На Банковій кажуть, що Жванія "допоміг Ющенку підвечеряти отрутою"

Заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН розцінює відмову народного депутата Давида ЖВАНІЇ давати свідчення у Генеральній прокуратурі у справі отруєння Віктора ЮЩЕНКА як зухвалий демарш, який порушує кримінально-процесуальне законодавство.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, І.ПУКШИН назвав неповажними і тому неприйнятними причини, з яких допитуваний відмовився відповідати на запитання слідчого. Тільки слідчий як процесуально самостійна особа може визначати, які запитання ставити на допиті свідка у кримінальній справі, заявив він.

«Д.ЖВАНІЯ влаштував у стінах Генпрокуратури виставу одного актора, замість того, щоб довести своє бажання допомогти слідству у встановленні істини в найбільш резонансній справі. Він скористався статусом народного депутата як ліцензією на нехтування законом, хоча рік тому на кожному кроці галасував, що закон - один для всіх», - сказав І.ПУКШИН.

На його думку, така поведінка одного з фігурантів справи про отруєння кандидата на пост Президента свідчить про його побоювання розкриття нових фактів і обставин. Імовірно, припустив І.ПУКШИН, Д.ЖВАНІЯ навмисно уникає незручних для себе запитань, які зруйнують його останні скандальні заяви.

«Нагадаю, що він - один із наполегливих організаторів тієї вечері у Володимира САЦЮКА, після якої В.ЮЩЕНКО раптово занедужав. Отже, Д.ЖВАНІЯ прямо чи опосередковано «допоміг» кандидату в Президенти підвечеряти отрутою», - наголосив І.ПУКШИН.

У зв`язку із сьогоднішніми подіями в Генпрокуратурі заступник глави Секретаріату Президента вказав, що лінію поведінки Д.ЖВАНІЇ підтримує прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО. За його словами, «оскільки вона завжди - і в минулому, і нині - не приховує своїх президентських амбіцій, то їй дуже вигідно кинути тінь на В.ЮЩЕНКА, зокрема, через провокування нових витків скандалу навколо цієї справи», йдеться у повідомленні. «Створення штучних приводів, ескалація конфлікту, епатаж, пересмикування фактів і відверта брехня - це ознаки фірмового стилю Віктора МЕДВЕДЧУКА, який нині є головним консультантом лідера БЮТ. Цей автор облудних кампаній з дискредитації В.ЮЩЕНКА у 2004 році знову виявився корисним у своїй брудній справі», - заявив І.ПУКШИН.

Він наголосив, що зрив допиту Д.ЖВАНІЇ зовсім не означає, що він перестав бути цікавий слідству і викликів у Генпрокуратуру більше не буде.

Заступник глави Секретаріату Президента переконаний, що слідча група у справі отруєння В.ЮЩЕНКА знайде адекватні, законні способи допитати ключового свідка.

«Суспільство вимагає правди щодо подій осені 2004 року. Відмові Д.ЖВАНІЇ давати свідчення, напевно, буде дано належну правову оцінку, яка ляже у матеріали справи. Поки ж ясно одне: його нещирість остаточно підірвала довіру до нього», - сказав І.ПУКШИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 липня, Генеральна прокуратура заявила про провокаційну протидію Д.ЖВАНІЇ розслідуванню справи про посягання на життя В.ЮЩЕНКА.

“Генеральною прокуратурою України проводиться досудове слідство у кримінальній справі, порушеній за фактом посягання на життя державного діяча Віктора ЮЩЕНКА. – йдеться у заяві. – Сьогодні, 23 липня 2008 року, на 10 годину для допиту у даній кримінальній справі як свідка викликано народного депутата Д.ЖВАНІЮ. При цьому відповідно до ст. 85-2 КПК України допит було заплановано провести із застосуванням відеозапису”.

У Генпрокуратурі повідомили, що Д.ЖВАНІЯ прибув до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури о 10.15 і відразу ж на початку слідчої дії, коли йому було поставлено запитання про анкетні дані, відповідно до вимог ч. 1 ст. 85 та ч. 4 ст. 167 КПК України, він безпричинно, бажаючи використати будь-який штучний привід для уникнення допиту, зловживаючи статусом народного депутата України, самовільно залишив приміщення кабінету слідчого. На неодноразові зауваження слідчого про незаконність та неприпустимість таких дій Д.ЖВАНІЯ не відреагував, і, нехтуючи вимогами Конституції, Кримінально-процесуального кодексу та Закону України «Про статус народного депутата України», від подальшої участі у слідчій дії ухилився.

У Генпрокуратурі також зауважили, що Д.ЖВАНІЯ дозволяє собі численні, безпідставні заяви у засобах масової інформації про відсутність факту отруєння, однак систематично ухиляється від надання з цього приводу свідчень та аргументації своєї позиції при проведенні слідчих дій.