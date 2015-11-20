Суд продовжить обрання запобіжного заходу Мосійчуку 4 грудня

Як передає кореспондент УНІАН, в ході сьогоднішнього судового засідання представники прокуратури озвучили клопотання, в якому просять обрати запобіжний захід для Мосійчука у вигляді взяття під варту терміном на 60 діб.

В свою чергу представники захисту Мосійчука попросили суд зробити перерву у судовому засіданні до 20 грудня, мотивуючи це тим, що до цього часу Мосійчук перебуватиме на лікуванні в стаціонарних умовах Інституту Шалімова.

Однак суддя прийняла рішення зробити перерву до 4 грудня. Вона також зазначила, що до цього часу, можливо, Мосійчук завершить своє лікування, або ж в протилежному випадку з ним буде організовано відео-конференцію.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою у скоєнні ряду злочинів.

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18 вересня Печерський райсуд Києва обрав Мосійчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 листопада.

23 жовтня в ГПУ заявили про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно Мосійчука, а згодом і про те, що він зізнався в отриманні хабарів. Сам Мосійчук пізніше заявив, що зізнався в отриманні хабарів внаслідок жорстоких катувань.

15 листопада лідер Радикальної партії Олег Ляшко повідомив, що Мосійчука звільнили з-під варти. Згодом Мосійчук заявив, що перебуває в Інституті Шалімова й готується до операції.

17 листопада Виший адмінсуд задовольнив позов Мосійчука до Верховної Ради про визнання незаконною і скасування постанови парламенту про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

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Того ж дня Печерський райсуд Києва переніс на 20 листопада розгляд клопотання ГПУ щодо продовження строків тримання Мосійчука під вартою.