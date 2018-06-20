Янукович розпочинає чистку в Регіонах
Богатирьовій дали місце автоматично, а Азаров її виганятиме?.. Регіонали пригадали добре забуте старе... ПР, нарешті, склала ціну «правді Януковича»...
|Віктор Янукович під час з`їзду Партії регіонів у Києві. 19 квітня
Очевидно, щоб уникнути звинувачень в упередженому відношенні до потенційних жертв самоочищення, лідер ПР пообіцяв підійти «до цієї роботи уважно, чесно і принципово». Хоча, в першу чергу, напевно треба було пообіцяти, що «чистка» ПР буде організована з урахуванням сумного досвіду Нашої України, самоочищення якої свого часу мало не призвело до розколу політсили.
Важливе і інше питання: як саме Партія регіонів має намір позбавлятися від небажаних елементів, які «засіли в партії», щоб «вирішувати свої питання», тих, «хто, як то кажуть, дивиться то наліво, то направо і не знає, як нагріти собі місце». Тут Янукович зіслався на оновлений статут партії, який, за словами лідера, повинен стати навіть не підмогою, а основним інструментом позбавлення від тих, хто «дискредитує».
|Володимир Рибак
Крім того, ПР збирається підвищити відповідальність «кожного члена партії», які відтепер будуть зобов`язані платити членські внески, щорічно проходити якусь «звірку», брати «активну участь у виборчих кампаніях» і у обов`язковому порядку підтримувати висунутих партією кандидатів в депутати. Рибак підкреслив, що останнє є «особливо важливим». Тобто виходить, що питання формування відкритих списків, про які нардепи-регіонали так люблять розмірковувати в телеефірі, автоматично знімається з порядку денного? Керівництво ПР має намір, як і раніше, формувати списки тільки у вузькому колі, та ще і горе тим «низовикам», хто наважиться проігнорувати виборчу компанію і не стане агітувати за кандидатів. Їм обіцяні якісь незрозумілі «партійні стягнення».
Але, мабуть, найбільш загадкові зміни в житті ПР описані в пункті третьому змін в статуті. Політрада партії в період між з`їздами, тобто практично завжди, наділяється правом вирішувати «питання, пов`язані з діяльністю депутатів місцевих рад». З урахуванням обіцяного раніше підвищеного рівня відповідальності за дотримання «генеральної лінії» виникає нехороша підозра, а чи не збираються регіонали випробувати на власних однопартійцях метод імперативного мандата «імені Юлії Тимошенко»? Хоч і неодноразово заявляли, що це осоружно їх демократичній природі. Такі підозри посилюються ще і тим, що про способи дії на депутатів місцевих рад Рибак чомусь розповсюджуватися не став, звернувши на організаційні зміни в політраді.
|Раїса Богатирьова
Азаров, що недивно, з урахуванням його багатого досвіду роботи в податковій, став головою контрольної комісії ПР з питань персональної відповідальності членів партії. Теж, до речі, «нововведення» те ще. Цікаво, чи зобов`яжуть рядових членів партії стукати на «неблагонадійних», і якщо так, то яку відповідальність введуть за недоносительство?
І вже просто чудово, що всі ці новації проходять по графі «створення сучасної моделі політичної партії парламентського типу».
|Ганна ГЕРМАН
Певна річ, завжди є шанс, що черговий спущений зверху почин, що б це не було – від «самоочищення» політсили до партійного медіа-ресурсу, – буде реалізовано, і реалізовано успішно, і навіть (чим біс не жартує?) виявиться затребуваним суспільством. Але життя показує, що, на жаль, шанс цей – мізерний. Набагато вищою є вірогідність одержати ще півкілометра чудово вимощеної дороги в нікуди.
Олена Перегуда