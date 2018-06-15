Ян Томбінський: "Релігійні цінності не можуть слугувати для виправдання будь-якої форми дискримінації"

Цієї неділі, 12 червня, у центрі Києва пройде п'ятий Міжнародний форум ЛГБТІ-спільноти (лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуалів) «КиївПрайд-2016», відомий ще як Марш рівності.

У минулі роки подібні заходи викликали незадоволення та неабиякий спротив серед деяких представників українського суспільства, що навіть призводило до сутичок між противниками та учасниками маршу, а також змушувало правоохоронців втрутитися у ситуацію, щоб заспокоїти та припинити протистояння. Водночас представники правозахисних організацій неодноразово заявляли, що «КиївПрайд» - це мирна правозахисна хода на підтримку ідей особистої і суспільної безпеки, прав людини та недискримінації.

Напередодні чергової ходи в українському суспільстві знову спостерігається відмінне ставлення до Маршу рівності. Різноманітні громадські організації та об'єднання відкрито висловили підтримку проведенню ходи ЛГБТІ-спільноти і навіть долучилися до промо-кампанії із закликом до українців толерантно поставитися до цього заходу. У публічних місцях у Києві навіть можна побачити сіті-лайти із словами на підтримку «КиївПрайду». Одночасно, частина суспільства висловлюється проти маршу, і заявляє намір взагалі заблокувати можливість проведення такого заходу.

Окрім суто соціальних аргументів за та проти проведення заходу (права людей, традиції тощо), також лунають і політичні: зокрема, захисники Маршу рівності нагадують про те, що «КиївПрайд» - важливий сигнал для західних партнерів України, який демонструє зрілість і цивілізованість українського суспільства – зокрема, відповідні вимоги щодо захисту прав та свобод людини і недискримінації містились у переліку критеріїв, окреслених євроспільнотою перед українською владою задля здобуття українцями права на безвізовий в’їзд до європейських країн.

Через це УНІАН поговорив про майбутній Марш рівності з людиною, яка, чудово усвідомлюючи українські реалії і суспільні настрої, водночас може представляти позицію європейського товариства з цього приводу – головою представництва Європейського Союзу в Україні, послом Яном Томбінським.

Пане посол, на вашу думку, чому важливо захищати права ЛГБТІ-спільноти, представники якої найближчої неділі братимуть участь у Марші рівності у центрі Києва?

Рівні права усіх громадян України гарантовані міжнародним правом із захисту прав людини. Шана усіх осіб, незалежно від їхніх персональних характеристик, лежить в основі будь-якого сучасного європейського суспільства.

Марш рівності, який відбудеться цієї неділі, 12 червня, є мирним заходом на підтримку прав людини народу України.

ЄС займає принциповий підхід як щодо сприяння недискримінації осіб на ґрунті їхньої сексуальної орієнтації та ґендерної приналежності, так і щодо свободи зібрання.

Нещодавно представники релігійних, громадських і політичних організацій звернулися до послів європейських держав із відкритим листом, у якому, зокрема, йшлося про необхідність толерувати та поважати українські традиційні цінності. Чи не здається вам, що відкрита позиція щодо захисту представників ЛГБТІ-спільноти може ображати почуття тих громадян, які є прихильниками традиційних цінностей?

Я повністю розумію цінності та традиції українського суспільства. Однак, згідно з міжнародним правом із захисту прав людини, культурні, традиційні чи релігійні цінності не можуть слугувати для виправдання будь-якої форми дискримінації проти жодної особи, включаючи осіб, які належать до ЛГБТІ-спільноти.

Одна з обов'язкових умов щодо скасування Європейським Союзом візового режиму для громадян України включала важливість впровадження у чинне законодавство норм недискримінації сексуальних меншин в Україні. На вашу думку, коли Верховна Рада прийняла відповідні зміни, чи принесло це якийсь відчутний результат, і чи достатньо цього, щоб говорити, що в Україні дотримуються права ЛГБТІ-спільноти?

Україна досягла значного прогресу у визнанні та захисті прав людини осіб, які належать до ЛГБТІ-спільноти.

Особливо, я хочу підкреслити зміни, які були внесені у Трудовий кодекс. Вони забороняють дискримінацію на ґрунті сексуальної орієнтації та ґендерної приналежності, а також гармонізують українське законодавство із законодавством ЄС. Це сприймається як важливий знак відданості України правам людини.

Сподіваюся, український уряд продовжить прогресувати з цього питання, включаючи впровадження Національного плану дій з прав людини.

Очевидно, що ви пильно відслідковуєте соціальну та політичну ситуацію в Україні та напевно звернули увагу на позицію, яку висловлюють представники української влади щодо Маршу рівності. Які ваші очікування від Маршу рівності, який відбудеться цієї неділі?

Я хочу високо оцінити корпоративний дух Київської міської державної адміністрації та правоохоронних органів у гарантуванні безпеки заходу.

Право на демонстрацію має бути використано з належним почуттям відповідальності, тому я також звертаюся до учасників Маршу рівності з проханням шанувати чутливість усіх людей навкруги, усіх тих, хто може мати різні думки, та уникати непотрібної конфронтації.

Я сподіваюся, що Марш рівності, який відбудеться цієї неділі у парку Шевченка, розташованому у центрі Києва, пройде у мирний і безпечний спосіб. Я також очікую, що він зробить внесок у чинний прогрес у напрямі досягнення рівності усіх українців.

Віталій Саєнко