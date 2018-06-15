Два букети для Лесика - найкращого в Україні спікера і справжнього християнина

І знову Лесик... Олесь Станіславович Довгий знову секретар Київради. Київській команді демкоаліції залишається виловлювати порушення при голосуванні за нього, переконувати, що у Черновецького не було ніяких 62 голосів, і туманно міркувати, що, згідно з імперативним мандатом три катеринчуківця не мали права голосувати взагалі. Робота у них тепер така - опозиційна.

Леонід Михайлович переміг майже тріумфально. За Довгого проголосували 62 депутати, а півгодини раніше - стільки ж за порядок денний сесії, сформований Черновецьким, і рівно стільки ж за створення рахункової комісії та інші процесуальні речі.

«Більшість буде рости, але нам поки вистачить 62 голосів», - скаже пізніше на короткому брифінгу Черновецький. Таке собі цинічне напіввизнання, що, мовляв, я вмію працювати з депутатами. Цікаво, що, підсумовуючи голосування, і оголошуючи цифру «62», які проголосували за Довгого, Черновецький, приязно посміхаючись, голосно в мікрофон запитає: «А що, БЮТ не заперечує? Адже все правильно проходило?» І БЮТ мовчав.

Але давайте по порядку. Черновецький зайшов до сесійної зали Київради. Висловлювався як завжди суржиком, не закінчував речень, втрачав нитку думки, але відкрив сесію, оголосив порядок денний. Виникла суперечка з приводу того, чи можна йти за порядком денним, запропонованим мером, чи потрібно спочатку створювати фракції, а потім обирати секретаря, чи не можна. БЮТ і Блок Кличка наполягав, що не можна. До мікрофону кинулися Олександр Пабат. Його вислови на підтримку Черновецького мер супроводжував фразою: «Чудово, Олександре». «Фракції створені, заяви підписані і вони передані в Секретаріат Київради», - просили припинити дискусію члени більшості.

Як важко бути полоненими, Або про долю Ніколя

Леонід Михайлович змушений був перервати сесію. «Даруйте, але сталася незвичайна подія. Народний депутат України Микола Катеринчук закрив своїх депутатів Київради на ключ у своєму офісі. І їх тепер звільняють, там міліція, пожежники, я прошу на півгодини перерву», - оголосив Леонід Михайлович. Ось так вирішилася інтрига з блоком Катеринчука. Для нашоукраїнця нардепа Миколи Катеринчука, який, як говорять, працює на мера і, з чуток, проплаченого мером, прийшов час визначатися, на чиєму він боці. І йому дуже не хотілося увійти в історію технічним кандидатом «поганого Черновецького». Ми не знаємо точно, на якому етапі Микола Катеринчук вирішив, що він виконав свою роботу і вже нічого не винен Черновецькому. Кажуть, що вже під час підрахунку голосів він проявив характер і сказав, що в більшість вступати не буде, і що бідному Михайловичу довелося натягувати голоси ГАКу. Але те, що особисто Катеринчук не вступатиме в більшість, не означає, що не буде решти хлопців його фракції - друзів родини Леоніда Михайловича. Ось Катеринчук і пішов на такий крок - закрив депутатів у своєму офісі. Ніби продовження його стратегії: не виметемо Черновецького з міста, так хоч накапостимо. Члени блоку Черновецького охоче давали журналістам адресу офісу Катеринчука, щоб ті могли з`їздити і подивитися, як звільняють сателітів мерського блоку. Члени БЮТ, сміючись, підтверджували, що все так і відбувається, як розповідає мер. Сам Катеринчук відключив мобілку, другий номер його списку Володимир Лановий, якому журналісти додзвонилися на мобільний телефон, сказав, що він за межами України. Олексій Резніков, партнер юридичної кампанії «Магістр і партнери» теж не прийшов. Ті, чия репутація чогось варта, просто з`їхали з теми і не прийшли. Звільнені ж друзі Черновецького (Роман Ярошенко, Павло Тесленко, Борис Гавриленко) радісно плюхнулися в крісла і приготувалися голосувати. Їх було троє, і їх немає в чому звинувачувати. Ми порадилися з експертами виборчого права. З юридичної точки зору до вищеназваних депутатів претензій бути не може, їх повноваження визнані ТВК - вони можуть голосувати. Так, згідно із законом для органів місцевого самоврядування, ті, хто не вступив у фракцію, можуть бути позбавлені рішенням фракції мандата, але поки у депутата є мандат - він повноважний. І ці депутати чесно прийшли робити те, ради чого створювався блок, підтримувати Черновецького. І хоч як ми попросили їх вийти у кулуари, і поспілкуватися з журналістами, вони не прийшли.

