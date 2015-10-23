Генпрокуратура завершила розслідування справи Мосійчука

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив прокурор ГПУ Владислав Куценко.

"Вчора Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні, пов'язаному з оголошенням підозри народному депутату України Ігорю Мосійчуку", - повідомив Куценко.

Також Мосійчуку, за словами прокурора ГПУ, загрожує до 12 років позбавлення волі.

"Максимально, відповідно до статей, які відпрацювали наші слідчі, він може отримати до 12 років позбавлення волі" , - заявив Куценко.

У той же час він наголосив, що це вже буде вирішувати не прокуратур, а суддя.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука.

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На засіданні ВР було продемонстровано зняте прихованою камерою відео за участю нібито Мосійчука, де йшлося про можливості вирішення бізнес-питань за гроші.

Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

За інформацією ГПУ, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п'ятьма статтями Кримінального кодексу.

18 вересня Печерський райсуд Києва виніс рішення про обрання Мосійчуку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 15 листопада. Адвокати депутата оскаржили це рішення, проте Апеляційний суд Києва залишив депутата під вартою.