Ющенко назве дату виборів, як тільки Рада дасть грошей (оновлено)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє оголосити дату дострокових парламентських виборів одразу після ухвалення Верховною Радою рішення про виділення коштів на їх проведення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції в Донецьку.

“Сьогодні питання фінансування виборів знаходиться в полі парламенту, це компетенція парламенту. Звідси формується відповідь на формування дати проведення виборів. Іншими словами: спочатку фінансування, проведення змін і доповнень (до виборчого законодавства – УНІАН), другим кроком – указ Президента про дострокові вибори з конкретною датою”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він висловив сподівання, що сьогодні парламент ухвалить законопроект про фінансування дострокових виборів.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що політична стабільність в країні може бути забезпечена виключно парламентом, який працює ефективно. Він вчергове наголосив, що блокування роботи Верховної Ради є недемократичним методом вирішення політичної кризи.

Президент зауважив, що сьогодні через відсутність довіри всі політичні сили, які представлені в парламенті, не можуть знайти спільні позиції з тих чи інших питань.

“Та політика, яка проводилась у стосунках між політичними силами і, зокрема, прем’єр-міністром по відношенню до Коаліції демократичних сил, знищила цю довіру, унеможливила існування коаліції. За цим не потрібно плакати, необхідно шукати наступний демократичний крок, який випливає з Конституції”, - сказав він.

При цьому В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що коаліцію у складі БЮТ, Партії регіонів та комуністів на сьогодні вже неможливо створити, важко говорити й про імовірність відновлення демократичної коаліції.

“Я, як Президент, ні на крок не відступлюся від демократичної організації вирішення цієї проблеми”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО, додавши, що українське законодавство чітко дає відповіді, як діяти далі у таких випадках.