Турчинов - до журналістів у їхнє професійне свято: ви також є солдатами України

Як ідеться у вітанні з нагоди Дня журналіста, ця професія "завжди була однією з найпотрібніших та найнебезпечніших. Ви завжди на вістрі, завжди в епіцентрі подій. Від вашого слова - сказаного або ні, - можуть залежати життя. Журналіст – це лакмусовий папірець для всього суспільства, це його вуха та очі. Саме вашими очима ми спостерігаємо за подіями дня. Минають дні, стаючи історією. Історією, яку пишете ви".

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Турчинов подякував журналістам "за щоденну працю, за те, що жертвуючи своїми вихідними, своїм дозвіллям, сумлінно виконуєте професійний обов’язок. Це звучить дещо по-воєнному, але ви також є солдатами України. Ваша зброя – слово. І вона повинна захищати Україну",

Секретар РНБО побажав журналістам "ще більше сил та натхнення, творчої та особистої реалізації і міцної віри в Україну, яку ми разом, спільними зусиллями здатні зробити справжньою європейською країною. Нехай Господь береже вас та ваші родини".