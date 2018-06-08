В Інституті політичних і соціальних досліджень ім. І. Кураса НАН України відбувся круглий стіл на тему: “Позачергові вибори міського голови і депутатів міської ради Києва: результат голосування як критерій ефективності виборчих технологій”, під час якого експерти підбили підсумки столичних виборів і оцінили їх вплив на майбутні парламентські і президентські вибори.

Володимир Фесенко, директор Центру прикладних політичних досліджень “Пента”:

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ - ІДЕАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОТИ ТИМОШЕНКО

На цих виборах змагалися дві ключові технологічні стратегії: рекламний підхід і технологія мережевого маркетингу. Перемогли прибічники мережевого маркетингу. Конкретні цифри досліджень: реклама яких кандидатів в мери вам запам’яталася найбільше? Пабат і Пилипишин – 9%. Яка реклама сподобалася найбільше? Пабат – 4%, Пилипишин – 3%. А тепер порівняйте з результатами виборів. Якщо реклама не сподобалася, звідки ж узявся такий результат? Ось вам і тріумф мережевих технологій. І це є серйозною загрозою, адже рано чи пізно виграватиме той, у кого буде більше грошей і хто побудує більш ефективну і вдалу схему підкупу виборців.

Вибори показали, що виникла потреба в нових обличчях на фоні розчарування в конфліктних політичних силах. Те, що зазнав нищівної поразки Луценко – це жирний мінус, двійка у прямому і переносному сенсах, яку поставили виборці за цей революціонізм. Втомилися вже від нього. У Юлі спрацювали, як завжди, мобілізаційні технології, особливо на фініші кампанії. Їй вдалося виправити ситуацію і як результат - друге місце.

Причини успіху і неуспіху Партії регіонів. Православний Київ. Владика Павло в першій п’ятірці. А що це дало? Якщо починається самовираження режисера чи політтехнолога – це може бути дуже красиво, але глядач може не сприйняти цього. Що і вийшло у Партії регіонів. Красива кампанія. Мені їхні ролики сподобалися. Дуже гарно, нестандартно, позитивно. А результату немає.

Є бренд Кличка, але немає політичної сили Блок Кличка. На минулих виборах була одна сила, зараз інша. Я впевнений, нинішні інвестори будуть грати в самостійний проект. Тут питання постає, як ефективно використовувати бренд Кличка: з ким і як. Треба подумати, щоб на залишках “Нашої України” формувати нову політичну силу, яка б не асоціювалася ні з Тимошенко, ні з Ющенком.

Як це не парадоксально, всі казали, що київські вибори будуть впливати на президентські вибори. А на мій погляд – більший ефект вони матимуть на вибори парламентські. Можна очікувати, що на парламентські вибори буде набагато більшим запит на ці мережеві технології. Але питання в тому – чи вистачить ресурсів? Черновецький буде грати сам на себе - це безсумнівно. Але його намагатимуться використовувати. І не проти Ющенка, а проти Тимошенко. Це просто ідеальна технологія проти Тимошенко. При бажанні, він буде забирати з Центральної України виборців Тимошенко, дуже бідних, які клюють чи на соціальну риторику чи, як показав Київ, на конкретну пряму соціальну допомогу. Я не думаю, що Черновецький буде реальним кандидатом на президентських виборах. Але він може стати потенційним конкурентом на подолання 3% бар’єру і може стати доволі значимим гравцем.

Враховуючи тенденції падіння популярності провідних парламентських сил плюс запити на нові обличчя, нові проекти - починається процес переформатування партійно-політичного кола України.

Андрій Єрмолаєв, директор Центру соціальних досліджень “Софія”:

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ - УКРАЇНСЬКИЙ ЖИРИНОВСЬКИЙ

Успіх мережевого маркетингу я б сприймав не як універсальний, з яким можна бігати по всій Україні, а як специфічний, негативний, але момент часу. Він може бути подоланий, якщо відбудуться певні зміни в країні протягом 1,5 року. Але, дійсно, пан Черновецький буде працювати на Вінничині, на Хмельниччині і у нас буде величезна держава стогривневих голосів.

