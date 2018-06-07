Що буде з Богатирьовою, або Чи здогадувався Ахметов про такий рівень демократії в ПР?

Як повідомляв УНІАН, політрада Партії регіонів виключила Секретаря Ради нацбезпеки й оборони України Раїсу БОГАТИРЬОВУ з партії. Р.БОГАТИРЬОВА також виведена зі складу політради ПР.

Це рішення керівництва ПР коментують провідні політологи.

Віктор Небоженко, керівник соціальної служби «Український барометр»:

ПАРТІЯ РЕГІОНІВ МАЄ ВИЗНАЧИТИСЯ, ЧИ ВОНА НАЦІОНАЛЬНА СИЛА, ЧИ ЕМІГРАНТИ У ВЛАСНІЙ КРАЇНІ

Висловлювання Раїси Богатирьової – це тільки привід для її виключення. Є інші причини… Партія регіонів переживає важкий період: їй зараз потрібно вирішити, чи є вона цілком проросійською силою, чи представляє вона українські інтереси.

Гадаю, що виключення Богатирьової матиме великі наслідки для партії. Можливий навіть розкол Партії регіонів.

На мою думку, Ахметов зі здивуванням сприйняв цю подію. Як на мене, він не очікував такого рівня демократії всередині партії.

У будь-якому випадку це цілком мужня поведінка Богатирьової. Дуже дивно, що саме жінка зважилася на відкритий конфлікт з Януковичем. А політики-чоловіки Партії регіонів бунтують - тільки дуже тихо, за зачиненими дверима. Єдиний, хто зважився на незалежну і проукраїнську політику в ПР – це Богатирьова. Усі решта розраховують, що Янукович за них все зробить.

Я не думаю, що виключення Богатирьової унеможливить у майбутньому якихось альянсів між Ющенком і Януковичем.

Гадаю, що контакти між Ющенком як Президентом і Януковичем як головою опозиції, особливо, щодо енергійної діяльності прем’єр-міністра Тимошенко, якій дуже важливо не допустити зближення Президента з опозицією, точно не погіршаться.

Звичайно, образливо самій Богатирьовій, яка кілька місяців буде змушена бути наодинці. Проте повторюю, лише кілька місяців.

А далі події розвиватимуться більш цікавіше, ніж ми можемо передбачити. Центр журналістської уваги переміститься саме на те, що ми зараз називаємо «Партією регіонів».

Насправді тут не питання в Богатирьовій… Партія регіонів не має власного національного курсу, водночас володіє двадцятьма процентами електорату, а так довго не буває. Потрібно чітко визначитися: ви - національні політики, чи емігранти у власній країні. Тому ми швидко побачимо й інших політиків, які, можливо не стануть поряд з Богатирьовою, проте гребтимуть в іншу сторону від Януковича.

Андрій Єрмолаєв, директор Центру соціальних досліджень «Софія»:

ПОЗИЦІЯ БОГАТИРЬОВОЇ Є ПЕВНИМ ВІДДЗЕРКАЛЕННЯМ КОМАНДНОЇ ПОЗИЦІЇ ЮЩЕНКА

Безсумнівно, що пані Богатирьова висловилася невипадково і більше того, її цитати, які зараз з’явилися в інтернет-виданнях, свідчать про те, що це справді позиція Раїси Богатирьової, яка починає тлумачити Росію, як супротивника, оскільки розгляд питання і сама постановка питання про можливі агресії з боку Росії перекреслюють тлумачення Росії як стратегічного партнера України. Тим більше це дивно чути від політика, який позиціонувався толерантним до Росії, як прибічник співпраці з нею і так далі. Тому, гадаю, позиція пані Богатирьової є певним віддзеркаленням командної позиції пана Ющенка і більше притаманна політсилам, які орієнтовані на євроатлантичну політику Ющенка, але ніяк не пов’язана з Партією регіонів.

