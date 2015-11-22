Дніпропетровський суд відхилив позов Юрія Милобога під тиском з Адміністрації Президента – нардеп

Дніпропетровський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову Юрію Милобогу, кандидату на посаду міського голови Кривого Рогу від "Самопомочі", під тиском з Адміністрації Президента, заявив народний депутат, член політради УКРОПу Андрій Денисенко.

"На річницю революції, наш найсправедливіший дніпропетровський окружний адміністративний суд відхилив усі вимоги позову Самопомочі щодо скасування, перерахунку і т.п. сфальшованих вілкульнею результатів виборів у Кривому Розі. Все вкинуто по закону. Саме це віщають ці опущені продажні суки в мантіях. Головуючий Златін, судді Серьогіна і Миколайчук", – написав Денисенко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, напередодні винесення цього рішення суддів цілий день "укатували" з Адміністрації Президента, зокрема заступник глави АП Олексій Філатов, "який прямо посилався на домовленості між Вілкулами (Олександр та Юрій Вілкул, останній проголошений переможцем виборів мера Кривого Рогу. – Ред.) і Порошенка".

Як відомо, Юрій Милобог вимагав перерахувати голоси на спецдільницях в Інгулецькому районі Кривого Рогу, а також припинити повноваження міської територіальної виборчої комісії.

У неділю, 22 листопада, демократичні сили, в тому числі УКРОП, проводять мирне віче у Кривому Розі проти фальсифікації виборів міського голови.