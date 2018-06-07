Рятувальників хвалять, армію лають

Українських рятувальників вкотре випробовує чергова надзвичайна ситуація. Чи стають кращими українські рятувальні служби? Чи адекватними є дії політиків на небезпеки техногенного та природного характеру? З таким питаннями ми звернулися до українських експертів.

Юрій Андрєєв, президент Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль України»:

Співробітники та керівництво МНС виявили надвисокий рівень професіоналізму, що стає дуже очевидним, якщо порівнювати нинішні дії рятувальників з аналогічними подіями в Артемівську, Новобогданівці та, особливо, з подіями у зв’язку з ліквідацією наслідків аварії залізничного ешелону з фосфором, коли непрофесійні дії спричинили такий рівень паніки, що люди, які проживали за сотню кілометрів від місця аварії, кидали все й тікали. Біля станції Лозова співробітники МНС спрацювали надзвичайно професійно, оперативно і злагоджено. Тільки вдумайтесь, у ситуації, коли одночасно вибухали 60 тис. тон боєзапасів, вони досягли того, що жодна людина не те що не загинула, але й не була пораненою. Навіть постраждалих цього разу нема. А оперативно відселені 18 тис. місцевого населення теж багато про що говорять: без паніки, оперативно, організовано, без втрат. Однак непокоїть інше: події біля Лозової свідчать про те, що наша армія цілком розвалена і там немає належного порядку і дисципліни.

Валерій Дудко, голова Харківської обласної громадської організації “Асоціація політичних консультантів”:

Склад обласних підрозділів МНС у Харківській області дуже сильний. Рятівники тут, можливо, навіть вищі за класом, ніж у деяких інших областях України. Тому вони спрацювали дуже оперативно і професійно. Можливо, були якісь недоліки, але головне – що не загинули люди. Тут як на будь-якій пожежі: коли горить будинок, то важливо якомога швидше вивести всіх поза його межі. Рятівники МНС у Харківській області саме так і спрацювали – спочатку професійно потурбувалися про людей, а потім і паралельно з цим надали не менш професійної уваги іншим обставинам події. На жаль, замість того, щоб провадити системну профілактичну роботу, спрямовану на запобігання аналогічним випадкам, нинішня центральна влада використовуватиме інцидент задля своїх політичних інтересів - усунення Авакова з посади губернатора, оскільки він не пішов у Єдиний Центр. Ситуацію центральна влада використовуватиме для того, щоб замість Авакова поставити Шумілкіна, який якраз вступив до ЄЦ.

Сергій Толстов, директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень:

Ми ще не маємо достатньої інформації про ліквідацію пожежі на складах баєзапасів біля станції Лозова, але з того, що ми маємо на сьогодні, можна зробити висновки, що, власне, ліквідація пожежі ще попереду і залежить від типу і кількості вибухівки, яку там за складовано. Але є один незаперечний факт, який свідчить про зростання відповідальності та професіоналізму наших рятувальних служб, – місцеве населення було негайно евакуйоване, що, можливо, врятувало найцінніше – життя багатьох людей.

Сергій Таран, директор Міжнародного інституту демократій:

Не лише МНС, а і влада, загалом, навчилася якісніше реагувати на надзвичайні ситуації. Не останню роль в цьому відіграє політична конкуренція, турбота про власний рейтинг, який змушує політиків вчасно діяти і будь-що уникати жертв серед населення. Власне, те, що політики змагаються між собою, намагаючись якомого більше зробити для постраждалого населення і є одним з механізмів, завдяки якому громадянам краще жити за демократії, ніж за авторитарного режиму. Разом з тим, процес ліквідації надзвичайних ситуацій у нас часто супроводжується політичними спекуляціями, коли, наприклад, під час ліквідації наслідків повені на Західній Україні та пожежі біля станції Лозова рятувальники якісно виконували роботу, але політики їхню роботу оцінювали не за професійними, а за політичними критеріями. Тому аби зменшити, та запобігти ймовірними надзвичайним ситуаціям, необхідно, по-перше, чітко розмежувати повноваження державних органів влади, щоб у разі чого громадськість чітко розуміла хто за що відповідальний, а, по-друге, стабільно фінансувати довготривалі запобіжні програмами (протипаводкові заходи, утилізація застарілих боєприпасів, тощо).

Валерій Рябенко, виконавчий директор Центру «Соціовимір»:

МНС прогресує в організаційному і професійному плані. По-перше, жодна людина з моменту початку ліквідації надзвичайної ситуації у Харківській області не загинула, по-друге, оперативно евакуйовано майже два десятки тисяч місцевого населення, , а по-третє, не припинено залізничний рух у зв’язку з тимчасовим закриттям станції Лозова, де через яку проходять надважливі залізничні українські магістралі. На жаль, цей прогрес відбувається на тлі втрати належного професійного рівня і відповідальності, фактично, повного розвалу дисципліни у інших державних структурах, насамперед – у Міністерстві оборони. Для того, щоби органи влади ефективніше реагували на надзвичайні ситуації, потрібні довготривалі системні запобіжні програми, але поки влада обіймається майбутніми виборами та боротьбою всередині самої себе, такі програми втілювати надзвичайно важко, якщо, взагалі, можливо.

Сергій Тронько