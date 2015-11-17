Прокуратура наполягає на взятті Мосійчука під варту
Прокурор Микола Наливайко заявив, що Генпрокуратура наполягає на взятті під варту народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука, підозрюваного у вчиненні ряду злочинів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після завершення засідання Печерського районного суду з розгляду клопотання ГПУ про продовження терміну тримання Мосійчука під вартою.
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"Ми наполягаємо, ми подали клопотання про внесення змін до нашого попереднього клопотання, і тепер наполягаємо на обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", - сказав Наливайко.
Він пояснив, що позиція прокуратури в цьому питанні не змінилася - у відомстві вважають, що Мосійчук має утримуватися під вартою.
"Ризик основний — це те, що людина може уникнути покарання, чого він і захисники намагаються добитися", - додав прокурор.
За словами Наливайка, стан здоров'я Мосійчука не критичний.
"Однак, якщо буде операція, звичайно, ніхто не зможе змусити його брати участь у судовому засіданні", - сказав Наливайко і додав, що Мосійчуку необхідно буде надати час для реабілітації.
Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою у скоєнні ряду злочинів.
18 вересня Печерський райсуд Києва обрав Мосійчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 листопада.
15 листопада лідер Радикальної партії Олег Ляшко повідомив, що Мосійчука звільнили з-під варти. Згодом Мосійчук заявив, що перебуває в Інституті Шалімова й готується до операції.
23 жовтня в ГПУ заявили про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно Мосійчука і про те, що він зізнався в отриманні хабарів.
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Сам Мосійчук пізніше заявив, що зізнався в отриманні хабарів внаслідок жорстоких катувань.
Сьогодні, 17 листопада, Печерський райсуд Києва переніс на 20 листопада розгляд клопотання ГПУ щодо продовження строків тримання під вартою Ігоря Мосійчука.