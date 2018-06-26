Ющенко показав, що не хоче більше працювати з Тимошенко?

Навіщо Віктору Ющенку знадобилося вносити до ВР свій варіант змін до держбюджету-2008, та ще й за день до розгляду урядового законопроекту? Чи може вплинути конкуренція цих документів на ситуацію всередині парламентської більшості? Що означає такий хід Президента – демонстрацію бажання допомогти уряду (який, на думку голови держави, не здатний подати збалансований законопроект), чи навпаки спробу продемонструвати “професійну непридатність” Кабміну Тимошенко? З цими запитаннями УНІАН звернувся до експертів

Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента": ЯКБИ АЛЬТЕРНАТИВНИЙ БЮДЖЕТ ВНЕСЛА ОПОЗИЦІЯ, А НЕ ПРЕЗИДЕНТ ЦЕ МОЖНА БУЛО Б ЩЕ ЗРОЗУМІТИ Прямої заборони вносити проект змін до держбюджету немає - у нього є право законодавчої ініціативи. Але є певна традиція. Бюджетний процес - річ не проста, він потребує узгодження багатьох профільних відомств, регіонів, галузей. Зведення показників. А за економіку відповідає уряд. Отож проект бюджету завжди подавався виключно Кабінетом міністрів. Те що відбулося – прецедент. У чому тут проблема? Президент і прем’єр є спільниками, вони мають відношення до коаліції, а внесення альтернативного проекту бюджету є конкурентним кроком. Якщо б це зробила опозиція, це можна було б ще зрозуміти. А так це прояв прямої політичної конкуренції. Ця ситуація засвідчує, що коаліція на межі прямого політичного розколу. Те, що прем’єр погодилася про винесення в парламенті питання недовіри уряду, говорить, що вона поставила питання руба. Вона намагається з’ясувати, чи є підтримка уряду в парламенті. Питання не до всього парламенту, а до коаліції, чи підтримує вона уряд Тимошенко, чи ні? Конфлікт, який існував у середині демократичної коаліції та в парламенті підійшов до точки розв’язання.

Михайло Погребінський, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології: ПРЕЗИДЕНТ НЕ ЗАЦІКАВЛЕНИЙ У ЗБЕРЕЖЕННІ КОАЛІЦІЇ

Я взагалі думаю, що питання внесення президентом свого проекту змін і доповнень до бюджету це не експертне питання. Будь-яка людина, яка вміє читати, може взяти Конституцію України та переконатися, що внесення до парламенту проекту бюджету прерогатива уряду. Президент України міг внести свої пропозиції через фракцію «Наша Україна-Народна самооборона», але не зробив цього. Він вчинив так, бо не зацікавлений у збереженні коаліції. Він не хоче щоб перед відпустками депутатів склалося враження, що нібито існує коаліція. Президентським акордом було заявити, що демократичної коаліції не існує, що її учасники не можуть домовитися навіть із такого питання, як бюджет. Думаю, що внесення бюджету Президентом це ознака остаточного його небажання працювати надалі з Юлією Тимошенко.

Андрій Єрмолаєв, президент Центру соціальних досліджень «Софія»: ВНЕСЕННЯ СВОГО БЮДЖЕТУ ЮЩЕНКОМ ЗАГОСТРИТЬ КОНФЛІКТ У КОАЛІЦІЇ

Президент як суб’єкт законодавчої ініціативи, безумовно, має право вносити законопроекти відносно політичного, економічного реформування країни. Щоправда тут є один нюанс – якщо урядовий проект змін і доповнень до бюджету є своєрідною частиною політичної діяльності правлячої коаліції, то Президент у цьому випадку виступає, як самостійний суб’єкт, який не залежить від напрацювань народних депутатів. Він став над битвою. Думаю, що такий хід навряд чи послабить конфлікт між коаліціянтами, а швидше навпаки – загострить. Для демократичної коаліції такий президентський документ став черговою новиною. Її представники не працювали над положеннями, які запропонував Президент. Для опозиції, в свою чергу, проект від Президента стане подразником – поява бюджетних пропозицій ззовні впливає на алгоритм стосунків, які склалися між коаліціянтами та опозицією. Президентський проект ускладнить ситуацію в парламенті. Якщо б Президент обмежився пропозиціями до урядового законопроекту, тоді було б логічніше. Це б не політизувало і без того не просту ситуацію в парламенті.

Віталій Бала, директор Агентства моделювання ситуацій : ЦЕ КУЛЬМІНАЦІЯ ВТРУЧАННЯ ПРЕЗИДЕНТА В ПРЕМ’ЄРСЬКІ ПОВНОВАЖЕННЯ

Безумовно, що крок Президента по внесенню альтернативного проекту змін до бюджету є руйнівним для демократичної коаліції. Завдання цього, дестабілізувати ситуацію. Він спрямований проти Юлії Тимошенко. Це кульмінація втручання Президента в прем’єрські повноваження. Зрозуміло, що це загострить стосунки у середині коаліції. Власне, на це і розраховує Віктор Ющенко. Можна багато говорити про те, чи мав Ющенко вносити проект змін і доповнень до державного бюджету, але існує політична традиція, яку він перекреслив. Адже жоден із попередників Віктора Ющенка на президентській посаді не наважився так чинити. Для чого тоді нам уряд, якщо всюди втручається Президент? Тоді давайте внесемо зміни до Конституції і нехай Президент у нашій країні займається всіма питаннями. Можна зробити повністю президентську республіку. Але Президентові тоді потрібно і брати відповідальність за свої рішення.

Тарас Березовець, директор PR-групи Політтех : ЛОГІКА ДІЙ ПРЕЗИДЕНТА ВИГЛЯДАЄ ЯК ЗНУЩАННЯ НАД УРЯДОМ ТА КОАЛІЦІЄЮ

Внесення президентського проекту змін до бюджету сталося у момент, коли фракції Верховної Ради вже були близькі до компромісу щодо підтримки пропозицій уряду. У четвер прем`єр Юлія Тимошенко провела телефонні консультації з лідером блоку свого імені Володимиром Литвином, підтримавши його пропозиції щодо прийняття окремим законом так званої Суспільної угоди. За задумом, її мали би підписати Президент, прем`єр та голови всіх фракцій. Це могло би бути логічним виходом з патової ситуації, дозволити вчасно ухвалити потрібні зміни до бюджету. Їх, до речі, очікує економіка, місцеві бюджети та громадяни, що мали б виграти від розподілу понад 30 мільярдного профіциту. Натомість логіка дій Президента з внесенням альтернативного проекту змін до бюджету є виключно конфліктною. Вона виглядає як знущання над урядом та коаліцією. Якби Ющенко справді прагнув скоригувати проект Кабміну, він міг би легко зробити це ще тиждень тому через представників НУНС в уряді. Натомість використав свій проект для торпедування коаліції. Я не кажу вже про правовий бік справи, адже останнім часом Банкова цим не переймається. Відповідно до Конституції, Президент взагалі не може вносити свої пропозиції до держбюджету, а може лише звернутися до однієї з фракцій, аби це зробила вона. Конституція чітко визначає, що внесення змін до бюджету є виключною прерогативою Верховної Ради України (стаття 85, п. 4) і Кабінету Міністрів (стаття 116, п. 6).

Опитував Євген Малюта