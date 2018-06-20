Віхи тижня: антикризова безпорадність, хитрощі Балоги і піке гривні

Цілий тиждень парламент демонстрував нездатність взятися за розгляд антикризових законопроектів. Віктор Янукович бачить себе в прем`єрському кріслі, а Віктор Балога вирішив позначити свою значущість в очах президента. Голодомор, судячи з усього, навряд чи буде визнаний геноцидом на міжнародному рівні.

Прагнення численних і різномастних слуг народу не дозволити фінансовій кризі розповсюдитися на Україну виявилося масштабним блефом. Принаймні реанімований президентським указом парламент так і не зміг розглянути жодного з антикризових законопроектів. Фракція БЮТ стояла на смерть, побоюючись, що колеги під шумок ухвалять рішення про фінансування дострокових виборів, і тоді вже ніякий суд не зможе зупинити старт виборчої кампанії. Зосередившись на протидії виборам, соратники Тимошенко дозволили звернути увагу на пропозиції уряду у боротьбі з кризою.

Треба сказати, що кардинальних новацій в них мало, хоча прем`єр і стверджувала, що Мінфін працював, не покладаючи рук. Вже вкотре Юлія Володимирівна вирішила використати улюблену тактику: загнати в один законопроект десятки змін і поправок до різних законів, при цьому голосно апелюючи до необхідності їх ухвалення. У таких умовах тільки професіоналам під силу розібратися в усіх хитросплетіннях і витримати натиск Тимошенко, яка набила руку в популістських маневрах. Але регіонали Азаров і Янукович, нашоукраїнка Ляпіна вирішили не залишатися осторонь і запропонували власні варіанти «швидкої допомоги» для фінансової системи країни. Підсумком тижневого протистояння в сесійному залі Верховної Ради стало створення робочої групи, якій належить вибрати зі всіх проектів краще і представити як узгоджений варіант. Правда, у разі ухвалення антикризової мікстури мало хто сумнівається, що Тимошенко вміло припише собі левову частку заслуг в її розробці. Втім, сьогодні куди важливіше стримати кризу, а не рахуватися, хто більше зробив для її локалізації.

Тим часом Віктор Янукович більше не в силах приховувати загостреної туги за прем`єрським портфелем. Курсуючи своїм електоральним заповідником на південному сході країни, Віктор Федорович гучно закликав уряд покаятися і піти у відставку, передавши відповідальність за країну регіоналам. Навряд чи Янукович не знає, що його прем`єрство турбує Віктора Ющенка хіба трохи менше перебування в кабінеті глави уряду Юлії Тимошенко. Але чим чорт не жартує - потрібно пробувати, і Віктор Федорович настирливо вимагає урядового покаяння.

Президент тим часом нікому не дозволяє засумніватися у власній рішучості добитися проведення дострокових парламентських виборів. Піддавши справедливій критиці вітчизняну судову систему і дії бютівців у стінах Верховної Ради, Ющенко висловився за проведення голосування за склад нового парламенту 14 грудня. Інакше, на думку глави держави, неможливо буде ще цього року побачити новий склад законодавців і оперативно сформувати уряд. Оптимізм Віктора Андрійовича, який славиться знавцем народних традицій, чесно кажучи, вражає. Втім, фінансова криза, що поступово охоплює Україну, може скоротити і «український Рамадан».

Не виключено, що дещо охолодить президентський запал широко розрекламована, яка, втім, так і не відбулася відставка Віктора Балоги. Останнім аргументом Віктора Івановича, який печеться про продовження своєї кар`єри, стала заява про відставку. Інформовані джерела говорили про неї як про факт, що відбувся, але хмари над головою начальника Банкової розсіялися. Кажуть, що Балога серйозно ображений принциповістю «нашоукраїнців», які не оцінили його заслуг у боротьбі з Тимошенко і навідріз відмовилися формувати передвиборчий блок разом з «Єдиним Центром». У результаті з недавніх пір Віктора Балогу називають майстром публічного зондування відношення начальника до себе, а прихильники відміни дострокових виборів мимоволі одержали новий аргумент. Аж надто невиразними здаються шанси «єдиноцентристів» на потрапляння до парламенту сьомого скликання.

Минулого тижня криза показала зуби: гривня впала нижче 6 одиниць за долар, і продовжує своє піке. Національний банк упевнений, що вся справа в панічних настроях українців, але ця упевненість ані зміцнює національну валюту, ані заспокоює співгромадян, яких зовсім недавно закликали тримати заощадження в національній валюті. Валютні коливання здатні підсилити і без того значну апатію потенційних виборців. Між обранням з неодноразово обкатаної обойми політиканів і боротьбою за власний добробут більшість розсудливих українців вибере останнє.

Власне, і на міжнародній арені похвастати Україні поки нічим. Не можна ж серйозно сприймати запевнення Джорджа Буша, який залишає президентський пост, в готовності США підтримувати Україну і Грузії на шляху до НАТО. Це тільки ритуальне па у великій зовнішньополітичній грі. Навіть традиційно критично налаштований по відношенню до Росії Європарламент відмовився визнати Голодомор геноцидом, обмежившись формулюванням «злочин проти людяності» і співчуттям українцям. Схоже, офіційному Києву пора висунути нову, раціональнішу ідею для ефективної інтеграції в світову спільноту.

Євген Магда