Нестор Шуфрич: Балога – найкращий опозиційний проект за останні декілька років

Депутат Верховної Ради від Партії регіонів, міністр з надзвичайних ситуацій в опозиційному уряді Нестор Шуфрич відповів на запитання УНІАН.

Пане Несторе, Ви проводите свою відпустку у Києві - чи не означає це, що Партія регіонів готується до позачергових парламентських виборів цієї осені?

Восени вже вибори навряд чи відбудуться… Якщо їх і прогнозувати, то хіба на зиму.

Наша партія завжди готова до виборів, бо опозиція повинна бути готова до виборів у будь-який момент.

До речі, дострокові вибори – це завжди перемога опозиції. Проте, гадаю, що Україна сьогодні занадто втомлена достроковими виборами. І я, чесно кажучи, думаю, що наступні вибори, які побачить країна, – президентські. Хоча не можна виключити, що криза буде настільки глибокою, що ми змушені будемо піти на дострокові вибори як парламенту, так і президента. Так, як це було 1994 року.

Як Ви можете оцінити діяльність сьогоднішнього уряду?

Ви знаєте, це не діяльність, це політизація процесу. Інакше я це оцінити не можу.

Я зараз говорив би не тільки про уряд, я б говорив про владу в цілому. Тому що сьогодні унікальна ситуація – коли всі аспекти влади - Президент, прем’єр-міністр, голова Верховної Ради - належать помаранчевим. Взагалі унікальним є те, що вони виявилися надто неготові працювати…

Ви бачите зростання цін буквально на все. Страшна інфляція… І це ще й при тому, що про інфляцію кажуть, начебто вона приборкана. Але нехай підуть у супермаркет, і подивляться на ціни, наприклад, на м`ясо. Я не можу пояснити, чому куряче м’ясо при реальній вартості 7–8 гривень на ринках та магазинах коштує 22 гривні. Пояснення цьому нема.

Можна сказати, що це лише спекуляція і нездатність уряду боротися з цією спекуляцією. Хто тут більше винен: Ющенко, який кричить про інфляцію і накручує її, чи Тимошенко, яка каже, що все приборкала? Важко сказати.

У країні йде тотальна спекуляція, обкрадають селян, скуповуючи в них продукти харчування за безцінь, а потім у три рази дорожче продають.

Якщо влада не здатна ці процеси контролювати та регулювати, то вона має піти геть.

А Ви особисто на собі відчули підвищення цін на продукти харчування?

Безумовно! Буквально в усьому. Наприклад, я розумію, що підвищення цін на бензин має об’єктивний характер, тому що ми не маємо своєї нафти. Але чому зростають ціни на продукти харчування, причому кратно?

Розумію, що піднялася ціна на нафтопродукти на 20 відсотків, відповідно на п’ять відсотків мають піднятися ціни на продукти харчування. Проте ціни на харчування у нас піднімаються кратно – у двісті відсотків.

Це тільки спекуляції, які кришуються владою! Сьогодні влада заробляє, спекулюючи на потребах народу. Інших пояснень цьому нема!

Чому БЮТ та Партія регіонів призупинили працю над спільним проектом Конституції?

А у нас не було ніколи спільного проекту. Ми завжди виступали за внесення змін до Конституції. Відповідні ініціативи висловили також і інші політсили, у тому числі про це говорили представники Комуністичної партії, представники БЮТ. І навіть представники «Нашої України» казали, що окремі норми Конституції потрібно міняти. Тобто кожен виступає з власними ініціативами, але для прийняття остаточного рішення потрібен компроміс.

А кажуть, що це Ахметов з Колесніковим не захотіли продовжувати спільно працювати з БЮТ над Конституцією…

У нас не буває одноосібної думки в партії.

Коли одного з фундаторів вашої партії Бориса Колеснікова запитали, кого б він радий бачити своїм союзником, він сказав, що Ющенка він поважає більше, ніж Тимошенко. Бо він, мовляв, слідує своїм принципам, незалежно від того, як це впливає на його рейтинг. А Юлія Тимошенко домовлятиметься з будь-ким і про будь-що, лиш аби досягнути своєї мети. Ви погоджуєтеся з позицією Колесникова?

Якщо ми говоримо про конституційний процес, то з Ющенком нема про що домовлятися, бо його «Наша Україна» з нашими голосами аж ніяк не дасть 300 голосів.

Я взагалі вважаю, що Ющенко сьогодні – це головна деструктивна сила, яка руйнує усі суспільні процеси в Україні. Заради лише одного – залишитися при владі.

