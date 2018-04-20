Друга дружина політика

Кажуть, що другий шлюб – це перемога оптимізму над життєвим досвідом. У такому разі багато українських політиків – невиправні оптимісти. У середньому кожен п`ятий відомий політичний діяч одружений не вперше. Ющенко, Кінах, Медведчук, Суркіс, Волков, Тігіпко, Пинзеник, Плющ та інші з різних причин створили нову сім`ю. І майже всі декларують добрі відносини з дітьми від першого шлюбу. Ющенко та його леді

Про Катерину Чумаченко – другу дружину Ющенка - завдяки потужному піару знають всі. Громадянка США українського походження Катрін Чумаченко народилася в сім`ї іммігрантів, закінчила Джорджтаунський університет (міжнародна економіка) і університет Чикаго (спеціальність: фінанси, міжнародний бізнес, менеджмент громадських, неприбуткових організацій). Почала кар`єру в Українському національному інформаційному центрі, директором якого стала в 21 рік і посідала цю посаду два роки. Маючи в своєму розпорядженні бюджет і організаційні важелі цієї структури, координацію роботи з урядом і засобами масової інформації. У 1984 році Катерина Михайлівна одержує місце спеціального асистента управління міжнародних відносин Митниці США (U.S. Customs Service), де два роки керує освітніми програмами. У 1986 році вона переходить на роботу до Державного департаменту США – в Bureau for Human Rights (бюро з прав людини): «улюблену» організацію радянського КДБ. Тут вона займається радянським і східноєвропейським напрямом. Точніше, допомагає це робити спеціальному підрозділові в службі Держсекретаря. Минають ще два роки, і 27-річна українка стає співробітником Білого дому: помічником Директора міжнародного департаменту (Foreign Affairs). У її компетенції широке коло питань – від контактів з пресою до міжнародної безпеки. Майбутня перша леді України готує документи для Президента США, віце-президента й інших вищих посадовців Білого дому. У 1989 році Чумаченко відкриває новий виток своєї кар`єри: економічну діяльність. Кілька місяців вона працює в Казначействі США. Два роки в економічному комітеті Конгресу (займалася підготовкою доповідей, законів і парламентських слухачів). А в 1991 році прибуває на батьківщину своїх батьків.

1991–1992 роки не дарма називають сезоном ілюзій. Разом з отриманням незалежності і падінням залізної завіси перед Україною відкриваються нові можливості. Наприклад, доступ до американської технічної і фінансової допомоги (в т.ч. до такого привабливого їх різновиду, як гранти). Розподіл цієї допомоги – прерогатива USAID і численних структур, створених під егідою агентства в різних країнах світу. У тісній співпраці з вищезазначеним агентством на зорі незалежності функціонували американсько-українська фундація, Інститут Пилипа Орлика і Проект парламентського розвитку. У всіх структурах директором була Катерина Михайлівна. Водночас вона стає керуючою по Україні і старшим резидентом-радником Центру банківського тренінгу при USAID і радником Національного центру навчання банківського персоналу.

А з 1994 року і до народження старшої дочки Софії в лютому 1999-го – очолює українське представництво однієї з найбільших міжнародних фінансових і консалтингових структур – Barents Group LLC (до складу якої входить аудиторська фірма KPMG, що перевіряла горезвісний банк “Слов`янський”). У веденні директора представництва були всі питання – від стратегічного планування і добору персоналу до представницьких видатків. Цікава деталь: в усіх неурядових структурах, якими Катерина Михайлівна керувала протягом своєї трудової біографії, вона займалася фінансовими питаннями. Її доходи, згідно офіційної декларації, значно переважають доходи чоловіка.

