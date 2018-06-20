Як я виграла гривню у Верховній Раді (репортаж з засідання)

Сьогодні в парламенті я виграла гривню. Саме стільки я поставила на те, що президентський закон антикризових заходів - обов`язкова умова для отримання грошей МВФ - буде результативно проголосований в першому читанні. Але виграш не взяла, оскільки була переконана, що Юлія Володимирівна про позитивний результат голосування домовиться з фракцією комуністів, а мій опонент був переконаний, що позитивний результат забезпечить фракція Литвина. Він виявився правий. Голоси фракції Литвина приєдналися на підтримку законопроекту «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Литвин сказав, що проголосує закон (якщо там буде зазначене пільгове оподаткування для АПК), – Литвин зробив (там така норма була).

Свари - не свари МВФ, а політики побоялися залишитися без резервних грошей. Тим більше, що ділові видання ближнього і далекого зарубіжжя регулярно друкують довгий список країн, які теж претендують на кредити Міжнародного валютного фонду.

«А ви не боїтеся від грошей відмовлятися?» – поцікавилася я у лідера комуністів Петра Симоненка. Пролунала сага про «злочинну і недолугу політику чиказьких хлопців, які затягують кредитний зашморг на горлі українського народу». А було ще образне порівняння: «Українському народові накинули зашморг, заздалегідь добре його намиливши, і поставили на табурет. Ми не станемо тією політичною силою, яка виштовхне табурет з-під його ніг». Законопроект довго обговорювали. Бютівець Сергій Терьохін дискутував з регіоналом Миколою Азаровим. Комуніст Адам Мартинюк різко критикував. Нунсівець Станіслав Аржевітін сказав, що проголосує його тільки в тому випадку, якщо на комітеті буде виключене положення про можливість внесення в статутній капітал банків державних цінних паперів. Станіслав Аржевітін, голова ради Асоціації українських банків, заявив, що потрібно переписати всі статті президентського закону, що стосуються банківської системи. З ним Сергій Терьохін пообіцяв попрацювати в комітеті.

Позиція Миколи Азарова відома. «Ви панікуєте, - констатував опозиціонер в адресу діючого уряду. - А треба проаналізувати причини того, що відбулося. Цей законопроект і передбачені в ньому заходи не вирішують проблем, які нині в Україні. Ще буквально два тижні тому ви казали, що жодних проблем в країні немає, не слухаючи наших застережень, і раптом усвідомили. У 2008 році, як і в 2005-му все починалося з популістських виплат, з обмеження кредитування економіки, з адміністративної боротьби з цінами, з ревальвації гривни, з протекціонізму імпорту, з підвищення тарифів. У сьогоднішній ситуації, що склалася в країні, значною мірою винен нинішній уряд. Коли уряд у вересні надав на розгляд ВР України проект бюджету на 2009 рік, то всі світові інвестори ахнули. Бюджет показав, що уряд не розуміє, в якій обстановці він працює. Україна має достатньо ресурсів, щоб вирішити всі проблеми, які стоять перед Україною". Микола Янович розкритикував законопроект, фактично повторивши те, що говорив на прес-конференціях раніше.

Юлія Тимошенко у відповідь з урядової ложі пригадала, як Микола Янович, бувши першим віце-прем`єром, розкрутив інфляцію і похвалився подешевшанням капусти.

Партія Регіонів за законопроект не голосувала. Але його таки прийняли в першому читанні, під суворе запитання Ганни Герман: «Юліє Володимирівно, ви голосуєте президентський законопроект. Чи берете ви на себе відповідальність за його реалізацію, за наслідки?» «Беремо-беремо, - спокійно і без вагань відповіла прем`єр, - ми завжди беремо на себе відповідальність».

Пізніше на брифінгу я так і не змогла запитати, як Юлія Володимирівна може брати на себе відповідальність, адже якщо дострокові вибори відбудуться, то в країні швидше за все буде інший прем`єр. Запитати не встигла – прем`єр-міністр пішла одразу після короткого виступу. Було видно, що їй довелося понервувати.

Наступними на прес-пункті виступали регіонали з апокаліптичними прогнозами, до яких нібито призведе кредит МВФ. Наскільки виправдаються – покаже час. Але питання, що буде далі з нинішньою політичною ситуацією, висіло в повітрі. Ну, припустімо, одержимо гроші. Ми йдемо на дострокові вибори чи ні? Регіонал Сергій Кивалов в інтерв`ю УНІАН сказав, що він особисто відповідає за один з округів в Одесі, і проводить зустрічі з виборцями, і що його партія готується до кампанії. «Але слово – за Президентом», - сказав Сергій Кивалов. Чутку, що гуляла кулуарами, мовляв Віктор Андрійович ще сам в роздумах: чи не дати задній хід достроковим виборам, спростували офіційно від Президента. Кажуть, щойно парламент ухвалить рішення про фінансування виборів – одразу назве дату. Та й учорашнє рішення Апеляційного суду ніби не залишало сумнівів в серйозності намірів голови держави йти на вибори.

Законопроект про фінансування виборів теж був на порядку денному. Його ледь-ледь не проголосували. Чотирьох голосів забракло. Така "майже результативність" нерви бютівцям попсувала. Чим ще як не нервовим стресом пояснити сутичку в парламенті, формальним приводом для якої стало те, що не всі депутати НУ-НС голосують особисто. Для довідки – голосування картками, за себе і за товариша по фракції - це звичайна, хоч і неправильна, традиція, що склалася в Раді з давніх скликань. За це депутатів сварять, над ними кепкують, їх хочуть приструнити, іноді погрожують ухвалити закон про голосування тільки своїм власним пальцем. Але поки що марно. Картки часто передаються колезі по фракції, і депутати голосують один за одного. Не найбільше з парламентських свинств. Бютівці почали з`ясовувати, чи була Оксана Білозір особисто в залі, чи просто хтось голосував її карткою. Це виглядало просто як зачіпка. Не кажу вже про те, що сам призвідник сварки бютівець Олег Ляшко неодноразово обідав у буфеті під час обговорення законопроектів. Але йому хотілося погаласувати. Мабуть, повірив, що вибори відбудуться - хоче в наступний партійний список і заробляє в такий спосіб це право.

Але це так – неліричний відступ. Питання про фінансування виборів залишається актуальним. І лідер НУ-НС В`ячеслав Кириленко зробив цікавий хід. Антикризовий проект закону проголосували в першому читанні. «Так от - у другому голосуватимем тільки разом із змінами в закон про державний бюджет, що передбачає рядок про фінансування виборів», - інтелігентно посміхаючись, оголосив В`ячеслав Кириленко. - По-іншому, ні-ні». Дуже цікаво - що тепер придумає БЮТ? Трибуну ж тут не заблокуєш.

Маша Міщенко