Вважаю, що ми не маємо права в політичному аспекті домовлятися ні з Ющенком, ні з Тимошенко. Це наші опоненти, ми маємо з ними боротися…

А що стосується Конституції, то вона вимагає консенсусу, і ми будемо змушені, якщо хотітимемо внести зміни, домовлятися і з комуністами, і з представниками Блоку Литвина, і з «Нашою Україною», і, безумовно, не обійдемо Блок Тимошенко, або окремих депутатів блоку. Тому що без них триста голосів не буде.

Ну… це так банально, але прагматично.

Ну Ви ж погоджуєтеся, що такого Президента як Віктор Ющенко Україна більше не матиме? Я в хорошому розумінні…

Знаєте, я в це вірю… Кожного ранку дивлюся на календар, і думаю про себе: «На один день президентства Ющенка залишилося менше».

Як Ви розцінюєте останні події у справі про отруєння Ющенка, зокрема, сьогоднішню заяву Президента про причетність до отруєння самого Жванії?

Учорашні заяви Пукшина, і сьогоднішні Ющенкаінакше, як істерикою і маразмом назвати не можна. Я рекомендую Ющенкові, Балозі та Пукшину переселитися з Банкової в інше приміщення, тому, що судячи з вчорашніх криків Пукшина, вони не можуть подолати в собі страх перед примарою Медведчука, який, судячи з усього, їх так лякає в коридорах і кабінетах на Банковій.

Хоча сьогодні я вже слабо вірю у факт отруєння Ющенка, при цьому бажаю йому здоров`я, і якнайшвидше вилікуватися від своїх хвороб. Мені цікаво спостерігати, як сьогодні Ющенко звинувачує Жванію в своєму отруєнні - і, звичайно, цікаво буде подивитися закінчення розборок.

Я ставлю питання, а при чому тут «злочинна влада Кучми», і чому ця теза використовувалася як головна рушійна сила виборчої кампанії, якщо, судячи зі слів Пукшина, виявляється, помаранчеві просто труїли один одного.

Я розумію, що сьогодні на Банковій переживають за імідж Ющенка, але я хотів би звернути увагу, що з моменту призначення Балоги, з кожним місяцем рейтинг Ющенка ставатиме все меншим і меншим. За що я Балозі, як своєму колишньому однопартійцеві, не можу бути не вдячний.

Цього скликання Партія регіонів у парламенті досить мляво себе проявляла. Чому фракція вибрала таку пасивну форму поведінки?

А навіщо? Нам нічого не потрібно було робити! Вони блокували самі себе. Гадаю, функції блокування дій влади найкраще зараз виконує Балога. Нам тільки треба за цим спостерігати.

Переконаний, що Балога – найкращий опозиційний проект за останні декілька років.

Я радий, що об’єднані соціал-демократи в свій час вплели його в помаранчеву команду, і зараз опозиція має можливість отримувати плоди такої незграбної діяльності Балоги. Чим більше Балога працюватиме в системі влади, тим більшим буде рейтинг опозиції.

Коли Ви свого часу стали міністром з надзвичайних ситуацій, Вас самого почали називати «надзвичайною ситуацією». Вас це не ображало?

Насправді це цитували мене… Коли Давида Жванію призначили міністром з надзвичайних ситуацій, саме я сказав, що він буде найбільшою надзвичайною ситуацією у міністерстві з питань надзвичайних ситуацій.

Надалі просто цитували мене щодо мене. Звичайно, що я не ображався. Я жарти завжди сприймаю позитивно.

І вже будучи міністром з надзвичайних ситуацій в опозиційному уряді, які законопроекти Ви розробили?

Мною було запропоновано проект закону щодо встановлення статусу постраждалих від наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру. Крім того, я, як член бюджетного комітету, ініціював поправку в закон про державний бюджет щодо виділення додаткових 450 мільйонів гривень на підвищення грошового забезпечення наших рятувальників.

Мене сьогодні не може не обурювати той факт, що влада не виконала постанову уряду від вересня 2007 року, у якій йдеться про те, щоб фінансове забезпечення наших саперів, пожежників, рятувальників вирівняти з військовослужбовцями інших відомств. У першу чергу, міністерства оборони.

Сьогодні наші рятувальники отримують в окремих випадках на сорок відсотків менше, ніж військовослужбовці Міноборони. А давайте, ми говоритимемо відверто, вони сьогодні реально працюють для захисту людей. Сьогодні, підкреслюю, а не в разі умовної загрози в майбутньому. Тому вважаю, що ця несправедливість має бути виправлена.

Крім того, ми глибоко вивчаємо діяльність сьогоднішнього міністерства з питань надзвичайних ситуацій. Там є аспекти, які нас турбують.

Ви людина з претензіями на європейськість. Ви вважаєте, що наша країна може дозволити собі позаблоковість? Відмовившись від євроатлантичної інтеграції, Україна хіба зможе претендувати на членство в ЄС?