Перша дружина Ющенко – Світлана Іванівна Ковальчук була, якщо вірити популярній плітці, посватана йому сім`єю Вадима Гетьмана. За деякими даними, при розлученні Ющенко залишив їй квартиру на Інститутській, з якої вона, втім, досить швидко переїхала, а сам перебрався на Малу Житомирську. На неї записана іномарка, якою вона користується, з водієм. Чутки про нібито смерть (убивство) в Швейцарії Світлани, розпущені в розпал президентської виборчої кампанії есдеками, не відповідають дійсності. Світлана Іванівна жива, регулярно ходить до Печерської Лаври (що може підтвердити настоятель храму отець Павло), проте не зовсім здорова. За непідтвердженими даними, її глибоко вразило розлучення, і на цьому грунті вона має проблеми психологічного характеру.

Проте, на початку жовтня 2005 року регіональна преса повідомила про можливу причетність сина Ющенка Андрія та його першої дружини до діяльності ряду фірм на Прикарпатті. За словами редактора газети «Вечірній Івано-Франківськ» Зіновія Бойчука, підштовхнула його з`ясувати, що таке фірма «Галицька марка» і хто її власники, історія з придбанням цією фірмою будинку в історичній частині міста. Він каже, що тоді вперше дізнався, що син Президента має бізнес в Прикарпатті. Згодом зрозумів, що прізвище Андрія Ющенка є не тільки серед засновників однієї фірми: «Є набагато потужніші фірми в Прикарпатті, де серед засновників є члени сім`ї Президента – це син Андрій Ющенко і перша дружина Світлана Іванівна». Офіційно прокоментувати ситуацію з бізнесом сім`ї Президента в Прикарпатті тепер відмовляються всі. Проте в приватній розмові різні посадовці висловили дві абсолютно протилежні версії. За однією – це «годівниця» сина і першої дружини Ющенка, за іншою Президент не знає, що прізвище його сина з`явилося серед засновників «Галицької марки». Про це говорить і відкривач сенсації Бойчук.

Кінах і його прес-секретар Поява прізвища Кінаха у гучному скандалі навколо аеропорту «Бориспіль» знов привернула увагу громадськості до діяльної сім`ї секретаря РНБО. Нагадаємо, що у складі засновників ТОВ «Юридично-комерційне агентство», якому належить контроль за інфраструктурою аеропорту, перебувала спочатку дружина Анатолія Кириловича Марина, потім її старша дочка від першого шлюбу Наталія Ковалко (прізвище по чоловікові Олександру, заступнику голови «Нафтогазу», синові «нафтового депутата» минулого скликання Михайла Ковалка). Кінах періодично показується на публіці з трьома юними леді. Називаючи їх своїми доньками. Насправді, єдинокровна донька у нього одна – Софія. Наталія і Зоя доньки Миколи Чаусова, з яким Марина Володимирівна перебувала у шлюбі до середини 90-х. З Кінахом вона познайомилася в УСПП, влаштувавшись туди прес-секретарем. У Анатолія Кириловича не було дітей у шлюбі (кажуть, з дитиною трапилося нещастя, і вона померла), він зачарувався двома дівчатками Чаусовими, і незабаром став для них дбайливим вітчимом.

Марина швидко комерціалізувала політичну діяльність чоловіка. Говорять про магазини на Подолі, юридичну компанію та інші об`єкти сім`ї. Але основним промислом родичів Анатолія Кириловича стала реалізація посад. Можливо, це звучить грубо, але точно. Принаймні, заарештований помічник Григорія Омельченка Борис Панченко в компанії з аферистом Гальченком (помічником Потебенька) намірявся дати хабар в 300 тис. дол., за який його і заарештували, Кінаху через його дружину і вже встиг на неї витратити кругленьку суму. Політичному бомондові відомі й інші випадки, коли за протекцію Кінаха з його дружиною розплачувалися дорогими шубами, коштовностями тощо.

