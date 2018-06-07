Карфаген для Тимошенко

“Карфаген має бути зруйнований!” – повторював у кожному своєму виступі римський полководець і політичний діяч Катон Старший. “Тимошенко – наш Президент!” – поки що шепочучи, але все голосніше вимовляють тисячі прихильників лідерки БЮТ. Але навіть за нинішнього високого рейтинга Юлії Володимирівні зайняти президентське крісло буде не простіше, ніж римлянам розбити армію полководця Ганібала і зруйнувати Карфаген.

27 серпня прем`єр-міністр України звинуватила Президента країни в розвалі демократичної коаліції, пообіцявши берегти її до останнього. Ціну прем`єрської «бережливості» країна дізналася буквально через тиждень, але про це трохи нижче. Хоча це був не перший епізод протистояння героїв Майдану, так прямолінійно Юлія Володимирівна про дії Віктора Андрійовича раніше не висловлювалася, пускаючи критичні стріли виключно на адресу його підлеглих. Цей сплеск прем`єрського гніву виглядає тим цікавішим, що після повернення зі своєї таємничої відпустки Тимошенко вважає за краще відбуватися жартами у відповідь на звинувачення Банкової.

Втім, перебування лідера БЮТ в прем`єрському кріслі так і не стало тріумфом політичної волі і економічної думки, скоріше Юлії Володимирівні довелося виступити в ролі брандмейстера на гасінні пожеж в національній економіці. Співвітчизники, які отримали «Юліну тисячу», давно її проїли, а ті, до кого вона не дійшла, навряд чи стануть електоральним резервом «сердечників». Як виявилось, успіхи економічних ініціатив Тимошенко можливі виключно в тепличних умовах, забезпечити які в нинішній Україні під силу хіба що Золотій Рибці. Протягнути через парламент бюджет свого розсуду леді Ю не змогла, а переможні реляції щодо високого урожаю зернових нівелюються низькими закупівельними цінами на зерно. Тимошенко так і не зуміла позбавитися якогось роздвоєння свідомості: вона одночасно хоче бути і лібералом-ринковиком, і опікати соціально незаможних.

Влітку 2008-го Юлія Володимирівна розраховувала підготуватися до старту власної президентської кампанії. Небажання прем`єра знову бути другим номером і «підсаджувати» політичного партнера в президентське крісло є очевидним, хоч і не озвучувалося. Чималий рейтинг лідера БЮТ дратує Банкову і примушує Януковича стрімголов шукати в Кремлі підтримки. Проте повінь Західній Україні і конфлікт між Грузією і Росією не дозволив бютівцям розвернути наступальні порядки за власним сценарієм. Не варто, втім, забувати, що Тимошенко має в своєму розпорядженні чималий вплив на Центрвиборчком і судову систему.

Розклад політичних сил в парламенті не дозволяє прем`єрові розраховувати на підтримку економічних ініціатив Кабінету Міністрів. Навіть обіцяний бюджетний дуплет (доопрацювання бюджету-2008 і боротьба за головний фінансовий документ наступного року) може виявитися пострілом «у молоко». Тому уряд буде і надалі щедро роздавати обіцянки, відмовляючись від їх виконання «з об`єктивних причин і форс-мажорних обставин». Пасивність Конституційного Суду, який ще не визначився щодо конституційності існування коаліції, розв`язує Тимошенко руки. Вона одержала непоганий привід хряснути дверима прем`єрського кабінету і піти на позачергові вибори. Нагадаємо, що на найвищу орбіту Тимошенко виходила з опозиційного стартового столу.

Проте не поспішатимемо віддавати Тимошенко пальму першості без боротьби. По-перше, її ймовірний прихід до влади хвилює багатьох представників великого бізнесу, не зацікавлених у відновленні сильного президентського впливу. Мало хто сумнівається, що президент Тимошенко залишиться в прокрустовому ложі нинішніх повноважень глава держави. І усвідомлення цього породжує опір багатьох сильних світу цього обранню Юлії Володимирівни главою держави. По-друге, в бютівській команді існує ряд серйозних проблем, здатних виплисти в найбільш невідповідний момент. Серед них - критична залежність її учасників від рейтингу лідера, безперервна і виснажлива боротьба за роль фаворита Юлії Володимирівни, невдоволення власним місцем у табелі про ранги. Всупереч наявності багатьох зоряних імен, команда Тимошенко не зуміла забезпечити для неї стартові преференції, які знімають питання про особу Президента-2010. Досі невідомо, які висновки зробили в бютівській команді з поразки Олександра Турчинова на київських виборах. Тимошенко відверто пощастило, що її опонентами є безпорадний в опозиційному статусі Янукович і Ющенко, який розбазарює свій рейтинг - інші супротивники використовували б промахи прем`єра куди ефективніше.

Організована 2 вересня у Верховній Раді асиметрична відповідь на звинувачення президентського Секретаріату в державній зраді, певно, є предметом гордості Тимошенко. Їй вдалося вбити кількох зайців. По-перше, Юлія Володимирівна зайвий раз продемонструвала, що альянс БЮТ, Партії регіонів і КПУ не просто можливий, але є ефективним засобом вирішення тактичних задач. По-друге, спровокувала НУ-НС на вихід з демократичної коаліції, а сама традиційно зберегла чистий одяг. Незіставні рейтинги довіри лідерів «Нашої України» і БЮТ дозволяють вважати, що майбутні виборці скоріше повірять прем`єрові, ніж її критикам. По-третє, практично нейтралізований Арсеній Яценюк, який так і не ризикнув продемонструвати «сердечність», якої від нього чекали. По-четверте, БЮТ так і не дозволив парламенту прийняти заяву по Грузії, в якій були б критичні випади на адресу Росії. Приємною для самолюбства Юлії Володимирівни стала публічна клятва у вірності «Народної самооборони», яка вирішила і далі узгоджувати свої дії з БЮТ.

Подальший розвиток подій - питання політичної тактики. Навряд чи БЮТ ризикне створювати коаліцію з Партією регіонів, занурюючись в економічні проблеми. Після нового політичного успіху у Тимошенко висока спокуса почати власну електоральну гру. І залишати у своєму тилу Віктора Ющенка з мінімально значущим рейтингом лідер БЮТ не ризикне. Максимум, на який може розраховувати Президент - почесна капітуляція, інакше жодних гарантій комфортного життя після політичної смерті. Нічого особистого, просто «Карфаген має бути зруйнований!»

Євген Магда