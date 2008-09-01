Богатирьова: позиція Януковича щодо Грузії є одноосібною

Секретар РНБО Раїса Богатирьова заявила, що під час візиту до України віце-президента США Діка Чейні, що відбудеться наступного тижня, Україна надасть чіткий сигнал щодо підтримки територіальної цілісності Грузії.

Про це Богатирьова заявила у Вашингтоні на зустрічі з американськими інвесторами.

Секретар РНБО високо оцінила дії президента під час подій на Кавказі.

"Україна має лідера, який здатний ухвалювати необхідні кроки для захисту своєї національної безпеки," - підкреслила вона.

Богатирьова також наголосила, що позиція лідера Партії Регіонів Віктора Януковича щодо визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії є одноосібною і не є колективним рішенням партії, яке може бути іншим.

Вона також висловила сподівання, що саміт Євросоюзу з грузинського питання, який відбудеться 1 вересня, допоможе владнати ситуацію на Кавказі.

Раїса Богатирьова твердить, що події на Кавказі вплинули на рішення українців стати членом НАТО.

"Треба голосно сказати не тільки про важливість, а про небезпечність ненадання Україні Плану дій з членства в НАТО", - заявила секретар РНБО.

Пані Богатирьова також наголосила, що перебуваня Чорноморського флоту на території України визначатиметься базовою угодою з цього приводу, яка передбачає присутність флоту до 2017 року.

Тим часом деякі американські інвестори висловили занепокоєння щодо можливих змін в економіці України після подій на Кавказі, зокрема, в енергетичній галузі. Як кажуть експерти, Грузія має стратегічну важливість, коли йдеться про формування цін на енергоносіі у світі. До того ж Грузією проходить нафтогін Баку-Тбілісі-Джейхан.

Богатирьова також пообіцяла всіляко допомогти у вирішення проблем деяких американських компаній, які працюють в Україні.

Раїса Богатирьова перебувала з візитом у Сполучених Штатах з 24-30 серпня, де брала участь у конвенції Демократичної партії США та Міжнародному Форумі лідерів, які проходили в Денвері. Вона провела багато зустрічей з американськими посадовцями та бізнесменами та зустрілась з представниками української громади.

Бі-Бі-Сі