Медведчук і телезірка Сірий кардинал епохи пізнього кучмізму Віктор Медведчук був одружений тричі. Перша дружина Віктора Володимировича – його однокурсниця Марина Лебедєва, дочка відомого київського адвоката Володимира Лебедєва, допомогла хлопцю з провінції з сумнівним соціальним походженням закріпитися в столиці. Друга дружина – адвокат Наталія Гаврилюк – дочка прокурора в прокуратурі Української РСР стала запорукою успішної кар`єри в адвокатурі. Від другого шлюбу у Віктора Володимировича донька Ірина (1982 р. н.). Третьою дружиною Медведчука стала телеведуча Оксана Марченко, за першим чоловіком - Корж. Юрій Корж був засновником провайдерської фірми «Глобал Юкрейн», і в середині 90-х років його бізнес мав проблеми. На цей період припало розлучення Оксани з чоловіком. Від першого чоловіка вона має сина Богдана. З Медведчуком зустрілася через три роки. Кілька років вони прожили в цивільному шлюбі. Весілля відбулося 18 липня 2003 року (вінчалися у фороській церкві). Віктор Володимирович старший за свою третю дружину на 20 років. 20 травня 2004 року у Віктора Медведчука і Оксани Марченко народилася донька Дарина.

У 2005 році заарештували Оксанчиного родича, колишнього заступника начальника УМВС України в Закарпатській області Віктора Русина. Йому інкримінують викрадання і підробку виборчих документів при виконанні службових обов`язків, а також цілий ряд інших злочинів, здійснених на виборах мукачівського міського голови.

До речі, Григорій Суркіс також одружений повторно. Його дружина Тетяна Володимирівна з`явилася в житті Суркіса, коли донька Світлана вже ходила до школи. На початку 2000-х вони намагалися розлучатися. Але потім знову з`їхалися. Тим часом Світлана розвелася з Сашею Борисовом, вийшла заміж за чоловіка на ім`я Станіслав (з чуток, з кримінальним минулим) і на додаток до сина Олексія народила доньку.

Тігіпко і ТАС Бізнес Сергія Тігіпка був багато в чому сімейним. Навіть назва його фінансової міні-імперії ТАС – це ініціали дочки: Тігіпко Анна Сергіївна. Наталія Тігіпко – перша дружина Сергія Леонідовича, нині керує медичною клінікою ТАС і газетою «Экономические известия». Банківський і страховий бізнес відійшов до Сергія Леонідовича. При цьому до останнього моменту Наталія проходить засновником у фірмі під назвою «Страхова група "ТАС», яка свого часу купила 100% акцій дочірнього банку "Societe Generale". Всього бізнес Тігіпка включає дві страхові компанії "ТАС" (колишні СК "Приват-поліс" і "Міжнародна страхова група"), "ТАС-Інвестбанк" (колишній "Societe Generale - Україна"), "ТАС-Комерцбанк" (колишній Київ-приват"), машинобудівне підприємство "КАМЕТ-ТАС" (раніше просто "Камет"), завод "Дніпрометіз" і ТОВ "ТЕКO" (два останніх - в Дніпропетровську). Наталія Іванівна деякий час тому була головою наглядової ради «Дніпрометіз».

З Вікторією Лапотовською Тігіпко побрався в розпал виборчої кампанії. І, залишивши штаб Януковича, вирушив у весільну подорож до Європи. Батько Вікторії, за деякими даними, контролює ринок біотуалетів. Вона нібито теж бере участь в сімейному бізнесі.

Шаров і каолін У ще одного «трудовика» Ігоря Шарова є не тільки працьовиті брати, за допомогою яких він практично повністю контролює всі сфери бізнесу в Кіровограді, а й дружина Вікторія Василівна, друга дружина Ігоря Федоровича і мати їх спільної дитини – доньки Маші. Вікторія Василівна, у минулому масовик у педінституті є засновником разом з Анатолієм Безухом (нині головою корпорації "Укрбудматеріали") у фірмі «Євразія трейдинг ЛТД». Ця фірма контролює вітчизняний ринок каоліну.

