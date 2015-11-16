Мосійчук готується до нової операції в Інституті їм. Шалімова

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Моє звільнення поки тимчасове. Оскільки завтра, 17 листопада, продовжиться судове засідання у моїй справі і ГПУ буде просити суд повернути мені арешт як запобіжний захід. Але принаймні на якийсь час у мене з'явилася можливість для повноцінного лікування в Інституті їм. Шалімова, де я був прооперований до арешту і де мене готують до нової операції зараз", - повідомив депутат.

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Він запевнив: "Їхати з країни я нікуди не збираюся".

Мосійчук висловив переконання, що "правда і закон на моєму боці". "Поки буду живий - особисто буду контролювати розгляд цієї справи у Європейському суді з прав людини. Немає сумнівів, що ми його виграємо. Чітко зафіксовані численні порушення законодавства щодо мого арешту", - написав Мосійчук.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою в корупції.

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18 вересня Печерський райсуд Києва обрав Мосійчуку запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 15 листопада. 13 жовтня Апеляційний суд Києва залишив у силі це рішення.

23 жовтня у ГПУ заявили про завершення досудового розслідування в кримінальному провадженні стосовно Мосійчука.

2 листопада генпрокурор Віктор Шокін заявив, що сам Мосійчук в ході досудового слідства визнав, що отримував хабарі за тих обставин, які викладені в підозрі. Також представники ГПУ продемонстрували відео, на якому депутат визнав звинувачення в отриманні хабара. Сам Мосійчук пізніше заявив, що зізнався в отриманні хабарів в результаті жорстоких тортур.

15 листопада лідер Радикальної партії Олег Ляшко повідомив, що Мосійчука звільнили з-під варти і везуть в лікарню. "Мосійчука тільки звільнили, оскільки закінчився 2-місячний термін його утримання під вартою, а нову санкцію суд не дав", - зазначив він.