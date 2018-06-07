Чиї пенсії вищі - російські чи українські?

Порівняти реальний рівень пенсій в Україні і Російській Федерації мені хотілося давно.

Листи родичів-пенсіонерів з Нижнього Новгорода, друзів батьків з Ростова-на-Дону в частині, що стосується аналізу сімейно-пенсійних бюджетів, були схожі, як брати-близнята, на скарги українських пенсіонерів на лавочках і в транспорті. «Заплатили комунальні, купили основні продукти, віддали дрібні борги і більше грошей немає, спасибі дітям, вони (на вибір): купили пральну машинку – автомат, зробили операцію, підкидають кожного місяця на ліки і т. д.» У той же час в Україні нав`язується міф про високі російські пенсії. Російське керівництво рапортує про неухильне підвищення пенсій і зростання добробуту пенсіонерів. Українське керівництво теж пенсії підвищує і теж рапортує, але чомусь в головах деяких пенсіонерів сидить переконання, що російські пенсії незіставно вищі. Це притому, що серйозні аналітики як у Росії, так і в Україні взагалі налаштовані вкрай песимістично в цьому плані, констатують відсутність пенсійної реформи і прогнозують, що через п`ятнадцять-двадцять років бюджети країн «розорять» армії пенсіонерів, що ростуть. Чия пенсійна реформа йде швидше, це тема взагалі для окремої розмови.

Ми спробували розібратися, на що сьогодні вистачає пенсії пенсіонерам Росії і України.

Часто для оцінки матеріального благополуччя використовується наступний показник: яку кількість грошей сім`я витрачає на харчування. За даними російського соціологічного центру «Левада-Центр», 42 відсотки сімей пенсіонерів в Росії майже всі гроші витрачають на харчування. А згідно моніторингу вітчизняного Інституту соціології, проведеного в квітні цього року за програмою Наталії Паніної (обидва центри надали дані на прохання УНІАН), в Україні 51 відсоток сімей пенсіонерів витрачають майже всі гроші на харчування. Ми програємо дев`ять відсотків, але це ще не достатня підстава говорити про нечуваний розмір російської пенсії.

Також в коментарі, наданому для УНІАН експертом «Левада-центра» Наталією Бондаренко, сказано наступне:

«Хоча за останні роки очевидні поліпшення, але і зараз споживчі можливості сімей, де годувальником є пенсіонер(и), набагато нижчі, ніж у більшості сімей в Росії. В середньому по Росії 57% вважають, що як мінімум «нагодовані, одягнені, взуті» і можуть придбати предмети першої необхідності, серед сімей, де основним доходом є пенсія/пенсії, частка таких становить лише 30%.

Значна частина витрат в сім`ях пенсіонерів, крім витрат на харчування, становлять обов`язкові платежі (і частка цих витрат за останні роки росте, можливо, швидше, ніж для середньоєвропейської сім`ї).

І той позитивний результат за останні декілька років, що сім`ї можуть більше витрачати на інші придбання, крім покупок продуктів харчування, дещо «з`їдається» зростанням витрат на обов`язкові платежі по житлово-комунальних послугах. Також особливістю таких сімей є і те, що тут вимушені більше витрачати на лікування, придбання ліків (набагато частіше відмовляючись від інших витрат).

Підбиваючи підсумок, – говорить Наталія Бондаренко, – хотілося б навести деякі цифри, які самі говорять за себе. У червні 2008 року в ході опитування серед сімей пенсіонерів на запитання: «Чи вистачає вам зараз ваших нинішніх доходів, щоб прогодувати себе, свою сім`ю?» частіше відповідали негативно (63% сімей відповіли «ні»), і лише 31% відповіли, що «на життя» вистачає.

При цьому, згідно з даними моніторингу нашого Інституту соціології, 32,9% пенсіонерів відповіли, що на проживання в цілому вистачає».

Загалом, твердження про великі російські пенсії є пропагандистською вигадкою.

Російські пенсії в перерахунку на долари були в кілька разів вищими, ніж в Україні, років 15 тому, а саме – в 1994 році. Тоді середня пенсія в Україні не перевищувала 10–12 доларів, тоді як російські пенсіонери одержували майже втричі більше – близько 35–40 доларів в місяць. Зараз доларовий еквівалент середніх пенсій в Росії, Казахстані і Україні фактично збігається. Рівність пенсій в різних за масштабах економіках пояснюється однаковим підходом до пенсійного забезпечення, яке орієнтується на величину прожиткового мінімуму.

Загалом, наші люди похилого віку однаково бідні. А пенсійні системи Росії і України хворі. Тому українським любителям російської карти не варто користуватися аргументом російських пенсій, а спільно з російськими експертами подумати про шляхи реформування пенсійної системи.

Маша Міщенко