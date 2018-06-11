Російський експерт: Україну не приймуть в НАТО, поки Росія не скоїть відверте безумство

Помаранчеві не підуть на продовження договору з ЧФ, а Янукович заламає таку ціну, що Росія сама не захоче... Виключати провокації в Криму за грузинським сценарієм не можна.

Останнім часом російські чиновники все частіше говорять про пролонгацію договору про базування ЧФ РФ у Криму. Росія не приховує, що намагатиметься продовжити терміни перебування свого флоту на території нашої країни, і готує для України офіційну пропозицію. Першим про ці плани заявив кілька місяців тому міністр оборони РФ Анатолій Сердюков, пізніше тему пролонгації договору підхопив міністр закордонних справ Сергій Лавров. А не так давно ще більше – Росія вустами віце-прем`єра країни Сергія Іванова, здається, вперше фактично пообіцяла, здавалося б, неможливе: якщо договір не буде продовжений, Чорноморський Флот РФ піде з Севастополя.

Про те, що Росія може запропонувати Україні в обмін за її поступливість і чи залишиться ЧФ РФ в Севастополі в інтерв`ю УНІАН розповів провідний аналітик Інституту політичного і військового аналізу (РФ), завідувач аналітичним відділом Олександр Храмчихін.

Чому останнім часом тональність російських політиків відносно теми ЧФ РФ змінилася. Ще кілька місяців тому в РФ ніхто навіть чути не хотів про зміну умов базування флоту в Україні до 2017 року?

Можливо, російська влада почала розуміти, що Севастополь зараз належить Україні, і не можна завжди диктувати умови перебування флоту на території України.

Хай там як, умови базування завжди визначає та країна, якій належить територія базування.

Що для Росії означає втрата військової присутності в Криму?

З військової точки зору це практично нічого не означає. Якщо врахувати, як ЧФ скорочується сам по собі. Кораблі старіють і не міняються. Мені здається, найрозумнішим варіантом було би переведення легких сил до Новоросійська, а великих кораблів (якщо вони, звичайно, залишаться) – в сірійський Тартус. Найбільша проблема якраз в іміджі. Адже Севастополь – це «місто російської слави». Окрім цього, очевидно, що флот є певним інструментом політичного тиску на Україну.

Що може Росія запропонувати Україні для пролонгації договору по ЧФ РФ?

Мені важко припустити що-небудь, окрім підвищення ціни за оренду і пільги в цінах на газ. Не знаю, які у Росії ще є ресурси для цього.

Ці пропозиції можуть бути реалізовані тільки після 2017 року?

Не виключаю, що й раніше.

Невже Росія погодиться на ринкову ціну оренди? За деякими оцінками оренда всіх баз у Криму може скласти близько 1 млрд. доларів на рік.

Дуже складно сказати, що таке ринкова ціна стосовно оренди військових баз. На мій погляд, ніякого ринку військових баз у світі не існує. Все це завжди визначається двосторонніми відносинами у кожному окремому випадку. Особисто мені не зрозуміло, звідки узялася сума 1 млрд. доларів.

Нещодавно в ЗМІ були повідомлення про те, що РФ для пролонгації договору може запропонувати Україні будувати для себе авіаносці. Чи можливі, інші взаємовигідні пропозиції у сфері військово-технічної співпраці?

Теоретично це можливо. Якщо, звичайно, Україна здатна зараз будувати авіаносці. Правда, я б ніколи не став цього робити. Таким чином Росія стане заручником України, як і в сьогоднішній ситуації з Севастополем. Мені здається, що співпраця в інших секторах виробництва військової техніки можлива тільки теоретично.

Скільки часу потрібно на виведення флоту з України?

Думаю, для цього знадобиться десь два роки. Багато кораблів просто списуються, і дедалі менше потрібно буде часу для виведення. У Росії катастрофічно маленькі кораблебудівні програми, причому вони розраховані на всі чотири флоти і каспійську флотилію. Тому ЧФ, здається, не дістається взагалі нічого.

На якому етапі сьогодні будівництво бази в Новоросійську?