Чому ж все-таки пані Богатирьова це все висловила? Як на мене, вона розраховує, точніше розраховувала, на певні внутрішні протиріччя у ПР. Зрозуміло, що як і більшість великих партій, які не обмежуються диваном, ПР внутрішньо багатофракційна: є своє радикальне крило, ліберальне, проросійське, прагматичне і так далі. Тобто це є нормою для сучасної партії, оскільки внутрішньопартійна фракційність відображає дискусію навколо пріоритетів , певних ідеологічних моментів… Це не означає, що партія в кризі, це означає, що в партії відбувається постійний, змістовний політичний діалог. Але час від часу у великих партіях розігрується карта такої зміни лідерства, розколу, оскільки гра на протиріччях може дати певний бонус новим лідерам. Гадаю, Богатирьова на це розраховувала, але отримала відсіч. За її виключення проголосували фактично усі присутні.

Зараз лунають заяви на її підтримку… Як на мене, ці заяви дивні, тому що питання не в особистості Раїси Богатирьової і не в особистих стосунках з нею, у неї доктринальна позиція, яка розходиться з позицією ПР.

Якщо зараз у неї з’являться, умовно кажучи, друзі, товариші, то це означатиме тільки одне – ці друзі застосовують подвійні стандарти або просто недооцінюють ситуацію.

На мій погляд, Богатирьова не зможе повернутися до ПР, вона не отримає підтримки в партії. Швидше за все, Богатирьова залишиться в номенклатурній касеті Ющенка. Вона вигідна команді Ющенка. Її можуть використовувати, умовно, як символ представництва східної еліти, як своєрідного героя команди Ющенка на Сході, якого впізнають, якому довіряють і так далі.

Проте я сумніваюся в можливостях самостійної гри Раїси Богатирьової у політиці. Вона втратила шанси на утвердження одного з лідерів ПР, також не бачу шансів на її повернення.

Крім того, у Богатирьової є впливові товариші з потужних бізнесових кіл, маю на увазі команду Ахметова. Гадаю, що вона зберігатиме стосунки з цією командою як дипломат, який забезпечує комунікації президентської команди і бізнесової команди Ахметова.

У мене немає ексклюзивної інформації, як виключення Богатирьової сприйняв Ахметов, але той факт, що є рішення легітимного органу партії, свідчить про те, що команда Ахметова або не стала наполягати на іншій позиції, або не мала впливу на це рішення.

Кость Бондаренко, директор інститут Горшеніна:

ВИКЛЮЧЕННЯ БОГАТИРЬОВОЇ – ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ДРЕЙФУ АХМЕТОВА У ТАБІР ЮЩЕНКА

Інших причин для звільнення Богатирьової немає. Просто Партія регіонів перестала бути монолітною і, відповідно, у боротьбі за те, хто ж має бути лідером партії і в боротьбі за те, яка ж із груп впливу має бути домінуючою у ПР, перемогла група Януковича. Гадаю, що у даній ситуації створюються передумови для поступового дрейфу команди Ахметова, до якої належить і Раїса Богатирьова, у президентський табір і відхід від Партії регіонів.

Гадаю, що Ахметов чудово знав, що її буде виключено. Просто Ахметов на сьогоднішній день чудово розуміє, що у його подальшому бізнес-функціонуванні Віктор Ющенко буде вигідніший, ніж Віктор Янукович.

Янукович зробив свою справу для Ахметова – вивів його на загальноукраїнський рівень. Тепер Ахметов сподівається, що Віктор Ющенко виведе його на загальноєвропейський рівень.

Чи говорить виключення Богатирьової про кризу в партії? Звісно, що так. Криза в партії існує давно. Виключення Богатирьової – це лише завершення того процесу, який почався ще в 2006 році, після приходу Януковича на посаду прем’єр-міністра.

Навряд чи Янукович у майбутньому може бути членом команди Ющенка, а Ахметов і його команда – можуть.

Опитувала Ксеня Лесів