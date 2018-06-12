Віхи тижня: довгочікувана дефляція, лакмусовий Кавказ і парад спотикання

Юлія Тимошенко повідомила, що в Україні зафіксована дефляція. Давид Жванія збирається шукати допомоги в боротьбі за українське громадянство в європейських парламентах. Події на Кавказі стануть для України лакмусовим папірцем на здатність протистояти кризам.

На урядовій вулиці свято: у липні в Україні зафіксована дефляція розміром в 0,5%. Про це заявила сама прем`єр-міністр Юлія Тимошенко, і не забула підкреслити, що антиінфляційні заходи Кабінету Міністрів дали свої результати, також вона висловила сподівання на збереження тенденції. При цьому Юлія Володимирівна пообіцяла звільняти голів обласних адміністрацій, які на доручених територіях не зуміють приборкати інфляцію. Перший заступник глави президентського секретаріату Олександр Шлапак назвав прем`єрські наміри незаконними, та і в губернаторських лавах паніки не видно. Втім, змагання президента і прем`єра за контроль над представниками місцевої влади вже нікого не дивує.

Здивувало інше - Юлія Тимошенко запропонувала відмінити військовий парад на честь Дня Незалежності, щоб направити заощаджені кошти на ліквідацію наслідків повені. На лідера БЮТ відразу ж накинувся Віктор Балога, звинувативши прем`єр-міністра в перекручуванні фактів. І навіть цивільний міністр оборони Юрій Єхануров з металом в голосі зазначив, що кошти для проведення параду освоєні на 95%, та і одержані вони з резервів Міноборони, а не від щедрот Держказначейства. Після такого прем`єрського демаршу компліментів на адресу уряду в урочистій президентській промові чекати не варто.

Поки ж Віктор Ющенко віддав перевагу безпосередній участі у відновлювальних роботах на постраждалих від повені територіях. Віктор Андрійович вельми органічно виглядає з лопатою в руках, правда, до кінця тижня маніпулятивний вектор активності довелося змінити на дипломатичний.

Український президент проводив активні консультації щодо перспектив врегулювання конфлікту в Південній Осетії, де спроба грузинських військ «відновити конституційний порядок» зіткнулася з енергійним втручанням російської армії. У грузинську столицю вирушило і керівництво українського МЗС, яке спробує зробити свій внесок у відновлення миру. Російські дипломати на миротворчі спроби України відреагували ревниво: жорстко розкритикували нашу країну за «пособництво етнічним чисткам у Південній Осетії». Загалом після декількох днів конфлікту не залишає відчуття, що у Москви ходи були розписані куди краще, ніж у Тбілісі. Ще один висновок: Росія тільки починає активні дії зі встановлення своєї гегемонії на пострадянському просторі.

Ніяк не вгамується найвідоміший в Україні грузин, якого намагаються позбавити громадянства. Давид Жванія звернувся до європейських парламентаріїв з проханням дозволити йому виступити з трибун законодавчих органів Старого Світу, щоб розповісти про переслідування Банкової. Експерти скептично оцінюють ймовірність проведення таких політичних гастролей. Мабуть, у порядку компенсації, «Народна самооборона» поставила вимогу звільнити генерального прокурора Олександра Медведька, який залишив на волі високопоставленого податківця Ігоря Гончара. Того затримали у момент отримання хабара, але прокуратура випустила його під підписку про невиїзд.

Сколихнув політичне затишшя своїми заявами лідер кримських комуністів Леонід Грач. Він не виключив виходу АРК з складу України у разі вступу нашої країни в НАТО і припустив, що на території півострова може повторитися південноосетинський сценарій. Безумовно, дивно чути подібні заяви від депутата Верховної Ради, яким є Грач. І дуже шкода, що принцип «чим гірше - тим краще» залишається затребуваним українськими політиками.

9 серпня відзначили свої 70-річні ювілеї два неординарні персонажі української політики - екс-президент Леонід Кучма і колишній мер столиці Олександр Омельченко. Масштаби святкування традиційно відрізнялися, хіба що цього разу Леонід Данилович не став залишати межі Батьківщини, а приймав поздоровлення в Криму. Найоригінальнішим став «подарунок» Олександра Мороза: заклятий політичний друг Леоніда Кучми заявив, що ніколи не звинувачував його в зникненні Георгія Гонгадзе.

Євген Магда