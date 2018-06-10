Чи є у БЮТ і Партії регіонів спільний проект Конституції?

Експерти і політики обіцяли, що відразу після свят буде створена парламентська комісія з внесення змін до Конституції. Говорили, що нібито існує узгоджений проект БЮТ і Партії регіонів, непублічним співавтором якого нібито є Віктор Медведчук. З приводу узгоджених дій БЮТ і ПР щодо ухвалення змін до Основного Закону ситуацію коментують політологи.

Володимир Фесенко: ДЛЯ ПОЧАТКУ БЮТ І ПР ЗАЯВЛЯТЬ КОЖНА СВІЙ ВЛАСНИЙ ПРОЕКТ Думаю, конституційна проблематика буде однією з головних на цьому тижні. Для початку фракції БЮТ і Партії регіонів заявлять кожна свій власний проект змін до Конституції, які відрізнятимуться в нюансах, але матимуть одну загальну принципово важливу характеристику: перехід до парламентської форми правління.

Поява двох конституційних проектів від БЮТ і ПР передбачатиме, що необхідно створити парламентську Конституційну комісію. І саме рішення про створення комісії стане першим кроком конституційного процесу у Верховній Раді. Конституційна комісія може почати роботу по з`єднанню двох законопроектів і виробленню спільного проекту. Це буде наступний крок. І лише після того, як комісія в парламенті оформить спільний проект, його відправлять до Конституційного суду.

Політичним силам невигідно відразу представляти спільний законопроект з 150 підписами членів БЮТ і ПР. Це дало би привід звинуватити БЮТ в порушенні конституційних домовленостей, в тому, що вони йдуть на сепаратний союз з супротивниками, що вони зрадники. А так буде дотримана драматургія політичного процесу і якісь правила гри. Спочатку кожен заявляє свій власний проект, і тільки потім вони узгоджуватимуться.

Я в Інтернеті бачив інформацію про проект БЮТ, але не знаю, чи є він медведчуковським. Тінь Медведучка бачать в різних місцях - хто в Партії регіонів, хто в БЮТ, хто в Росії. Я б говорив, що є текст, який приписують БЮТ. Цілком можливо, що це зондування громадської думки або один з попередніх варіантів проекту конституційних змін, які розробляє БЮТ. До речі, подібна ситуація була з президентськими конституційними законопроектами. Ми вже бачили декілька таких версій, жодна з яких не одержала офіційного підтвердження. Я думаю, що з бютівським проектом буде схожа історія. Тільки коли буде зареєстрований офіційний законопроект, ми зможемо його аналізувати. Для БЮТ принципово важливими є дві речі: максимальна передача всіх повноважень виконавчій владі - під контроль уряду. Щоб уряд і прем`єр-міністр були одноосібними господарями у сфері виконавчої влади. Президент зі сфери виконавчої влади йде. Передбачається, що будуть збережені прямі президентські вибори і певні повноваження Президента у сфері зовнішньої політики і національної безпеки. А ось яким буде коло цих повноважень, я думаю, стане предметом узгоджень, зокрема між фракціями Верховної Ради, а також з Президентом.

Дмитро Видрін: У МЕДВЕДЧУКА БУЛО БАГАТО ПРОЕКТІВ, АЛЕ ЖОДЕН З НИХ НЕ РЕАЛІЗОВАНИЙ Спільний законопроект БЮТ і ПР, що стосується конституційних змін, теоретично можливий, практично це малоймовірно. Наш парламент продемонстрував катастрофічну нездатність до роботи. Не було жодного законопроекту, який би знайшов схвалення хоч би простої більшості. Єдине більш-менш успішне голосування - це призначення прем`єр-міністра. Та й те вимучувалося, ви пам`ятаєте, з якими зусиллями. Малоймовірно, що дві політичні сили, які мають протилежні погляди на масштабні, принципово важливі речі, зуміли домовитися щодо позицій, які стосуються конституційних змін. Тому що будь-які поступки однієї з політичних сил приведуть до колосальної втрати голосів, у одних - на Сході, у інших - на Заході. Шанс цих сил домовитися з приводу спільного конституційного проекту - мізерний. Ну, бувають чудеса в природі, але в чудеса такого масштабу не вірю.

