почнеться вже з травня. І першочерговими кандидатами на виліт стануть ті однопартійці Віктора Федоровича, хто «ганьбить високе звання члена Партії регіонів». Янукович уточнив, що у рядах його політсили, виявляється, ще залишилися особи, які «заплямовують нашу партію своїми корупційними діями в Радах, виконавських органах різних рівнів».

Очевидно, щоб уникнути звинувачень в упередженому відношенні до потенційних жертв самоочищення, лідер ПР пообіцяв підійти «до цієї роботи уважно, чесно і принципово». Хоча, в першу чергу, напевно треба було пообіцяти, що «чистка» ПР буде організована з урахуванням сумного досвіду Нашої України, самоочищення якої свого часу мало не призвело до розколу політсили.

Важливе і інше питання: як саме Партія регіонів має намір позбавлятися від небажаних елементів, які «засіли в партії», щоб «вирішувати свої питання», тих, «хто, як то кажуть, дивиться то наліво, то направо і не знає, як нагріти собі місце». Тут Янукович зіслався на оновлений статут партії, який, за словами лідера, повинен стати навіть не підмогою, а основним інструментом позбавлення від тих, хто «дискредитує».

Про зміни в статуті розповів нардеп-регіонал Володимир Рибак . За його словами, нововведенням є поняття «Місцеві парторганізації», куди гамузом включили всі міські, районні та інші осередки нижнього рівня. «Низи» одержали від з`їзду «бонус» у вигляді додаткової відповідальності за все. Починаючи від контролю за дотриманням статуту і закінчуючи наглядом за виконанням рішень керівних органів. У разі провалу «місцевим» загрожують кадровими рішеннями аж до виживання з керівництва партосередків. Не зовсім, правда, зрозуміло, що ж в цьому такого нового... Відродження настільки жорсткої відповідальності на місцях до болю нагадує часи владицтва єдино правильної і єдино можливої Компартії СРСР, коли позбавленням партквитка загрожувала будь-яка хоч трохи серйозна провина, не говорячи вже про злочинне ігнорування рішень "керівної і спрямовуючої".

Крім того, ПР збирається підвищити відповідальність «кожного члена партії», які відтепер будуть зобов`язані платити членські внески, щорічно проходити якусь «звірку», брати «активну участь у виборчих кампаніях» і у обов`язковому порядку підтримувати висунутих партією кандидатів в депутати. Рибак підкреслив, що останнє є «особливо важливим». Тобто виходить, що питання формування відкритих списків, про які нардепи-регіонали так люблять розмірковувати в телеефірі, автоматично знімається з порядку денного? Керівництво ПР має намір, як і раніше, формувати списки тільки у вузькому колі, та ще і горе тим «низовикам», хто наважиться проігнорувати виборчу компанію і не стане агітувати за кандидатів. Їм обіцяні якісь незрозумілі «партійні стягнення».

Але, мабуть, найбільш загадкові зміни в житті ПР описані в пункті третьому змін в статуті. Політрада партії в період між з`їздами, тобто практично завжди, наділяється правом вирішувати «питання, пов`язані з діяльністю депутатів місцевих рад». З урахуванням обіцяного раніше підвищеного рівня відповідальності за дотримання «генеральної лінії» виникає нехороша підозра, а чи не збираються регіонали випробувати на власних однопартійцях метод імперативного мандата «імені Юлії Тимошенко»? Хоч і неодноразово заявляли, що це осоружно їх демократичній природі. Такі підозри посилюються ще і тим, що про способи дії на депутатів місцевих рад Рибак чомусь розповсюджуватися не став, звернувши на організаційні зміни в політраді.

Проблему Богатирьової регіонали просто зам`яли. Секретар РНБОУ потрапила до складу політради, як уточнили в прес-службі партії, автоматом як народний депутат (Раїса Василівна все ще числиться у складі фракції ПР у Верховній Раді). Неясно, правда, чому було не зробити виняток для регіоналки, що пішла працювати в команду політичних супротивників ПР? Але, можливо, Богатирьова і насправді сказала правду, коли заявляла про те, що насправді проводить у Радбезі політику партії Януковича. Втім, дуже може бути, що відтепер «питання Богатирьової» стало ще і «питанням честі» для Миколи Азарова.

Азаров, що недивно, з урахуванням його багатого досвіду роботи в податковій, став головою контрольної комісії ПР з питань персональної відповідальності членів партії. Теж, до речі, «нововведення» те ще. Цікаво, чи зобов`яжуть рядових членів партії стукати на «неблагонадійних», і якщо так, то яку відповідальність введуть за недоносительство?

І вже просто чудово, що всі ці новації проходять по графі «створення сучасної моделі політичної партії парламентського типу».

Ще один напад гострої ностальгії за, як казав Паніковський, «раньшему времени» викликала ідея Ганни Герман. Регіоналка пригадала, що вона прийшла в політику не звідки-небудь, а з журналістики, і вирішила, що її партії украй необхідна власна партійна газета «Час регіонів». В ідеалі – щоденна. Можливо, з щотижневим додатком. В ідеалі – з регіональним додатком до кожного номера. У перспективі видання повинне вийти на тираж в мільйон екземплярів. Герман пояснила цю цифру так: «У нас є мільйон наших членів партії, і газета повинна мати мільйонний тираж». До речі, «правду Януковича» збираються продавати по 90 копійок. Якось відразу згадалася радянська школа і тричі рознещасні класні керівники, в обов`язки яких входило вибивання з учнів і їх батьків передплати на ідеологічно вивірену пресу. Найкращий аргумент, який при цьому наводився, звучав так: буде що в туалеті почитати.

Певна річ, завжди є шанс, що черговий спущений зверху почин, що б це не було – від «самоочищення» політсили до партійного медіа-ресурсу, – буде реалізовано, і реалізовано успішно, і навіть (чим біс не жартує?) виявиться затребуваним суспільством. Але життя показує, що, на жаль, шанс цей – мізерний. Набагато вищою є вірогідність одержати ще півкілометра чудово вимощеної дороги в нікуди.

Олена Перегуда