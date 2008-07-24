Ющенко вважає, що Жванія причетний до його отруєння

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що народний депутат України Давид ЖВАНІЯ (фракція НУ-НС) причетний до його отруєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи причетний, на його думку, Д.ЖВАНІЯ до його отруєння, В.ЮЩЕНКО відповів: "Думаю, так. Це м’яка форма - хотів би підкреслити, щоб зберегти рівновагу перед законом, слідчими органами, чесними людьми".