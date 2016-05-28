У НАБУ підтвердили отримання матеріалів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор НАБУ Артем Ситник сказав журналістам.

"Вчора отримали ці матеріали", - підтвердив він.

За словами директора НАБУ, ці матеріали ще не вивчались.

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Ситник зазначив, що за попередніми даними, у тих матеріалах були розписки про отримання окремими державними чиновниками певних сум від керівництва Партії регіонів. Кримінальна справа ще не відкривалась.

Як повідомляв УНІАН, Трепак в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня" повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів низці колишніх та нинішніх високопосадовців.

Колишній перший заступник голова СБУ розповів про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів із загальними виплатами на суму близько 2 млрд доларів.