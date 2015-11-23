"Самопоміч" хоче особисто поскаржитися Порошенку на вибори в Кривому Розі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова фракції Олег Березюк на засіданні погоджувальної ради парламенту.

"Сьогодні ми просимо також, щоб президент України зустрівся з фракцією "Самопоміч" для того, щоб ми йому доповіли прямою мовою, що відбувається в Кривому Розі", - заявив він.

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Як зазначив Березюк, зараз Кривий Ріг "є феноменом, який свідчить, що країна рухається в правильному напрямку. А якщо ми будемо рухатися тими кроками, як це було в минулому році, то це призведе до ескалації і призведе до конфлікту в боротьбі за справедливість".

Він закликав всі парламентські фракції поїхати в Кривий Ріг і поспілкуватися з людьми, "які стоять за свою свободу і справедливість".

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Нагадаємо, голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський заявив, що ЦВК вважає законним оголошення Юрія Вілкула ("Опозиційний блок") мером Кривого Рогу.

Згідно з інформацією на сайті ЦВК, Вілкул отримав 89 209 голосів (49,25% від тих, хто проголосував), а кандидат "Самопомочі" Юрій Милобог - 88 457 голосів (48,83%).

За фактами порушення виборчого законодавства під час другого туру виборів в Кривому Розі відкрито кримінальне провадження.

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Крім того, за участь своїх новообраних депутатів Криворізької міськради на сесії, на якій Вілкул був офіційно оголошений мером, "Батьківщина" і Радикальна партія виключили їх з партій і розпустили відповідні фракції у міськраді.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд після дводенного розгляду в повному обсязі відмовив у задоволенні позову Милобога, який вимагав перерахувати голоси на спецдільницях в Інгулецькому районі міста – одному з двох, де він програв Вілкулу. Милобог також вимагав припинити повноваження міської виборчої комісії.