Абсолютно. Прикладами цьому є ціла низка європейських країн, які не є членами НАТО, а є членами ЄС. І є навпаки – країна-член НАТО, і ніяк не може достукатися до членства в ЄС. Маю на увазі, Туреччину.

Ми ж говоримо про Україну…

Абсолютно! Я переконаний, що це не пов’язані процеси. Зверніть увагу на висловлювання європейських лідерів та аналітиків, які кажуть, що Україна може наблизитися до Європи через ЄС, і не обов’язково через членство в НАТО.

Ви бачите, що зараз є пропозиції щодо отримання Україною асоційованого члена ЄС, і це ніякої немає прив’язки до НАТО та ПДЧ.

А як Ви оцінюєте нещодавній візит до Києва німецького канцлера Ангели Меркель?

Наскільки я розумію, це був робочий візит. Гадаю, що візит такого високоповажного чиновника не в останню чергу пов’язаний з тим, що Європа стурбована розбратом у Помаранчевій коаліції. Вони розуміють, що сьогодні Україна стоїть на порозі загрози розколу й спроби встановити диктатуру.

Це не може не турбувати європейське суспільство.

Європа присутня навіть у темі Вашої дисертації - «Розвиток і трансформація аграрного виробництва в Угорщині». У зв’язку з чим була вибрана така тема?

Я свого часу працював в Угорщині. Хочу звернути увагу, що в системі країн РЕВ (Ради Економічної Взаємодопомоги) розвиток аграрного сектору в Угорщині був найбільш ефективним. І під час зміни устрою, тобто переходу від соціалістичної системи до капіталістичної, Угорщина цей шлях пройшла менш болісно. Особливо вдало з точки зору збереження ефективного аграрного сектору.

Я зараз не заглиблюватимуся в аспекти ефективності роботи як фермерських приватних підприємств, так і великих промислово-аграрних підприємств. Це все те, що ми маємо вивчити на досвіді Угорщини, особливо, зараз, в умовах продовольчої кризи, максимально ефективно використати на наших теренах.

Чи плануєте захищати докторську?

Не виключаю, але зараз не вистачає часу. Я сім років писав кандидатську, сам її готував, сам вивчав проблематику. Робота спочатку починалася з теми історії економіки, потім її перекваліфікували на економіку сільського господарства. Для цього я був змушений настільки глибоко зануритися у вивчення аспектів економіки аграрного господарства, що мені запропонували перейти з однієї тематики на іншу.

Як Ви використовували напрацювання своєї дисертації у законодавчій базі?

Повірте мені, під час підготовки цілої низки аграрних законів мені цей досвід дуже допоміг.

Чому ж тоді бізнес, який Вам приписують, далекий від сільського господарства? Кажуть, що у Вас є спільний проект з Миколою Рудьковським - і це нафтове родовище у Полтавській області…

Я був би дуже радий, якби мав ті статки і бізнеси, які мені приписують. Я готовий їх усіх прийняти, але, на жаль, це неправда.

Я з 1998 року, після того, як був обраний народним депутатом, не займаюся бізнесом, бо це заборонено законом України.

Чи вважаєте Ви себе інтелектуалом?

Гадаю, що кожна людина обов’язково відчуває свої інтелектуальні здібності.

А щодо визначення рівня знань, то це мають вже робити інші.

Чи читали Ви «Пригоди бравого вояка Швейка»?

Безумовно. Гадаю, що всі його читали.

Ви його вважаєте дурнем?

(Сміється). Як на мене, сьогодні всі визнають, що кмітливість Швейка – це є якраз те, що пов’язують з народним розумом.

Що таке націоналізм, у Вашому розумінні?

(Задумався). Для мене позитивне значення має цей термін, якщо ми говоримо про націоналізм з точки зору не крайнього його виявлення.

Відчуття національної самоідентифікації – це для мене одна із головних ознак поваги до себе, як до громадянина своєї держави.

Проте, якщо ми національну ознаку використовуємося для тиску на права людей – я це не сприймаю.

Кажуть, що Ви користуєтеся великою популярністю у жінок. Завдяки чому, на Вашу думку?

Це питання потрібно задавати не мені. Хоча я вважаю, що ця теза досить гіперболізована.

Хочу сказати, що я з великою повагою ставлюся до тих, хто дає нам життя.

Чому Ви так довго не одружуєтеся?

Прийде час - обов’язково одружуся.

Як відпочиває Нестор Шуфрич?

На природі, пробує виспатися, і, безумовно, максимально активно з точки зору спорту.

Я плаваю, бігаю, граю в теніс, стріляю з лука, граю у футбол, баскетбол, волейбол. Тобто підтримую спорт в усіх його аспектах.

Розмовляла Оксана Климончук