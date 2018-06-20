Д.Жванія: Якщо ВР не прийме змін до Конституції, буде новий Майдан

На запитання УНІАН відповів народний депутат, член фракції «Наша Україна – Народна самооборона», одні з активістів і фінансистів «Народної самооборони» Давид Жванія. Давиде Важаєвчу, Ваш колега по фракції Микола Кульчинський звинуватив «Народну самооборону» в тому, що ви допомагаєте Блокові Юлії Тимошенко готувати «державний переворот», оскільки Ваша парламентська група (Народна самооборона) підтримує створення конституційної комісії, яке ініціює БЮТ на противагу президентській Національній конституційній раді. Він заявляє, що Ви ображені на Віктора Ющенка за усунення вас від керівництва МНС і створюєте свій політичний проект, спрямований проти Президента України. Як ви розцінюєте таку заяву?

Мені здається що заяви Кульчинського свідчать про його заангажованість. Я йому особисто передзвоню і запитаю, що це йому наснилося?.. З чого це раптом Кульчинський став спікером у нас у фракції? Я думаю, що це новий член «Єдиного центру»...

Що до Народної самооборони, то ми своїх позицій і поглядів ніколи не змінювали.

Якщо ж говорити по суті, то ніхто нікому ні в чому не допомагає. У Народної самооборони була чітка позиція з самого початку – треба внести зміни до Конституції, розподіливши повноваження між гілками влади. З цими гаслами під час виборів до Верховної Ради ми проїхали всю Україну. Тому говорити про якусь допомогу БЮТові, про якесь підігравання йому не має ніякого сенсу, а тим більше про дії проти Президента. Ми абсолютно не координуємо своїх дій з БЮТ чи прем`єр-міністром Юлією Тимошенко.

У Народної самооборони іноді позиції розходяться і з В’ячеславом Кириленком (головою фракції НУ–НС, лідером «Нашої України». – Авт.). І це нормально, тому, що ми різні політичні сили, які перебувають в одному блоці.

Але, повторюся, наша позиція не змінювалася – ми за внесення змін до Конституції, щоб не було дублювання функцій, як це сьогодні відбувається і викликає протистояння між Президентом України і прем`єр-міністром.

Ви підтримуєте позицію БЮТ щодо переходу до парламентської форми правління в Україні?

Я переконаний, що велика частина функцій повинна перейти до парламенту. Ми прихильники того, щоб в Україні була чітко визначена форма правління – чи то президентська, чи то парламентська. Двовладдя ні до чого доброго не приводить. Треба визначитися. Або виконавчу владу формує Президент, який обирається народом, тим самим одержавши на це повноваження виборців, - і в такій ситуації парламент більш пасивний, у нього менше повноважень. Або – парламентська республіка, коли на виборах до Верховної Ради визначається переможець, який і формує виконавчу владу. При цьому президент може бути як свого роду арбітр нації.

Така форма правління в Італії – парламент обирає президента, і про нього особливо ніхто і не знає і не чує, поки немає парламентської кризи, тобто розпаду коаліції, відставки уряду. У разі виникнення кризи президент є тією ланкою, яка бере на себе функції врегулювання питання чи шляхом виборів, чи створенням нової коаліції. Тут не можна виключати можливості обрання президента всенародно, але при цьому функції такі самі, як у обраного парламентом.

Представники БЮТ заявляють про можливість ухвалення чи то нової Конституції, чи то змін до нині чинної вже восени нинішнього року. Наскільки реальний цей термін?

Навіть вимовляти слова «нова Конституція» ми не хочемо. Ніяких нових Конституцій не буде, тому, що є позиції в Конституції, які непорушні, – це незалежність України, права і свободи громадян. Тому ми говоримо тільки про зміни.

Якщо говорити про терміне, то це дискусійне питання. Але ми підтримуємо необхідність створення Тимчасової спеціальної комісії, яка займатиметься питаннями щодо конституційних змін. Народна самооборона готова буде входити до будь-якої комісії, яка створюватиметься в рамках парламенту для того, щоб працювати над матеріалами і законопроектами.

Водночас ми категорично заявляємо, що не голосуватимемо за імперативний мандат. У цьому, наші позиції з БЮТ розходяться. І це ще одне серйозне підтвердження, що ми не йдемо в фарватері БЮТ. Ми ніколи, ні за яких умов не голосуватимемо за імперативний мандат.

Багато аналітиків, а також представники БЮТ і НУ–НС говорять про війну всередині коаліції...

Іншого формату коаліції не існуватиме в нинішньому парламенті. Всі повинно чітко розуміти, що якщо розпадається коаліція, то будуть дострокові вибори. Але дострокові вибори проводити за нинішньої Конституції недоцільно, тому що в новому парламенті повториться та сама ситуація. Проблема ж не в коаліції, а у відсутності чіткого розподілу функцій між гілками влади і чіткого розуміння – хто за що відповідає. На сьогодні в Україні є дві вертикалі виконавчої влади. І багато конфліктів саме через це.

