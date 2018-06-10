Як реалізувати антикризовий план Васюника?

Віце-прем’єр з „гуманітарки” Іван Васюник, який останнім часом не надто часто з’являвся в інформаційному просторі, виступив з тижневим планом дій для подолання кризи в діяльності демократичної коаліції та в українській владі загалом. Колишній заступник Балоги озвучив свій план у заяві, зробленій за дорученням членів уряду від блоку НУ–НС. І слід сказати, що виглядає він доволі привабливо й конструктивно.

Цілком слушно констатуючи, що в нинішній війні між членами коаліції переможців не буде, а програють держава та народ України, віце-прем’єр пропонує сформувати на принципах рівного представництва переговорну групу з депутатів коаліції та членів уряду для вироблення пропозицій щодо виходу з кризи.

А потім „без шуму й пилу”, спокійно, пункт за пунктом досягати консенсусу щодо тих пунктів політичного порядку денного, які стали каменями спотикання для коаліції. Ідеться про термінове ухвалення нової редакції закону про Кабінет міністрів та пакета першочергових законопроектів відповідно до коаліційної угоди між БЮТ і НУ–НС. Про розгляд урядом уже на наступному засіданні змін до державного бюджету на 2008 рік із невідкладним внесенням до Верховної Ради. Васюник пропонує протягом перших трьох днів провести позачергове засідання уряду для розгляду стану і пріоритетів економічної політики й розробки пакету антиінфляційних законів. Крім того – упорядкувати процедуру призначення регіонального керівництва відповідно до Конституції та законів України, терміново ухвалити принципові кадрові рішення, насамперед, щодо Фонду держмайна, Антимонопольного комітету і Держкомтелерадіо.

На другому етапі протягом одного дня віце-прем’єр вважає за необхідне розглянути пропозиції групи на зборах коаліції та уряду разом з Президентом і прем’єр-міністром.

На третьому, дводенному, етапі група переговірників має виробити остаточні пропозиції, а на четвертому, одноденному, етапі – на зборах коаліції за участю Президента, прем’єра та членів уряду мають бути ухвалені рішення, які прокладуть шлях для вирішення усіх гострих питань та відновлять нормальне функціонування всіх державних інституцій. “У підсумку ми втратимо тиждень, але зрештою Україна виграє роки”, – вважає віце-прем’єр.

Справді, алгоритм дій, запропонований у плані, характерний для цивілізованого ведення політики: відкинути емоції, амбіції, облишити обопільні популістські заяви та знайти консенсус за столом переговорів. Перебіг переговорів має бути продуманим, системним, поетапним. Усім добрий „план Васюника”, але має одну ваду. Він є нездійсненним.

Жодній зі сторін внутрішньокоаліційного конфлікту тихе і спокійне „вирішення питань” непотрібне. У країні галопує інфляція і посилюється економічна рецесія. Над країною віють потужні вітри незабарних президентських та ймовірних дострокових парламентських виборів. Спокій лише сниться. Адже в цих перегонах явно планують узяти участь і Віктор Андрійович, і Юлія Володимирівна – разом із підконтрольними їм політичними силами. А правило тут одне: підвищувати власний рейтинг та валити рейтинг конкурента, відбирати в конкурента владні повноваження й додавати їх собі. Дарма що конкурент нібито однієї з тобою помаранчевої крові. Писав же Чарльз Дарвін, що внутрівидова боротьба є найжорстокішою.

Як мовчати Балозі, якщо вперше за останні роки почав стабільно знижуватися рейтинг Юлії Тимошенко та БЮТ? Та по десять разів на день потрібно волати, що інфляція та рецесія – результат політики уряду й особисто прем’єра. Що коли ціни на цінниках зростають, то це провина Юлії Володимирівни. Що якщо вона узурпує владу, то зовсім розорить українську державу та її громадян. Що така-сяка Юля не пустила бідного Вітю на парламентську трибуну, бо дуже хоче на його місце. І таке інше...

Як мовчати Тимошенко та її оточенню, якщо потрібно щосили доводити населенню, що в зростанні цін винні всі, крім уряду: губернатори, Балога, Президент, парламент, трейдери, маклери, брокери, олігархи… Що влада неправильно розподілена, а тому її потрібно віддати Юлії Володимирівні, хоч би в якій ролі вона виступила – Президентом, прем’єром, спікером. Що хоробра Юля правильно не пустила такого-сякого Вітьку на трибуну, бо він не дає інфляцію приборкати. І таке інше...

Отже, нікому в коаліції ніяких консенсусів не потрібно. Так само як і спокійних переговорів. Усі гучно б’ють себе в груди, рвуться в бійку і кричать: „Тримайте мене втрьох, бо вп’ятьох не втримаєте”...