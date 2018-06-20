Віхи тижня: антикризова безпорадність, хитрощі Балоги і піке гривні
Янукович більше не в силах приховувати загостреної туги за прем`єрським портфелем... Валютні коливання здатні підсилити і без того значну апатію потенційних виборців...
Цілий тиждень парламент демонстрував нездатність взятися за розгляд антикризових законопроектів. Віктор Янукович бачить себе в прем`єрському кріслі, а Віктор Балога вирішив позначити свою значущість в очах президента. Голодомор, судячи з усього, навряд чи буде визнаний геноцидом на міжнародному рівні.
|Депутати розважаються у залі засідань ВР. Київ, 22 жовтня
Треба сказати, що кардинальних новацій в них мало, хоча прем`єр і стверджувала, що Мінфін працював, не покладаючи рук. Вже вкотре Юлія Володимирівна вирішила використати улюблену тактику: загнати в один законопроект десятки змін і поправок до різних законів, при цьому голосно апелюючи до необхідності їх ухвалення. У таких умовах тільки професіоналам під силу розібратися в усіх хитросплетіннях і витримати натиск Тимошенко, яка набила руку в популістських маневрах. Але регіонали Азаров і Янукович, нашоукраїнка Ляпіна вирішили не залишатися осторонь і запропонували власні варіанти «швидкої допомоги» для фінансової системи країни. Підсумком тижневого протистояння в сесійному залі Верховної Ради стало створення робочої групи, якій належить вибрати зі всіх проектів краще і представити як узгоджений варіант. Правда, у разі ухвалення антикризової мікстури мало хто сумнівається, що Тимошенко вміло припише собі левову частку заслуг в її розробці. Втім, сьогодні куди важливіше стримати кризу, а не рахуватися, хто більше зробив для її локалізації.
|Віктор Янукович
Президент тим часом нікому не дозволяє засумніватися у власній рішучості добитися проведення дострокових парламентських виборів. Піддавши справедливій критиці вітчизняну судову систему і дії бютівців у стінах Верховної Ради, Ющенко висловився за проведення голосування за склад нового парламенту 14 грудня. Інакше, на думку глави держави, неможливо буде ще цього року побачити новий склад законодавців і оперативно сформувати уряд. Оптимізм Віктора Андрійовича, який славиться знавцем народних традицій, чесно кажучи, вражає. Втім, фінансова криза, що поступово охоплює Україну, може скоротити і «український Рамадан».
|Віктор Балога
Минулого тижня криза показала зуби: гривня впала нижче 6 одиниць за долар, і продовжує своє піке. Національний банк упевнений, що вся справа в панічних настроях українців, але ця упевненість ані зміцнює національну валюту, ані заспокоює співгромадян, яких зовсім недавно закликали тримати заощадження в національній валюті. Валютні коливання здатні підсилити і без того значну апатію потенційних виборців. Між обранням з неодноразово обкатаної обойми політиканів і боротьбою за власний добробут більшість розсудливих українців вибере останнє.
Власне, і на міжнародній арені похвастати Україні поки нічим. Не можна ж серйозно сприймати запевнення Джорджа Буша, який залишає президентський пост, в готовності США підтримувати Україну і Грузії на шляху до НАТО. Це тільки ритуальне па у великій зовнішньополітичній грі. Навіть традиційно критично налаштований по відношенню до Росії Європарламент відмовився визнати Голодомор геноцидом, обмежившись формулюванням «злочин проти людяності» і співчуттям українцям. Схоже, офіційному Києву пора висунути нову, раціональнішу ідею для ефективної інтеграції в світову спільноту.
Євген Магда