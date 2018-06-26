Чи матимуть Україна та Ізраїль безвізовий режим?

Скидається на те, що вельми непогано було б отримати таку штуку. Зріс би потік туристів. А це – додаткові кошти для бюджету країни. Українські громадяни відчули б себе куди вільнішими людьми. Повчились би патріотизму щодо своєї країни в ізраїльтян – там, на землі обітованій, де люди вміють бути патріотичними, як ніхто.

Зрештою, це загальносвітова тенденція, коли все менше бар’єрів залишається між країнами і люди можуть вільно пересуватись світом, практично не відчуваючи кордонів.

А росіянам – вже візи не треба. Вони вже уклали таку угоду з Ізраїлем. Восени вона почне діяти, і багато хто прогнозує відчутне збільшення туристичних потоків в обох напрямках.

В Україні ж усе залишається по-старому. Наші співвітчизники, котрі вирішили поклонитись християнським святиням Єрусалима чи підлікуватися цілющими водами Мертвого моря, ночують під ізраїльським посольством, терплять усі бюрократичні приниження. Ізраїльські громадяни, у свою чергу, змушені платити за українську візу вдесятеро більше, ніж ми платимо за ізраїльську, літати нашими, українськими авіакомпаніями, де вартість квитка також ледь не вдесятеро вища, ніж платять європейці .

Отже, як то кажуть, за це варто поборотись.

Але біда в тому, що поки що боротьба не дає результату.

Хто заплатить пенсії колишнім співвітчизникам?

Наші уряди б’ються над проблемою вже кілька років. А днями в Ізраїлі висадився десант у вигляді української парламентської делегації, аби наблизити розв’язання проблеми. Делегація на чолі з народним депутатом Олександром Фельдманом була прийнята на найвищому рівні – Президентом країни Шимоном Пересом, спікером Кнесету (тобто парламенту) Далією Іцик. Відбулись зустрічі з депутатами Кнесету, великими підприємцями. Таке «меню» вже само по собі свідчить про серйозність підходу ізраїльської сторони.

Що в підсумку показав візит?

На дипломатичному рівні дві країни зробили все необхідне. Підготовлено двосторонні документи, узгоджено всі нюанси.

Фактично залишається одна проблема. Зветься вона так: «Проблема пенсійного забезпечення колишніх громадян України – нинішніх громадян Ізраїлю». Понад 30 тисяч наших колишніх співвітчизників пенсійного віку виїхали з України після проголошення незалежності країни. В Україні вони, природно, отримували б пенсію. В Ізраїлі її не мають.

Несправедливо?

Схоже, що так. Люди все життя працювали, отже, на схилі літ заробили собі на хліб та масло до нього. І ці кошти є. Але їх не виплачують. Відповідно, ізраїльтяни наполягають на тому, що проблему має бути знято, а вже після цього можна говорити про зняття візових бар’єрів.

Депутат Кнесету Зуєв Елькін зауважив кореспондентові УНІАН: «Думаю, відразу після того, як буде знято питання пенсій, ми зберемо потужне парламентське лобі, аби скасувати візи. На мій погляд, не буде питань ні з боку міністерства внутрішньої безпеки, ні з боку інших відомств, головне – пенсії». Поділяє цю позицію інший впливовий депутат Кнесету, співголова парламентської групи «Україна–Ізраїль» з ізраїльського боку Михайло Нудельман: «Я вів розмову на цю тему з прем’єр-міністром, іншими впливовими урядовцями. Гарантую, треба 9–10 місяців, аби зняти питання віз. Але перед тим Україна має зняти питання пенсій».

Українські депутати не відкидають запропоновану схему.

Керівник делегації та співголова групи «Україна–Ізраїль» з українського боку Олександр Фельдман каже: «Позиція ізраїльської сторони абсолютно виправдана й зрозуміла. Ми не зможемо говорити про розвиток цивілізованих стосунків, доки не поставлено крапку в пенсійному питанні. Ми повинні зробити все, аби довести, що ті, хто виїхав з України, це наші колишні співгромадяни, але не колишні люди. Усі необхідні документи на двосторонньому рівні узгоджено. Тепер м’яч на нашій половині поля. І маємо віддати належний пас нашим партнерам».

Народний депутату країни, член профільного комітету Верховної Ради Андрій Шкіль вважає, що не повинно бути проблем з віднайденням бюджетних ресурсів. «Насправді йдеться про цілком підйомну для України суму – порядку кількох мільйонів доларів, – сказав він. – Закласти гроші до бюджету реально, і треба це зробити. Якщо, приміром, відповідні пропозиції буде внесено вже цього тижня, думаю, депутати проголосують «за».

До речі, Росія цю проблему для своїх колишніх співвітчизників давно розв’язала. Колишні російські люди отримують пенсії в Ізраїлі. Екс-українці, дивлячись на них, можуть лише облизуватися.

Тобто, справді, перешкода є не з боку Ізраїлю, а з боку України.

Дайте, дайте стабільності…

Схоже, консенсусу можна досягти.

Ізраїльська сторона наполягає на схемі «спочатку – пенсії, потім візи». Українська сторона схему приймає. Закладаємо відповідні кошти в бюджет, підписуємо відповідні міжнародні угоди. Елементарно, Ватсоне!

Але це «елементарно» стосується країн зі стабільною політичною системою та послідовними політиками. Україну, як відомо, до таких країн останнім часом важко зарахувати. Тому легко спрогнозувати, що візове питання буде підвішене до всього букету наших проблем – коаліційних, фракційних, урядово-президентських.

«Пенсійна проблема – не питання бюджету чи дипломатії, це питання нашої політичної стабільності. І поки ми його не вирішимо, нічого не буде. Відповідно, ми не виконаємо свого обов’язку ні перед 400 тисячами наших колишніх співвітчизників, які тепер живуть в Ізраїлі, ні перед мільйонами людей, які хотіли б відвідати країну», – каже Олександр Фельдман.

Що ж до самих депутатів, вони, здається, стали переконаними прихильниками безвізового режиму без будь-якого тиску. У вільний від міжпарламентських зв’язків та трудів час проїхали з екскурсією по Тель-Авіву, поклонились святиням Єрусалима, прийняли знамениті грязеві ванни на Мертвому морі. Багато спілкувалися з нашими співвітчизниками, з дітьми, які прилетіли на кілька днів до Ізраїлю по лінії дитячої дипломатії завдяки сприяння Благодійному фонду Олександра Фельдмана.

«Такі поїздки дають можливість відчути країну, зрозуміти, чому стільки років тут неспокійно, чому за цю землю йде така відчайдушна боротьба», – каже народний депутат Микола Трайдук.

Це справді фантастична земля. Ледь не до кожного дерева тут підведено комп’ютер, бо сонця, енергії багато, а води мало. Дівчата служать в армії, і патрулюють вулиці з автоматами. Натомість, на вулицях у своїх справах кудись прямує безліч чоловіків у чорних костюмах та капелюхах. Ортодоксальні юдеї присвячують себе вивченню Тори, примноженню сімейств та роздумам над сенсом життя…

Така країна, такі люди, такі традиції. Добре, коли можна буде не оббивати пороги посольства, не стояти в черзі за візою, а просто взяти квиток на літак, полетіти. І вже там зрозуміти, це «твоє, чи не твоє»…

Олександр Калініченко