Українська політика: все, як у "Хрещеному батькові"
Те, що відбувається у Верховній Раді, нагадує зібрання керівників п`яти мафіозних сімей, які в постійному режимі вирішують, бути чи не бути переділу сфер... Голлівудський слід
Аналіз того, що відбувається в Україні в останні тижні, мимоволі примушує замислитися про те, де і ким був написаний сценарій розвитку подій. Йдеться не про горезвісну «руку Москви» - це призвичаєне звинувачення стало для української еліти зручним поясненням власної безпорадності кілька століть тому. Не залишає відчуття, що автори вітчизняної політичної кризи надивилися голлівудської кінопродукції.
|Бонні і Клайд
Рейтинг Віктора Ющенка за останні тижні перетворився на жахливу Мумію, воскресити яку можна тільки жертвопринесеннями. Як показує розвиток подій, націонал-демократи – вірні президентські соратники – таку казку робити бувальщиною не хочуть. Залишається тільки йти на подальше загострення. Схоже, на Банковій серйозно вирішили розіграти сценарій падіння акцій влади і створення атмосфери взаємного недовір`я. Нинішній стан відносин між будь-якими – формальними і ситуативними – союзниками чудово цю тезу підтверджує. Один одному вірять тільки ті, у кого вже не залишається іншого виходу. Підозрілість і очікування «кидка» поширюються Печерськими пагорбами з такою швидкістю, немов у центрі української столиці блукає армія недовірливих зомбі, перетворюючи на собі подібних кожного стрічного лише одним укусом. Мабуть, ініціатори зриву всієї країни в штопор кризи серйозно вважають, що ситуацію можна довести до такого стану, коли Віктор Андрійович зможе виїхати на відкритому лімузині останньої моделі (ДУСя поклопоче) і закликати свій народ рушати до нових вершин.
На Банковій немов забули, що її головний ворог Юлія Тимошенко має в своєму розпорядженні не тільки чарівну косу, а й срібні кулі вигостреного популізму, здатні вразити практично будь-якого супротивника. Можна тільки позаздрити вмінню прем`єра в найгостріший момент кидатися вглиб народних мас, проводити пару місяців у виснажливій виборчій кампанії, обіцяти часто, натхненно і з розмахом – і заслужено пити келих шампанського за свою перемогу. Гра в дострокові вибори для Тимошенко перетворилася на звичний механізм, майстер-клас з практичного використання популізму. Ще дві-три виборчі кампанії, і Юлію Володимирівну можна буде включати до лику святих від політики за вміння проводити під покровом чарівної коси до парламенту практично будь-якого свого прихильника. Але при цьому, як і будь-яка успішна людина, лідер «сердечників» перетворилася на заручницю власних перемог, рабиню свого образу. Юлії Володимирівні просто не можна зупинятися – народ не зрозуміє, а опоненти миттєво спробують зжерти.
Якщо продовжувати голлівудську тему, то Віктор Янукович неабияк нагадує героя Арнольда Шварцнеггера з «Червоної спеки» - одного з перших американських бойовиків, де радянський міліціонер виступав як позитивний герой. Він вже «за наших», але ще нісенітний у діях і неповороткий. У нашому випадку помітні болісні краяння Януковича на тему, ким бути – прем`єром чи президентом, якщо нормальним лідером опозиції стати не вдалося. Головному регіоналові треба визначитися з метою, якої він прагне, а вже потім вибирати собі партнерів. Втім, і Тимошенко, і Янукович переконливо копіюють Ющенка в політичній нерозбірливості, доводячи, що гасло «Мета виправдовує засоби» поділяють не тільки єзуїти.
За таких умов президентська команда набагато більше має бути зацікавлена в затягуванні ситуації, а не спробах вирішити її екстремальними умовами проведення дострокових виборів. Голосування за новий склад парламенту в останній тиждень грудня при нинішньому розкладі сил – це справжня п`яна бійка в ковбойському салуні, результат якої не можуть виписати самі сценаристи. Горезвісний адміністративний ресурс у руках соратників Ющенка більше нагадує Кінг-Конга – величезну силу, якою треба вміло користуватися. Але це вміння, якщо судити з електоральних успіхів Віктора Андрійовича та його союзників, або приховане до кращих часів, або залишається таємницею за сімома печатками.
За всієї загальновідомої схильності президента до появи на публіці в армійській формі (ця слабкість знайома громадянам багатьох країн світу) серйозно побоюватися силового сценарію не варто. Схоже, українська армія і спецслужби настільки деморалізовані тим, що відбувається в країні, що ніхто з генералів не ризикне виконати формально законний, але сумнівний наказ. Це вже не Голлівуд, це наші, українські реалії.
Доводиться констатувати, що буквально за чотири роки Україна перетворилася з держави, в якій відбулася масштабна і безкровна помаранчева революція, на «хвору людину Європи». Наші політичні чвари добре відомі по той бік кордону з Євросоюзом, яка більше нагадує запобіжні грати. Суперечності всередині української еліти не дозволяють вибрати вектор розвитку, а сили, витрачені на безглузду боротьбу різних партій, паралельно знищують довіру до владних інституцій в цілому.
З цієї ситуації є два виходи. Перший – за рахунок перевиконання державного бюджету цього року замовити в Голлівуді сценарій красивої казки, який потім прийняти за програму розвитку країни і втілювати в життя. Інший – змінити політичну еліту, усунувши від влади тих, кому не дає спокою розмір повноважень Леоніда Кучми, досягти національного консенсусу, відсунувши на другий план теми, які розривають країну, і поставивши в центр інтересів влади “саме того” маленького українця. Чомусь перший варіант здається набагато реалістичнішим.
Євген Магда