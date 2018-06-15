Після того, як два депутати прозахідної правлячої коаліції заявили про свій вихід, над Україною нависла загроза політично нестабільного літа. Перші переговори не принесли ніяких відчутних результатів. Через цю заплутану ситуацію страждає репутація всієї "помаранчевої" коаліції

Як це вже було кілька разів після успішної "помаранчевої революції" кінця 2004 року, в українській столиці знову заговорили про тяжку політичну кризу. Цього разу вона пов`язана з іменами двох депутатів "помаранчевого" правлячого табору Ігоря Рибакова і Юрія Бута. У п`ятницю вони заявили про те, що припиняють парламентську співпрацю з правлячою коаліцією у Верховній Раді. При цьому вони не захотіли віддавати свої депутатські мандати – що робить неможливим прихід на їх місце інших людей. Коаліція, що складається з депутатів пропрезидентської "Нашої України – Народної самооборони" (НУНС) і Блоку Юлії Тимошенко (БЮТ), тим самим втратила більшість у парламенті. Тепер вона має 225 з 450 місць у парламенті.

Ющенко проти Тимошенко

Рибаков (БЮТ) заявив про те, що більше не може закривати очі на корупцію в митному відомстві та потурання з боку вищих урядовців. Депутат Бут (НУНС) назвав неефективну співпрацю між кабінетом міністрів і секретаріатом президента мотивом свого виходу з коаліції. При цьому цікаво, що обидві фракції позбулися по одному депутатові, тобто жодна з партій не несе повної відповідальності за політичну кризу. Це кінець "помаранчевих", радіє лідер української опозиції Янукович, який, бувши прем`єр-міністром, чотири роки тому був замішаний у підтасовці результатів виборів.

Політична криза, що виникла внаслідок виходу з коаліції двох депутатів, свідчить перш за все про те, наскільки хистка насправді урядова коаліції на чолі з Тимошенко. Крім того, цей конфлікт, для якого характерні взаємні звинувачення, показує, що причиною кризи є насправді не примхи двох відносно молодих українських політиків, а намічені найпізніше на 2010 рік президентські вибори. Чинний глава держави Ющенко відкрито прагне посісти цю посаду і вдруге. Але і Юлія Тимошенко невпинно демонструє свій інтерес до вищого державної посади.

Як секретаріат президента, так і відомство Тимошенко кидають шпички щодо одне одного – це стало особливо очевидним на тлі нещастя в шахті на Донбасі, події наприкінці тижня. Зокрема, Ющенко піддав у понеділок критиці "безвідповідальність" кабінету Тимошенко щодо вугільної промисловості. З деякою часткою здивування спостерігачі в Києві констатували, що Ющенко, як видно, вдається гірше співробітничати з орієнтованою на Європу Тимошенко, ніж з свого часу шанувальником Путіна Януковичем.

Чутки про нові союзи

З оточення Тимошенко часто доносяться звинувачення, які полягають в тому, що Ющенко планує домовитися з своїм колишнім гіршим ворогом Януковічем про створення великої коаліції. Ціною цього кроку назустріч має стати підтримка Януковичем Ющенка під час президентської виборчої кампанії. Згідно з останніми результатами опитувань, проведених фондом "Громадська думка", якби вибори проводилися сьогодні, то 23% респондентів віддали б свої голоси за Януковича, 21% – за Тимошенко і 7% проголосували б удруге за Ющенка.

На початку цього тижня в Києві почали посилено поширюватися чутки про те, що депутат Блоку Юлії Тимошенко Юрій Рибаков нібито може повернутися в правлячий табір. Тим самим коаліції знову вдасться набрати незначну перевагу в 226 голосів. Політичні спостерігачі звертаються до уряду з вимогою розширити коаліцію за рахунок невеликого Блоку Литвина – навіть при тому, що в обмін на це доведеться пожертвувати кількома посадами. Крім того, ходять чутки про можливе проведення дострокових виборів, якщо Тимошенко не вдасться провести закон про бюджет, зміни до якого повинна приймати Верховна Рада.

Розчарування ці дрібнокаліберні розбірки викликають перш за все у самих українців, сотні тисяч яких підтримали наприкінці 2004 року "помаранчеві" сили, тижнями стоячи в демонстраціях при мінусовій температурі. Крім того, в результаті всього це страждає і міжнародна репутація України.

Neue Zurcher Zeitung (Найстаріша впливова газета Швейцарії, одне з найпоінформованіших видань Європи, настільна газета провідних політиків німецькомовних країн)