- Прийшли депутати, важко, напевно, бути полоненими, - радісно привітав їх мер.

- Скажіть, а Колі Катеринчуку в результаті цього маневру вдалося зберегти лице? - питали ми у депутатів БЮТ і блоку Кличка. «Сумніваємося», - майже одностайно відповіли вони.

Литвинівець, який відколовся від блоку: хіба може представник «Міськжитлобуду» відмовити мерові? Давайте визнаємо: Черновецький знову переміг. За всієї гидливості до того, що відбувається: лідер ГАКу, який мало не обіцяв земельні ділянки киянам і цілує в щічку Довгого, Катеринчук, який відібрав голоси у демсил і тим самим обдурив киян, не викликають іншого відчуття. Але мер переміг. І давайте віддамо належне Олесю Довгому. Це не просто ледача золота молодь, здібний виявився хлопець, дуже потрібний босові. Ви щось про мерського нащадка Степана Черновецького можете сказати? Правильно, нічого не можете, окрім загальновідомих пліток про його мізки і у минулому погані звички.

Інша справа Олесь Станіславович. Хлопець, який (як сам зізнався) подарував Андрієві Ющенку дешеву таку мобілочку "Верту", виявився непростий. Як сесії веде, як відчайдушно захищає боса на телеефірах, як майстерно з`їжджає з теми дорогих подарунків для своїх подружок-моделей (дуже дорогих подарунків для чиновника Київради) і як, дивлячись в очі співбесідникові, розповідає про кристальну чесність розподілу землі і безкоштовне житло для киян. Подивіться на нього, ви можете йому не вірити? І в чомусь має рацію Черновецький, коли говорить, що він подав кандидатуру Олеся, оскільки той «найкращий в Україні спікер і справжній християнин».

А зараз, подивімося, звідки узялася більшість? Вона ситуативна, але міцна. Пригадується, наступного дня після проведення виборів, ми запитали лідера блоку Литвина Віктора Петровича Пилипишина, чи стане він частиною промерської більшості. Віктор Петрович сказав, що не стане, але за ті рішення Київради, які співпадатимуть з його передвиборчою програмою, його фракція голосувати буде. За рішення по Довгому, як втім і за решту всіх рішень, голосував тільки один член його фракції. Але, знаючи круту вдачу Віктора Петровича (у його штабі і фракції панує залізна дисципліна) і те, що майже весь його список - його люди, не сумніваюся, що Денис Костржевський голосував «за» з пилипишинського благословення. Переконана, що будь-хто, хто порушив би волю лідера, вилетів би з фракції зі швидкістю корка з-під шампанського. І подумайте самі, хіба може хлопець, що має відношення до «Міськжитлобуду» (так кажуть про Костржевського) відмовити мерові? І він, відзначимо, не єдиний будівельник у цьому списку.

До речі, сам Віктор Петрович зайшов до зали Київради, але потім кудись зник, зі своїми депутатами не сидів. Що - симптоматично. Не здивуюся, якщо і до наступних голосувань приєднуватиметься все більше число литвинівців.

- Денисе, розкажіть, чому ви так послідовно всупереч волі фракції голосували за порядок денний Черновецького? - поцікавилися ми у «зрадливого» литвинівця.

