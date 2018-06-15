Репортаж з похорону коаліції

А Яценюк, гарний, правда? Такий собі автономний і самодостатній, зробив повідомлення щодо порядку денного, сказав, що дотримається процедури і дасть слово лідерам фракцій, і одразу оголосив: панове, з глибоким жалем для себе і до великої радості тих, хто цього чекав, повідомляю, що демократична коаліція припинила своє існування. Якщо у вас є кандидатура нового спікера, very welcome – я не заперечую, готовий скласти повноваження, подавайте свого кандидата. Пам`ятається, свого часу навіть нелюбий усім Віктор Медведчук у момент відставки з посади віце-спікера негайно пішов з президії - це виглядало ефектно і викликало пошану. Публічне «нечіпляння» за крісло і готовність гордо піти здатні поселити в серцях виборців найніжніші відчуття (щоправда, не дуже надовго). Забігаючи наперед, скажемо, що говорити про відставку Яценюка зарано, лідери фракцій попросили його залишитися. Поки що.

Вирішила послухати виступи лідерів фракцій. Віктор Федорович Янукович (він, кажуть, психологічно і політично цілком готовий виступити наступником Яценюка, якщо більшість з БЮТ буде створена) продовжує вдосконалюватися в риториці. «Віз демократичної коаліції приїхав. Життя підтвердило правильність наших застережень: помаранчеві лідери тільки використовують громадян для того, щоб добитися своїх цілей. Вони розбазарили ліміт народної довіри і зникли, як роса на сонці».

В`ячеслав Кириленко, лідер «Нашої України – Народної Самоборони», слушно нагадав Юлії Володимирівні, скільки його фракція доклала зусиль для створення і утримання цієї коаліції, ще нагадав про сумнівні голосування БЮТ з Партією Регіонів щодо тендерної палати, нечіткість позиції зодо НАТО, опір реформам Вакарчука. Кириленко звинуватив БЮТ у змові з Регіонами, яка стала очевидною після голосування 2 вересня, і пообіцяв, що його фракція стоятиме на позиціях захисту національних цінностей.

Іван Кириленко, лідер, фракції БЮТ знайшов фразу, що характеризує співпрацю фракції з Регіонами. Це називається «Діловий стиль». Дотримуватися цього стилю БЮТ планує й надалі.

Депутати почали помалу вибиратися в кулуари. Вони щосили сперечалися на тему, з якого числа можна починати відлік до дострокових виборів: з 2-го вересня, коли «Наша Україна» вийшла з коаліції, з 13-го, коли закінчився офіційний термін для можливості її склеїти, або сьогодні, коли Яценюк оголосив це офіційно.

Парламентарії озвучують три загалом відомі сценарії: ймовірність коаліції за участю трьох учасників НУ-НС, БЮТ і блок Литвина; коаліція БЮТ і Партії Регіонів; і дострокові вибори. І треба визнати, що другий обговорюється найактивніше. Регіонали майже офіційно оголосили, що відсьогодні у них починають працювати переговорні групи всіх з усіма. (При цьому, не уточнивши, хто саме за яку ділянку відповідатиме). Тільки одна регіоналка Інна Богословська сказала, що про союз з БЮТ може йтися тільки якщо будуть узгоджені основні програмні принципи, а це і друга державна мова, і нейтральний статус України».

Чи згодні члени фракції Партії Регіонів увійти до коаліції з БЮТ, залишивши на потім питання двомовності і позаблокового статусу України?

Один з історичних батьків фракції Регіонів Борис Колесников в коментарі УНІАН підтвердив, що переговори фракція готова вести з усіма, і «обговорювати весь спектр проблем, їх програмні обіцянки, наші обіцянки».

- Чи можливе таке, що коаліція Партії Регіонів з БЮТ буде створена, а процес внесення змін до Конституції припинений? – уточнили ми. (Відомо, що позаблоковість і двомовність містилися в проекті Конституції Партії регіонів).

- Все можливо, зараз нічого неможливого немає, - відповів Борис Вікторович.

Те саме повторив ще один спікер регіоналів Ярослав Сухий. «Якщо партія Регіонів вестиме переговори з БЮТом, з Литвиним, то буде підписано коаліційну угоду. І ми готові відкласти «дражливі» питання. Це питання, які розколюють Україну, сприймаються суспільством неоднозначно, і які з маніакальною упертістю вносить до залу Ющенко. Нам необхідно провести реформу органів місцевого самоврядування, гуманітарні права і свободи людей, ряд ідеологічних засад. І знаєте, жоден виборець Запорізького краю не дав мені такого права – блокуватися з нашистами», - палко висловив свої пристрасті Ярослав Михайлович.

Чи хочуть великі бізнесмени, основні спонсори виборчих кампаній, проведення дострокових виборів?

Однозначно, поки не хочуть. Принаймні, кажуть, що не хочуть. (Це катастрофа для країни, народ втомився від виборів тощо). Але ситуація може змінитися. Це бажання залежатиме від коливання рейтингів електоральних симпатій до партій.

Чи всі члени фракції Регіонів готові піти в коаліцію з БЮТ, поцікавилися ми у члена фракції Регіонів Ірини Акимової.

