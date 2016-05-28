До НАБУ передали "чорну бухгалтерію" Партії регіонів з $2 мільярдами хабарів – ЗМІ

За словами Трепака, йдеться по так звану чорну бухгалтерію Партії регіонів з загальними виплатами на суму близько 2 мільярдів доларів, пише DT.UA.

"Це – великий масив документів, які підтверджують тотальну корумпованість влади. Значна частина цих матеріалів ­– "амбарна книга" корупційних виплат, які систематично здійснювалися за рахунок "общака" або "чорної каси" Партії регіонів. Уперше в поле зору правоохоронних органів потрапляє масив матеріалів, які стосуються не одного чи кількох злочинів, а системної багаторічної корупційної діяльності організованої структури, яка діяла на базі відомої політичної партії і мала за мету незаконне захоплення влади та її протиправне використання", - сказав Трепак.

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За його словами, серед фігурантів цих матеріалів - посадові особи найвищого рівня, міністри та керівники відомств, народні депутати, відомі політики, громадські діячі, представники міжнародних організацій, судді, у т.ч. найвищих судових інстанцій.

"Отримувачами хабарів були представники багатьох політичних партій – як провладних, так і опозиційних. Про "калібр" посадовців нижчого рівня я навіть не кажу", - додав він.

Разом з тим, екс-заступник голови СБУ, "в інтересах майбутнього слідства", відмовився називати прізвища чиновників та політиків, які фігурують у документах, а також обставини, за яких ці люди отримували гроші.

Однак, зі слів Трепака можна зрозуміти, що йдеться про список послуг, наданих ПР посадовцями різних рівнів, кожен з яких отримав за це незаконну грошову винагороду.

Так, внаслідок передачі НАБУ вищевказаних документів, фігурантами кримінальних проваджень можуть стати "десятки посадовців найвищого рівня".

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"За наявною інформацією, вказаною злочинною організацією на хабарі та інші підкупи було витрачено близько 2 мільярдів доларів. Хабарі у 500 тисяч доларів чи мільйон доларів були мало не нормою. У багатьох випадках вони сягали 5, 8 і навіть 20 мільйонів доларів. Зауважте, готівкою! Переважно це були одноразові "виплати", але й мало місце систематичне отримання хабарів, у деяких випадках воно тривало роками. Те, що проходило банківськими переведеннями та іншими безготівковими оборудками – це окрема тема", - сказав Трепак.

Він зазначив, що переважна більшість переданих документів містить "предметну інформацію про те, ким, коли і який саме злочин було вчинено", а також дають можливість відстежити процес скоєння злочинів за умовною схемою "виконавець-посередник-організатор-засоби-результат". "Формально все виглядало демократично і конституційно: проходили вибори, певні особи оголошувалися обраними депутатами чи президентом, у парламенті утворювалися фракції і коаліції, відбувалися голосування, уряд приймав рішення, президент робив кадрові призначення. Це оформлювалося відповідними постановами, законами, указами, розпорядженнями. А по суті багато що робилося на злочинній основі: за гроші і заради грошей", - описав Трепак характер злочинних дій, про які йдеться в документах.

Трепак додав, що "чорна бухгалтерія" Партії регіонів охоплює дуже тривалий період виплат, зокрема, "часи правління державою кількома президентами, складами уряду та парламенту, а також низку президентських, парламентських та місцевих виборів".