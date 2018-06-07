Віхи тижня: тривога Ющенка, помилка Януковича і шпигунські пристрасті

Політики щосили готуються до старту нового сезону: Президент намагається захопити ініціативу, спікер обіцяє ефективну роботу законодавців, а прем`єр піднімає всім настрій гумористичними номерами. Україна тим часом привертає до себе підвищену увагу країн Заходу, та й керівництво Росії не залишається осторонь.

Визнання Росією незалежності Південної Осетії і Абхазії привело до помітного пожвавлення українських політиків. Віктор Ющенко, наприклад, не тільки жорстко засудив цей крок, але і закликав замінити російських миротворців на Кавказі міжнародним контингентом. Президент збирається наступного року витратити 5 мільярдів гривень на закупівлю нової зброї для української армії. До того ж, офіційний Київ всіляко підкреслює готовність продовжувати військово-технічну співпрацю з Тбілісі, що розвивалася з середини 90-х років. На підтримку територіальної цілісності Грузії висловилася і Юлія Тимошенко, яка відзначила згодом, що не дозволить українцям брати участь у чужих конфліктах. Юлія Володимирівна демонструє стриманість на заздрість усім у зовнішньополітичних питаннях, а на випади Банкової щодо проблем внутрішньої політики і взагалі намагається відбуватися жартами. З боку це нагадує поведінку першої красуні на світському рауті, яка презирливо відшиває докучливих кавалерів.

Тільки одного разу леді Ю зрадив олімпійський спокій: прем`єр звинуватила у знищенні коаліції главу держави. Не можна сказати, що Тимошенко гостро потребує перманентних клятв вірності парламентаріїв, скоріше, для неї важливішою є свобода політичного маневру. Доля парламентської більшості тим часом турбує політиків все більше. Спікер парламенту Арсеній Яценюк обіцяє оприлюднити план порятунку коаліції, а лідер НУ-НС В’чеслав Кириленко анонсував непросту розмову з представниками БЮТ про виконання коаліційної угоди. У Конституційному Суді поки не можуть внести ясність у питання функціонування парламентської більшості. Не виключено, що якийсь час учасникам політичного процесу доведеться використовувати формулу Ющенка: життєздатність коаліції визначається результативними голосуваннями.

Асиметрично відреагував на звинувачення Юлії Тимошенко в змові з Кремлем Віктор Янукович. Лідер Партії регіонів відчув, що його обійшли на повороті, і рішуче встав у куцу шеренгу політичних суб`єктів, які підтримали Кремль у визнанні незалежності Південної Осетії і Абхазії. Головного опозиціонера був змушений навіть обсмикнути український МЗС. Віктор Федорович і раніше не відзначався політичною граціозністю, але цього разу допустив прикрий промах, поспішивши розписатися в лояльності Москві і подарувавши опонентам набір готових звинувачень на свою адресу.

Втім, шеф британського зовнішньополітичного відомства Девід Мілібенд не відмінив зустріч з Януковичем, хоча той не став основним київським співбесідником гостя з туманного альбіону. Лондон узяв на себе ініціативу щодо збивання докупи ситуативної коаліції, направленої на заборону агресивних дій Росії. У Західній Європі серйозно стурбовані тим, що відбувається на Кавказі, але поки не можуть виробити єдину політичну лінію. Україна продовжує залишатися «нічийною територією», на якій як і раніше працює принцип «два українці - три гетьмани». Бальзамом на скрипучий механізм вітчизняної євроатлантичної інтеграції пролилася заява німецького канцлера Ангели Меркель, яка визнала необхідність приєднання Грузії і України до ПДЧ. Правда, до грудня, коли міністри закордонних справ Альянсу зберуться для ухвалення відповідного рішення, ще чимало часу.

Розслаблятися не варто, адже окрім рафінованих західних дипломатів є простак Юрій Лужков, який запросто закликає переписати російсько-український договір. «Геополітик у кепці» викидає в інформаційний простір ідеї, що надихають, як мінімум, частину російської еліти. Тому нашим властям добре було б зосередитися на недопущенні провокацій у Криму, який Росія відверто називає зоною своїх пріоритетних інтересів. Ці кроки виглядають куди актуальніше за шпигунські пристрасті для внутрішнього споживання, які розігрують представники українських спецслужб, що рівняються на Банкову і Кабмін .

Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк сповнений рішучості забезпечити індивідуальне голосування кожного парламентарія в оновленій сесійній залі. Чи то вирішив додати жару до очікувано гарячої політичної осені, чи то вирішив примусити зважати на себе фаворитів президентських перегонів. Мабуть, спікер вважає, що в законодавчому органі все ще можна обійтися зміною декорацій, а не ротацією трупи вітчизняного політичного театру. Шкода, що більшість народних обранців не поділяють ентузіазм Арсенія Петровича і готові увійти в клінч буквально з першого дня відновлення роботи Верховної Ради в сесійному режимі.

Обговорення конфлікту на Кавказі легко перетворить депутатський корпус на натовп збуджених ситуацією політиків, для яких не залишиться стримуючих чинників. Слуги народу, які повернулись після доброї відпустки, вже розписали головні сутички: внесення змін до Конституції, бюджетний процес, функціонування коаліції. Робота на благо країни і її громадян в списку пріоритетів не значиться.

Євген Магда