- А у вас гостре око, - розкланявся Костржевський. - Я йшов у Київраду не для того, щоб вступати в конфронтацію і тягнути цю резину туди-сюди. Я бачу це у Верховній Раді, і не хочу бачити це тут. Тим паче, що за мера проголосувала переважна більшість киян, вважаю, що це правильно.

- Скажіть, а ось уся ваша фракція не голосувала, ви не боїтеся штрафу за порушення дисципліни?

- Ви ж бачили - ніхто на мене не нападав. І як вони могли заперечувати? Кожен має право голосу, для цього нас кияни і вибирали, щоб ми могли представляти свої погляди і представляти їх у голосуваннях.

- Скажіть, а у більшість тільки ви з фракції делеговані? Чи депутати, які підтримують рішення мера, кожного разу мінятимуться?

- Мене блок не вповноважував за всіх відповідати.

- І що за кандидата Олеся Довгого голосуватимете? - знову поцікавилися ми.

- А ви подивитеся на результат і зрозумієте, - відповів пан Костржевський.

- У Верховній Раді за відхилення від лінії фракції влаштовують обструкцію, - кажемо ми.

- Я можу навести безліч прикладів, коли частини однієї фракції голосували по-різному, - запевнив мене Костржевський.

- І ви підтримуватимете всі голосування більшості?

- Тільки ті, які узгоджуються з моїми принципами.

Квіти і визнання: замість епілогу. Олесь Станіславович отримав поздоровлення і два букети, жовті троянди - емблему печалі, білі троянди - емблему любові. Він виступив перед депутатами з вітальною промовою. Певна річ, мерові подякував, депутатам, які йому таку довіру надали.

- Факт мого обрання я оцінюю як великий кредит довіри і високу відповідальність. Я не оцінюю його з позиції власного успіху і перемоги, - робив з себе скромника Довгий, - Депутати винесли важливий урок з попередньої діяльності. «Політичні ігри не йдуть на користь киянам. Ось той урок, який ми засвоїли і який я найбільше ціную в цей момент. Я співпрацюватиму з кожним депутатом, незалежно від політичних кольорів. Захисне скло перед президією міської ради буде демонтовано. Це стане першим кроком до відкритого діалогу в сесійній залі. Більше нікому не вдасться спровокувати мене на якісь конфлікти, - пообіцяв Довгий.

З сесійної зали Київради вийшов Леонід Черновецький. Усмішка така блаженна, мова лунає дещо зверхньо:

- У мене хороший день. У мене в залі сидять сорок три депутати мого блоку. Все, що ми робили, пішло нам на користь. Решта всіх депутатів теж хороші. Причина наших розбіжностей не в них, а в тому, хто сидить в уряді, Верховній Раді, Секретаріаті Президента. Більшість у Київраді буде рости, ми ведемо переговори, але не хочемо поки називати їх суб`єктів. Що стосується Катеринчука, то він здібна молода людина. Думки і людські фантазії ніколи не закінчуються, я б радив усім, хто в його фракції, не заходити в його офіс, і укріплювати свої двері.

Леонід Михайлович пішов. У нього дійсно був хороший день. А ми підійшли до Дмитра Андрієвського, одного з керівників виборчої кампанії Кличка, депутата його фракції:

- Ми переходимо в опозицію. І важливе для нас питання зараз - боротьба за лідерство в опозиції. Заяву із цього приводу робить Віталій Кличко. Ми бачимо, з якими порушеннями ведеться сесія. Довгий потрібен Черновецькому, як киснева маска. Адже, як тільки його вибрали, Черновецький відразу залишив зал. Мер існує у віртуальному режимі, не бере участі в Київраді. Для киян обрання Довгого - погана новина. Це реінкарнація влади Черновецького. Знову будуть популістські рішення, незаконний перерозподіл комунального майна. Ця каденція буде присвячена тому, що всі рішення минулого скликання по землі і комунальній власності закріплюватимуться. Київ може залишитися без необхідних ресурсів.

Маша Міщенко