Якщо зміни до Конституції будуть ухвалені, то ймовірність дострокових парламентських виборів зростає?

Вони не тільки ймовірні – вони по суті вже почалися. Питання навіть не в парламентських виборах, а на кону стоять – президентські вибори. Але їх проводити теж немає сенсу без змін у Конституції. Потрібні саме зміни, а не переписування Конституції цілком. До цього питання потрібний тонкий і грамотний підхід, оскільки йдеться про головний документ держави. І робити такі гучні заяви, які роблять Президент України або прем`єр-міністр України просто неприпустимо, тому, що це колегіальний документ, а не документ Ющенка чи Тимошенко.

І все-таки, Ви вважаєте, що ухвалення змін до Конституції може спровокувати дострокові як парламентські, так і президентські вибори? Це одне іншого не виключає. Сьогодні, коли Президентові підпорядковано по суті двох міністрів і Секретаріат Президента, протистояння його з прем`єр-міністром України схоже на історію двох торговців, які крамницю ділили. Треба чітко визначити повноваження, щоб люди розуміли, за що з кого питати. Сьогодні це базарне ділення, яке почалося із внесенням змін до Конституції перед третім туром президентських виборів, треба закінчити.

Часто запитують: хто за Ющенком, хто за Тимошенко?

На базарі ми проти всіх, тому що ми проти базару. Потрібні зміни до Конституції. Парламент нинішній повинен і може прийняти зміни до Конституції. А якщо не зможе, то буде новий Майдан – конституційний.

Повертаючись до теми державного перевороту, хочу сказати, що ніхто його не планує і навіть не думає про це. Ми законослухняні люди, які мають власну думку, і які представляють політичну силу.

Майбутні президентські вибори ще більше загострили протистояння між Ющенком і Тимошенко та їх командами. Команда Президента не вірить тому, що нинішня прем`єр-міністр України не балотуватиметься на Президента. Ви особисто вірите у те, що Тимошенко не буде кандидатом на майбутніх президентських виборах? Не вірю. Вона піде на вибори. Як можна не йти, коли у тебе максимальні можливості для перемоги? Це тільки дурний не піде. Думаю, ви зі мною погодитеся, що Тимошенко не дурна?

Чи можна вважати, що бажання Президента і його Секретаріату налагодити тісніші відносини з опозицією, пов`язане з надіями на підтримку Віктора Ющенка на майбутніх виборах, зокрема Партією регіонів? Знаєте, якщо Ющенко буде там її шукати, то це йому для рейтингу нічого не додасть. Навіть якщо його підтримає Партія регіонів, а Ринат Ахметов разом з Віктором Януковичем пробіжаться через весь схід України з вигуками: «Віктор Ющенко наш, і він кращий», – я не думаю, що від цього додасться підтримки Віктору Андрійовичу.

Ви вважаєте, у Президента немає шансів перемогти вдруге?

Україна – молода країна, і будь-яка людина, яка виграє президентські вибори, повинна чудово розуміти, що виграє за рахунок максимальної підтримки, а далі ця підтримка зменшуватиметься з кожним днем. Україну як країну ще треба будувати. Це не США, де Президент відповідає за три маленькі пунктики і за зовнішню політику.

Спочатку треба планувати всі дії для того, щоб добитися в майбутньому нової перемоги. Для другого терміну президентства Віктору Ющенку одразу після перемоги на виборах потрібно було об`єднати навколо себе еліти, які підтримали б його політику. А він цього не зробив. Отаким буде і результат.

Є ще одне питання, що викликає суперечності в коаліції, точніше в самій фракції НУ–НС. Маю на увазі необхідність внести зміни в законодавство про вибори в Києві, щоб вони проходили в два тури. Цікаво, яка позиція групи «Народна самооборона» в цьому питанні? Коли з пропозицією про два тури виступив лідер нашої фракції В’ячеслав Кириленко, ми його підтримали...

Потім Президент України висловив свою позицію – про неприпустимість проведення виборів в два тури. Кириленко змінив свою позицію, сказавши, що ми не голосуватимемо за два тури.

Але група «Народна самооборона» залишилася на тій же позиції – вибори в два тури. У парламенті, м`яко кажучи, було зроблено все для того, щоб до святкових канікул не був проголосований цей законопроект. Але ми ініціюватимемо вже на першому сесійному тижні розгляд цього закону. Адже ненормально, що мером міста може бути обраний кандидат, який набрав 8–10% голосів виборців, і такі приклади є в Україні. Крім того, ми наполягатимемо на внесенні змін до закону про столицю, що передбачають перерозподіл повноважень між головою міської ради і керівником виконавчої влади в Києві. Це ненормально, що мер міста Києва – цар. Потрібно дати більше повноважень міській раді, оскільки це колегіальний орган.

Тобто Ви хочете забрати у майбутнього мера Києва частину повноважень?

Звичайно. Це необхідно. Адже, хто б не став мером Києва, з таким законом про столицю він все одно буде черновецьким.

Розмовляла Надія Пришляк