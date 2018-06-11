Віхи тижня: Обамоманія по-українськи, заперечення очевидного і чорні мітки вітчизняної політики

Обрання Барака Обами президентом США сприйняли в Україні з натхненням. Віктор Медведчук одержав владну посаду, а Валентин Наливайченко зійшовся в словесному поєдинку з бютівцями. Криза продовжує накривати країну.

Фінал президентської кампанії в США затьмарив більшість політичних подій у світі. Ще б пак – вперше в історії президентом став афроамериканець Барак Обама. Представники українського істеблішменту на радощах згадують, що Обама пару років назад побував в Україні, і намагаються зробити з цього далекосяжні висновки. Доведеться їх засмутити: новому американському президентові якийсь час буде не до нас, йому б з американськими проблемами розібратися.

Навіть Арсеній Яценюк, який побував у Штатах буквально відразу після оголошення про перемогу кандидата від Демократичної партії і повернувся з кредитом, обіцяним Міжнародним валютним фондом, спікер про свої політичні переговори за океаном до певного часу вважає за краще не говорити. До речі, МВФ обіцяє заморозити фінансування, якщо Україна порушуватиме умови отримання коштів. На жаль, наші кредитори непогано знають національну специфіку, тому пильнуватимуть.

Наразі ж в Україні все стабільно, як говорив герой відомого мультфільму: «Все нормально. Йдемо на дно». Виснажуюче політичне протистояння триває, на нього накладаються щоденні повідомлення про зупинку роботи промислових підприємств. Бютівці з почуттям глибокого задоволення прокоментували неможливість проведення дострокових парламентських виборів у 2008 році, а на Банковій голосно закликали Юлію Тимошенко відкинути удавану скромність і визнати співпрацю з Віктором Медведчуком. Відповідальний за виведення на чисту воду прем`єра Андрій Кислинський робить заяви для ЗМІ так часто, що боротьбу з главою уряду вже можна записувати у виконання передвиборчої програми Президента. Звичайно, не від хорошого життя – щодо решти пунктів реалізація «10 кроків назустріч людям» залишає бажати кращого.

Ніде правди діти: відновлення Віктора Медведчука у якості члена Вищої ради юстиції вселило неспокій в серця президентських соратників. Віктор Володимирович, всупереч килимовій демонізації своєї персони опонентами, залишився на плаву і вселяє ірраціональний страх політичним супротивникам. Оскільки відносини між Президентом і суддівським корпусом переживають перманентну кризу, в президентському секретаріаті обов`язково спробують відсунути Медведчука від впливу на служителів Феміди. «Останнім і рішучим боєм», ймовірно, стане присяга в парламенті, яку повинен приймати кожен член ВРЮ.

Зате у відносинах президента і прем`єра спостерігається деяке затишшя. Навряд чи Віктор Андрійович і Юлія Володимирівна готові пробачити один одному численні образи скоріше, інстинкт самозбереження підказує їм не робити різких рухів під час кризи, яка все більше охоплює країну. Втім, Ющенко виразно дав зрозуміти, що Тимошенко в парламенті спирається виключно на БЮТ, РНБО, яку направляє президент, визнала незадовільною урядові дії з ліквідації наслідків літньої повені в західних областях України. Юлія Володимирівна у відповідь промовчала: сплески її активності останнім часом прив`язані до пленарних засідань Верховної Ради

Певно, новий тиждень в сесійному залі буде бурхливим – в моду входять «чорні мітки». В.о. голови СБУ Валентин Наливайченко завчасно виявив відразу трьох парламентаріїв, у які, на думку спецслужб, мають проблеми з законом. Це двоє бютівців, які досі нічим не вирізнялися політично, і член «Народної самооборони» Геннадій Москаль, який із задоволенням виконує роль дядька-наставника при міністрові Луценку. Геннадія Геннадійовича, який також є першим заступником голови парламентського комітету з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю, саме у корупційних діях і звинувачують. Звичайно, в СБУ розуміють, що «на голу поставнову» Москаля не візьмеш, але попсувати йому нерви постараються. Представники БЮТ, зі свого боку, присягаються дискваліфікувати Наливайченка.

Головний «самбіст» тим часом відповів асиметрично і за допомогою соратника: Володимир Ар’єв на сторінках «Дзеркала тижня» закликав до переобрання лідера фракції «Наша Україна – Народна самооборона». В’ячеслава Кириленка ця «чорна мітка» не порадувала, але й особливого занепокєння не викликала: він вже давно зробив для себе вибір між президентською прихильністю і партійними регаліями.

Відверто кажучи, майстер-клас з погіршення якості життя співгромадян українські можновладці можуть проводити колективно. Зате на партійних фронтах кожен вмирає сам-один. Наприклад, Віктор Янукович навідріз відмовляється визнавати кризові явища у Партії регіонів. На честь 11-річчя найбільшої політичної сили Віктор Федорович заявив, що партія позбавляється від баласту. Якщо врахувати, що в «регіональному» випадку ми “говорим Янукович – подразумеваем партия”, висновки очевидні.

Євген Магда