Досить довго говорять про існування проекту конституційних змін Медведчука. У Медведчука було багато проектів. Це були цікаві, сильні проекти, але жоден з них не був реалізований. Пам`ятаєте проект Медведчука про двопалатний парламент, проект конституційної реформи, яка зупинилася посеред дороги?.. Я не пам`ятаю жодного проекту Медведчука, який би завершився реалізацією. Як не парадоксально, але ці проекти були дуже хороші.

Ніколи не голосують за дуже погане або за дуже хороше. Може, його проекти були хороші з юридичної точки зору, але були нереальні з політичної точки зору. Не дивлячись на незаперечну геніальність Медведчука як юриста, інтригана і царедворця, навіть він навряд чи здатен придумати речі, за які голосуватимуть консолідовано.

Конституційна реформа впроваджуватиметься шляхом референдуму. Той, хто перший заявить про референдум, і отримає право першої ночі.

Андрій Єрмолаєв: БЮТІВЦІ, ЯК ПЕРЕХОПЛЮВАЧІ, ПРАГНУТЬ ЗАБРАТИ У ПРЕЗИДЕНТА ІНІЦІАТИВИ Думаю, Конституційна комісія буде створена. І не лише тому, що вона розглядається як якась легітимна альтернатива конституційним зборам, які скликав Президент і які, на жаль, не виправдали своєї високої місії досягти компромісу. Але ще й тому, що це єдиний зараз легітимний спосіб досягти нового компромісу. Інакше конституційний процес взагалі може зайти в безвихідь. Тому Конституційна комісія потрібна всім гравцям як розумний вихід з безвиході.

Необхідно удосконалювати Конституцію, необхідно вийти не на проекти партій, а на законопроект, який буде предметом обговорення законодавців і Президента як суб`єкта законодавчої ініціативи.

Що буде узяте за основу? Чи існують якісь таємні напрацювання? На мій погляд, це має більше спекулятивний характер. Позиція БЮТ зрозуміла - вони займаються активною пропагандистською роботою і, звичайно, як перехоплювачі, прагнуть забрати у Президента заявлені ініціативи, декларують свої позиції і на тлі невдалих конституційних зборів говорять, що у них все нормально, у них буде триста голосів.

На мій погляд, поки ненормально, у кожного з суб`єктів парламенту є як мінімум свої напрацювання, як максимум - документи на рівні законопроектів. Конституційна комісія може виконати роль своєрідного буфера, в рамках якого всі напрацювання, включаючи президентські, можуть бути взяті до розгляду. А завдання комісії зводитиметься до того, щоб виробити спільну платформу.

Чи можлива спільна платформа? На мій погляд, так. Перш за все, тому, що, незважаючи на попередні заяви і декларації, конституційні збори представили законопроект, який теж був направлений на вдосконалення парламентсько-президентської моделі. В рамках цієї моделі зберігається пост Президента, змінюються повноваження, концентрується політична влада в руках парламенту, зберігається коаліційний механізм, формується струнка виконавча вертикаль, але Президент посилюється за рахунок судової гілки. По суті, в цьому напрямку ведеться робота і у «регіоналів». Можливо, дискусія буде відносно набору процедурних повноважень, пов`язаних з компетенцією Президента щодо формування тих або інших структур, силової або судової сфер.

Документи, які виставлені в Інтернеті, неповноцінні. Це порівняльні таблиці, а краще мати справу з концепціями. Те, що пропонує БЮТ, - це теж не парламентська модель, це парламентсько-президентська модель. У законопроекті БЮТ дуже багато обмежень компетенцій Президента, пов`язаних з його обов`язками як Глави держави. І це буде предметом перегляду і торгів.

Отже комісія буде, але торги попереду, і бажано, щоб у цій роботі взяв участь Президент.

Передбачаю, що в обговоренні буде конкуренція за важливі дрібниці. Буде дискусія про реальні процедурні і повноважні можливості Президента і уряду в рамках майбутньої більш довершеної парламентсько-президентської моделі. Але великої суперечки, яка пропонувалася з боку БЮТ, не виходить. Оскільки, на мій погляд, всі сили пропонують свій варіант парламентсько-президентської моделі, всі виставляють підходи, які схожі за напрямом, але розходяться в істотних, але дрібницях. І це можна вирішувати тільки через дискусію в Конституційній комісії і через вихід на єдиний законопроект. Вважаю, що до осені істотних змін не відбудеться.

Опитувала Маша Міщенко