Пинзеник і нерухомість Першу дружину Віктора Пинзеника звуть Уляна, вона була його односельцем і народила йому двох дочок – Ольгу і Юлю, яких він після розлучення забрав до Києва, але потім вони повернулися до матері.

Марія була його студенткою. Потім Віктор Михайлович запросив її працювати до Львівського інституту менеджменту, який він очолював. Вони одружилися і народили Вову. Нині Марія пов`язана з бізнесом. У пресі подейкували, що у чиновника-реформатора є своя частка в підприємствах ВАТ “Українська нерухомість” і ЗАТ “Нова Агора”. До речі, в останньому підприємстві начебто є і частка Сергія Терьохіна: екс-міністра економіки, з яким Віктор Михайлович розходиться нині по ідейних міркуваннях. Так от, з чуток, ця і деякі інші структури оформлені на Марію Романівну.

Рибачук і муза Інна Кузьмівна вийшла за Олега Борисовича, коли обоє були в розлученні після перших коротких шлюбів. Вони разом вже багато років, тому в політбомонді мало хто здогадується, що їх шлюб не перший. Інна закінчила Київську консерваторію, відділення фортепіано. За її словами, познайомилася з Олегом в кафе «Дивосвіт» у Пасажі. У них двоє дітей – Ганна і Станіслав. Міцна, весела сім`я живе в будинку в Плютах, який Рибачук показував журналістам.

Волков і полювання

Олександр Михайлович Волков був досить довго одружений з Аллою Петрівною: простій, але кмітливій жінці, на яку був оформлений майже весь його бізнес, у тому числі й скандальні бельгійські рахунки. Після розлучення на початку 2000-х, він купив дружині нову квартиру на Червоноармійській (замість квартири на Малишка), залишив машину з водієм, а сам разом з Майєю перемістився в особняк на Осокорках. Зліва – футбольне поле, за яким блищить куполами сімейна церква Олександра Михайловича. Навколо будинка – невелике озеро, воно просто повне риби. Майя – в недалекому минулому світська пані, її добре знають багато представників бомонду. Не співачка, і не актриса. Просто пані. Майя як і чоловік захопилася полюванням, їздила з ним до Африки. Рік тому у Волкова народилася третя дитина – донька Діана. На честь богині полювання, напевно.

Плющ і уколи Іван Степанович Плющ одружувався вдруге після того, як його сім`ю спіткало нещастя. Тоді він працював заступником голови Верховної Ради. У 1991-му вбили його єдиного сина Вадима. Той нібито займався човниковим бізнесом. Захоплювався карате. За версією слідства, його порубав у власній квартирі шашкою, що висіла на стіні, вихідець з пролетарської сім`ї, відомої на заводі «Арсенал» династії. Хлопця засудили до розстрілу. Усе це глибоко вразило матір, і вона фактично втратила розум. Тривале лікування не дало результатів, спокій перша дружина колишнього спікера знайшла в монастирі. Це дало змогу Іванові Стапановичу взяти другий шлюб. І за кілька років він знайшов гідну супутницю життя. Її звуть Світлана. З чуток, працювала медсестрою в 4-му управлінні, робила Плющу уколи. Сьогодні його донька Домініка збирається йти до школи.

До речі, соратник Плюща по однойменному блоку – лідер НРУ Юрій Костенко також одружений удруге. Його дружина Ірина Перешило – журналіст, працювала в офісі Руху, потім перейшла до київського бюро «Радіо Свобода».

Пінчук і його Франчук Пара істеблішменту, яку, напевне, найбільше обговорювали в минулому – це Віктор Пінчук і Олена Франчук – донька Леоніда Кучми. Для обох це другий шлюб. Перша дружина Пінчука Олена Аршава працює в «інтерпайпівському» банку «Кредит-Дніпро» на керівній посаді. Від шлюбу з нею є доросла донька Маша, яка живе в Англії. Ігор, колишній чоловік Олени Франчук, також одружений. Його дружина, з чуток, у минулому фотомодель, виховує двох синів – 5 і 3 років.