- Ситуація складна, - поділилася з нами депутат «ахметівського крила». - Розвал коаліції поставив країну перед вибором: нова коаліція чи нові вибори. Зрозуміло, що дострокові вибори не потрібні. Населення втомлене від цього з`ясування відносин. Але ми виборів не боїмося. Що стосується коаліції з БЮТ, я поки утримаюся від коментарів, це процес складний, тривають політичні консультації і думаю, що швидке все з`ясується.

- Чи правда, що Ринат Леонідович готовий виділити кошти під проект Яценюка?

- Це питання до Рината Леонідовича, - ухилилася Ірина Михайлівна. - Чутки небезпечні, вони спотворюють картину, яка може виглядати по-різному.

- А якщо коаліція з БЮТ буде створена, то ви готові перейти до канцлерської моделі?

- На сьогоднішній день я не бачу передумов для скасування посади Президента. Президентська позиція Україні потрібна, хоч і чіткий розподіл повноважень теж потрібний. Президент - важлива частина в системі заборон і противаг, - поділилася Ірина Акимова. - Більшість людей у фракції розуміють, що президентська позиція на сьогодні важлива, питання тільки про те, які повноваження повинні залишатися в офісі президента і який механізм їх реалізації.

- Наскільки серйозні спільні наміри БЮТ і Партії Регіонів провести за дві наступні сесії проект змін до Конституції? І чи готовий БЮТ відмовчуватися з питань другої державної і НАТО, якщо Партія Регіонів погодитися скласти вам компанію щодо більшості в Раді? – запитали ми у члена БЮТ Віталія Писаренка.

- Ми шукаємо теми, які об`єднували б парламент, - сказав Валерій Писаренко. - Ми повинні будувати коаліцію на ідеях, які б об`єднували. НАТО і російська мова – роз`єднують, ці теми тільки прискорять дострокові вибори. Нас може об`єднати ідея, наприклад, конституційної реформи. Крім того, якщо ми зійдемося щодо пунктів податкової реформи, органів місцевого самоврядування, то тоді можна говорити про успішність переговорів. Ми готові НАТО і російську мову вивести за дужки.

- А якою ви бачите долю президентської посади?

- Ми готові виносити це питання на референдум.

- Гаразд. Але якщо президентська посада залишається в новій Конституції, то який сенс у спільній коаліції, якщо із зими розгорнеться передвиборна кампанія, адже тоді Тимошенко і Янукович ідуть на вибори і починають конкурувати? – продовжили ми запитання.

- Ми поки що в робочій групі сходимося, що посада Президента повинна залишитися. Ми повинні захистити Президента від можливості зловживати повноваженнями. 70 відсотків людей вважають, що Ющенко не повинен балотуватися на другий термін. Лідером залишається Тимошенко. Ну а якщо гіпотетично складеться коаліція БЮТ і ПР, то тоді я думаю, що Тимошенко і Янукович повинні припинити бути конкурентами, і вони повинні домовитися на благо народу. Хтось з них повинен іти на вибори, хтось залишитися управляти економікою.

Нашоукраїнці в кулуарах ходять з гордо піднесеною головою, дивляться в очі, ні від кого не ховаються. Все ж таки чисте сумління, хоч і в окремо взятій ситуації – непогане відчуття. “Коли що, йдемо на вибори, і вже ніяких блоків, годі. Опозиція – це простіше, хоча нам шкода цієї коаліції”, - доводилося чути від нашоукраїнців.

- Скажіть, - звернулася я до народного депутата від Нашої України Андрія Парубія, - кажу, що, попри мовчання біло-серцевих щодо конфлікту в Грузії та їх голосування з регіоналами, рейтинги БЮТ навіть не ворухнулися, і нібито навіть є зони зростання. Ви згодні з цим?

- Ні. У нас у Львові працює соціологічна група, яка проводить не дослідження, а проводить уточнення проведених досліджень, є така методика. На Західній Україні є регіони, де можна говорити не про падіння, а про обвали рейтингу БЮТ. Я не хочу називати цифри, щоб не профанувати, але незабаром ми зробимо повноцінне дослідження. Було б смішно, знаючи львів`ян, для яких державність завжди була важливіша за соціально-економічні питання вірити, що вони залишаться байдужими. Очевидно, що під час конфлікту в Грузії вони об`єдналися навколо Президента, а вчорашні прихильники БЮТ сьогодні концентруватимуться навколо Нашої України. Несумісна з державністю позиція БЮТ щодо Грузії для львів`ян стала шоковуючою і навіть відштовхуючою. Я бачив нещодавно соціологічні дані Інституту стратегічних досліджень, і цифра для партії Наша Україна там значилася вісім відсотків. І я думаю, що це відсоток за рахунок Заходу України. Це тільки початок. Тенденція виявляється за два тижні після подій, виборцеві потрібні два тижні для осмислення ситуації. Але у мене немає сумнівів, що Наша Україна за рівнем довіри на Тернопільщині, Івано-Франківщині та Львівщині поверне собі передові позиції.

Маша Міщенко