Звичайно, ця база готується повільно. Якщо там і ведуться якісь будівельні роботи, то невисокими темпами. Тут багато політичних питань, не виключаю, що будівництво бази штучно гальмується через збереження присутності в Севастополі, оскільки остаточного рішення по ЧФ РФ немає. Крім того, в Новоросійську є проблема кліматичного характеру – взимку там важко тримати кораблі.

Ваш прогноз – договір буде продовжено?

Можливе все, що не суперечить законам фізики. Але я вважаю, що виведення ЧФ все-таки відбудеться, а договір не буде пролонговано. Звичайно, це залежатиме від того, хто керуватиме Україною. «Помаранчеві» не підпишуть в принципі, а умовно кажучи, Янукович може і погодитися. Але він заламає таку ціну, що Росія не захоче пролонгувати угоду.

Якщо все-таки ЧФ піде, як може розвиватися ситуація в Криму?

Дуже багато залежить від «татарського чинника». Татарське населення росте, і, врешті-решт, коли воно збільшитися до певного критичного рівня, проблеми з татарами виникнуть вже у Києва. Зараз татари займають проукраїнську позицію тільки тому, що таким чином ведуть боротьбу з росіянами. Насправді у татар свої власні цілі.

Тобто присутність ЧФ РФ не загрожує безпеці України, а навіть навпаки, з цього можна отримати вигоду?

Мені не зрозуміло, чим ЧФ може загрожувати Україні. А наскільки вигідно, складно сказати. Як я говорив «світового ринку баз» немає.

А Вам не здається, що в Україні незадоволення пов`язане з тим, що російські моряки поводяться в Севастополі як господарі і не дуже-то звертають увагу на позицію української влади?

Російські моряки традиційно сприймають базу в Севастополі як свою, тому що знаходяться там вже більше 200 років. Моряки ЧФ РФ не сприймають Севастополь як іноземне місто. І думаю, це психологічний аспект – це головна і єдина проблема.

Після серпневих подій на Кавказі чи можливе повторення такого сценарію в Криму, про що сьогодні говорить багато хто?

На жаль, до кінця, цього виключити не можна. Приводом може стати той самий чинник, що і в Південній Осетії – «захист прав громадян», яким раніше були видані російські паспорти.

Коли загострення може сягнути межі?

Думаю, через декілька років. З одного боку, логічно, що це може відбутися ближче до 2017 року, а з іншого – прогнозувати на такий тривалий термін досить безглуздо. Ситуація змінюється швидко.

Потенційний вступ України в НАТО може завадити продовженню договору оренди?

Тут питання треба ставити в зворотному порядку – російські бази можуть завадити вступу України в НАТО. Хоча ці два питання не варто пов`язувати. Якщо російський флот залишається, навряд чи Україну приймуть в НАТО, хоч і без цього шансів у неї вступити до Альянсу мало.

Чому? Адже на останньому саміті НАТО Україна отримала чіткий сигнал, що в майбутньому її приймуть до Альянсу?

Росія надзвичайно хворобливо ставиться до таких планів, і більшість країн Західної Європи це враховують. Вони не хочуть сваритися з Росією і зроблять все, щоб «замотати» питання вступу України і Грузії до Альянсу в процедурних питаннях. Європа ніколи прямо не скаже, чому так діє. Це саме стосується і ПДЧ. Якщо країна одержує ПДЧ, то рано чи пізно вона стає членом НАТО. Думаю, на цьому етапі інтеграція України в НАТО зупиниться, і ПДЧ не дадуть. Швидше за все, цього не буде ніколи. Власне, представники Німеччини і Франції чітко заявили – Грузія і Україна «не дозріли» до отримання ПДЧ і тим більше членства, тому нічого не отримають.

Формально Україна і Грузія дійсно не готові до вступу в НАТО, але зараз усередині Альянсу нікого не хвилюють реальні критерії військового характеру – приймають з політичних причин, а не для того, щоб воювати. Західна Європа не готова до конфронтації з Росією. Думаю, не буде до цього готова і в майбутньому, якщо, звичайно, Росія не скоїть яке-небудь відверте безумство, наприклад у Криму.

Розмовляв Роман Цимбалюк, власкор УНІАН, Москва