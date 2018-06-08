Репортаж з косою на шиї

Хоча політична криза в Україні триває, перші політичні дивіденди вже маємо. Юлія Тимошенко, яка обертається в міжвікторіанському просторі, підтвердила статус найбільш активного політика країни. Залишилося зовсім небагато - вийти з кризової ситуації переможцем.

Прес-конференції і брифінги прем`єра тим часом все більше перетворюються на моно-спектаклі. З металом у голосі прем`єр розставляє акценти так, неначе сама Мельпомена скромно маячить у куточку урядової прес-зали. Безапеляційними заявами на актуальні теми Юлія Володимирівна вміло приміряє на себе образ берегині вогнища демократичної коаліції, підкреслюючи, що політична сила, яку вона очолює, не залишала коаліцію (читай - не зраджувала виборців). Напевно, багатьом бютівським виборцям ця позиція до душі. До образу страждальниці за коаліцію Тимошенко дозовано і неквапом додає риси Немезіди, закликаючи продемонструвати список депутатів фракції НУ-НС, які проголосували за вихід з коаліції. Продовження кризи приведе до того, що лідер БЮТ почне називати імена «ворогів народу».

Поки ж головним опонентом коаліції названий Віктор Ющенко. За час спільної політичної діяльності Юлія Володимирівна непогано вивчила свого попутника, і тепер уміло ходить гострими каблучками по хворих мозолях. Чого варта хоч би остання заява про рейтинг Ющенка, який можна підняти виключно домкратом. Інколи здається, що Тимошенко навмисне провокує Президента, маючи в своєму розпорядженні план дій на випадок запуску президентською командою силового сценарію розвитку подій. Не варто забувати, що політичні кризи для прем`єра схожі на живильне середовище, в якому вона бере нові сили для продовження боротьби.

Публічна критика президентських дій непогано поєднується з підривною роботою у лавах блоку «Наша Україна - Народна самооборона». Можна сказати, що як пропрезидентська політична одиниця він перестав існувати, і віднедавна глава держави може розраховувати приблизно на 40 депутатів з НСНУ, «Єдиного Центру» і Української народної партії. Решта членів НУ-НС підтримує відновлення коаліції з БЮТ на умовах лідера «сердечників». Услід за Юрієм Луценко і Давидом Жванією на пошуки прем`єрської прихильності вирушили інші політики, які ще вчора слухалися президентських закликів. Обивателя мало цікавить чисельність партій, голови яких піддають остракізму В’ячеслава Кириленка за небажання шукати спільну мову з БЮТ. Куди ефектнішим є сам факт антипрезидентського бунту. На цьому фоні зближення Віктора Ющенка з «Нашою Україною» набуває характеру рятувальної операції - гарантові Конституції довелося стримати гординю і повернутися до колишніх соратників, щоб одночасно підбадьорити їх і використвати як опору.

Як і личить порядній дамі, яка відстояла згідно з тодішнім статусом чимало годин на революційному Майдані, Юлія Володимирівна заперечує факт політичного роману з Віктором Медведчуком. Навіть навпаки - демонструє праведний гнів у відповідь на запитання про формат їх співпраці. Втім, заперечувати очевидні і відомі на Печерських пагорбах речі стає все складніше. Віктор Володимирович набуває все більш опуклих рис «сіро-серцевого кардинала», а леді Ю отримує натомість чималі зв`язки і корисні поради останнього керівника адміністрації Кучми.

У контексті ситуативного (на словах) і прагматичного по суті зближення БЮТ і Партії регіонів є цікавим один момент. Для «сердечників» південний схід країни досі залишався незвіданою електоральною територією, де навіть після появи Юлії Володимирівни в ефірі телеканалу «Україна» у футболці «Шахтаря» ловити було нічого. Але час іде, прийнято закон про підвищення престижності шахтарської праці, мова заходить про приватизацію шахт, вигідну власникам Донбасу. Це тільки здається, що Тимошенко все ще розхитує високу і глуху огорожу, яка відділяє електоральний заповідник Віктора Януковича, але ніхто не дасть гарантію, що Донбасом вже не курсують групи політичних квартир`єрів від БЮТ. Переговори з регіоналами можуть виступати в ролі прикриття для спроби організувати передвиборче агітаційне нашестя, благо Юлії Тимошенко ніколи не закидали прихильність націоналізму. І дніпропетровське походження лідера «сердечників» може дуже навіть стати в пригоді. Якщо вірити секретареві РНБО Раїсі Богатирьовій, то її виключення з Партії регіонів відбулося з подачі Тимошенко. Неважко здогадатися, що політичному обличчю Ріната Ахметова доведеться створювати власний передвиборчий проект, розмиваючи тим самим позиції регіоналів і об`єктивно граючи на руку діючому прем`єрові.

До останнього часу Юлії Володимирівні вдавалося добиватися все більших успіхів, нарощуючи парламентське представництво блоку свого імені. Схоже, невдача на столичних дострокових виборах не охолодила гарячі голови в стані БЮТ. Поінформовані джерела стверджують, що довірені особи малюють леді Ю перспективу одержати близько 40% голосів у разі проведення дострокових виборів. В українських реаліях такий результат дозволить максимально наблизитися до самостійного формування парламентської більшості. На тлі того, що президентський секретаріат зосередився на тому, щоб довести, що з Тимошенко неможливо домовитись, проведення позачергових виборів може стати меншим злом. Поки ж дозволимо собі спростувати Віктора Януковича, який заявив, що тепер без регіоналів жодна коаліція не може бути створена. Насправді коаліційне будівництво неможливе без участі БЮТ, і лідер блоку серйозно подумує про мінімізацію числа партнерів, з якими треба домовлятися.

З початку вересня Юлія Тимошенко довела, що вміє голосно і переконливо називати біле чорним, готова торпедувати позиції партнерів заради зміцнення власних позицій, не боїться входити в одну річку двічі і нестримно прагне до нарощування власних повноважень. Ці дії викликають логічні побоювання українського політикуму, який відвик за 4 роки від авторитарних тенденцій у виконанні претендента на лідерство в країні. Втіха може бути тільки в одному: важко уявити собі об`єм влади, який міг би повністю задовольнити амбіції Юлії Володимирівни.

Євген Магда