На виборах зіграв ефект співпричетності – особисте спілкування. Цим пояснюється ефект мобілізації голосів БЮТ на користь Турчинова. Якби не поїздки Юлії Тимошенко - цього шикарного паровоза з косою - то у Турчинова були б набагато гірші результати. Не спрацювала цього разу наочна агітація. Її сприймали як джерело інформації: бачив – бачив, сподобалось – не сподобалось, але вона не впливала на прийняття рішення. Не спрацювала і схема роздачі друкованої продукції.

Черновецький – кумедний чолов’яга, український Жириновський. Тому на цій кумедності, на цій недоречності оця третя сила, доволі специфічна, може спрацювати саме за допомогою збереження стану загальнонаціонального стресу. Якщо наступні виборчі кампанії будуть відбуватися в умовах, схожих на київські, в умовах соціально-політичного конфлікту, руйнування колективних образів, то поява мережевого маркетингу і кумедного чолов’яги, який хоч і не здобуде перемоги, буде фактором дуже суттєвого розпорошення голосів.

Валерій Бебик, Голова Всеукраїнської асоціації політичних наук:

ТИМОШЕНКО ВИТЯГНУЛА НА СВОЄМУ ВЛАСНОМУ ІМІДЖІ І БЛОК, І ТУРЧИНОВА

І в пресі, і в експертному середовищі поширилася думка, що київська кампанія була репетицією президентських виборів. Чи вийшла ця репетиція? Думаю, ні. Чому? Тому що з основних гравців тільки Юлія Тимошенко грала на цих виборах. Віктор Ющенко як Президент дистанціювався. Лідер Партії регіонів Віктор Янукович і його найближче оточення теж не втрутилися в ці вибори. Очевидно, вони розуміли, локальні вибори – це одне, а загальнонаціональні - це зовсім інше.

Чому БЮТ на це пішли? Я думаю, просто занесло. Це був фальстарт. Те, що вони дотягнули до19% - це завдяки Юлії Тимошенко, яка їздила по мікрорайонах і збирала народ. Вона витягнула на своєму власному іміджі і блок, і Турчинова. Але насправді можна сказати, що це - політична невдача, поразка.

Серед невдах цієї виборчої кампанії і Катеринчук. Скільки білбордів було розвішано - і отримати лише 3%... Катеринчук – це чемпіон з неефективної кампанії.

Луценко... Тут вже і коментувати нічого, не варто витрачати час.

Микола Михальченко, Президент Української академії політичних наук:

ЛИТВИН БУДЕ ПЕРСПЕКТИВНОЮ ФІГУРОЮ НА МАЙБУТНІХ ВИБОРАХ

Результати кампанії показують, що виборцю в Києві набридлі старі політичні сили. Комуністи з соціалістами не отримали нічого. Партія регіонів, яка працювала фактично на комуністів і соціалістів, різко знизила результат. Населенню Києва так набридли ці бійки, штучні майдани, тож сили, які працювали на провокації і зіткнення, теж не отримали великої підтримки.

Блок Кличка може стати новою національною силою на виборах Президента. Якщо Кличко виставить свою кандидатуру, то отримає досить високий процент – до 6-8%. Але якщо він об’єднається з якоюсь силою, то суттєво їй допоможе. Блок Кличка – досить позитивний і сильний.

Результат Блоку Литвина – це головним чином заслуга лідера блоку, який дуже ефективно використав дві рейтингові передачі: “Свободу слова” і “Свободу Савіка Шустера”. Литвин буде перспективною фігурою на майбутніх виборах.

Щодо пропрезидентських сил – тут важко щось сказати. Київ завжди приблизно дає середню оцінку по Україні. Якщо в Києві якась політична сила програла, то те саме її очікує на загальнонаціональних виборах.

Програш БЮТ в Києві щодо мера не є провалом для БЮТ. Безумовно, це удар. Але не провал. Вони зможуть знайти ресурси, щоб витримати цей удар.

Записувала Анна Ященко